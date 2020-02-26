38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. На озеро Комо и Лугано из Милана

Поддаться итало-швейцарскому очарованию на познавательной прогулке по двум живописным городкам

Oleg
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Oleg – ваш гид
В дружеской поездке на обворожительные озера вы познакомитесь со средневековой историей поселков, издавна привлекающих богатых и знаменитых, услышите сплетни о владельцах вилл и прогуляетесь по уютным улочкам городов Комо и Лугано.

Будут разговоры о Кеннеди и Клуни, Берлускони и Брендсоне, о снятых здесь голливудских фильмах, среди которых «Однажды в Америке» и «Двенадцать друзей Оушена», а еще о молочном шоколаде, шелке и других сюжетах из роскошной жизни южного склона Альп.
109 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
На кораблике
Продолжительность 10 часов
До 8 человек
Можно с детьми
Встреча на Центральном ж/д вокзале Милана (Milano centrale)
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У этой экскурсии38 отзывов
4.76
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана

Что вас ожидает

Озеро Комо — любимец элиты
Мы встретимся в Милане и отправимся на поезде швейцарских ж/д в город Комо с одноименным озером. Вы узнаете, как в 16-17 веках живописные поселки стали притягивать богатых и знаменитых и какой статус обрел водоем в современном мире. Поговорим о всемирно известных актерах, банкирах, политиках и других известных владельцах местных вилл, которым пришлись по душе берега Комо. А еще, помимо истории роскошных домов, я поделюсь с вами сплетнями, подслушанными у капитанов лодок и кораблей — кто на ком женился, с кем поскандалили и где на прошлой неделе была самая шикарная свадьба.

Прогулка по центру города
Кроме красивых лазурных видов и североитальянских пейзажей «как с картинки», вы сможете оценить средневековую атмосферу Комо. Рассмотрите старинные стены и один из важнейших памятников Ломбардии, собор Дуомо, где я расскажу о его шедеврах искусства и истории строительства, затянувшегося на четыре века (здесь нет очереди и вход бесплатный). Кроме того, услышите, откуда в Комо появился шелк и как данная промышленность стала основной для этой провинции.

Лугано — очарование соседней Швейцарии
Всего в 36 километрах от Комо находится крупнейший итальяноговорящий город за пределами Италии с прекрасным озером (также одноименным), стерильными улочками и швейцарским шармом. Здесь вы узнаете историю молочного шоколада на его родине, заглянете в кондитерский магазинчик, услышите неожиданные факты о швейцарцах и пройдетесь вдоль горного озера с изящными лебедями.

Вернувшись из Лугано, вы отправитесь кататься на кораблике по Комо рядом с виллой Новикова, Пиццо, Виллой Д’Есте и виллой Ерба.

Организационные детали

  • В стоимость включены билеты на поезд Милан-Комо-Милан и фуникулёр в Лугано.
  • Дополнительные расходы: прогулка на кораблике по Комо — 9 €/человека; личные расходы.
  • Зимняя экскурсия отличается от летней, так как с ноября по март самые посещаемые виллы закрыты и пароход по озеру имеет ограниченный график.
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана
На озеро Комо и Лугано из Милана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура на Центральном ж/д вокзале Милана (Milano centrale).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Oleg
Oleg
Здравствуйте, я Олег. Организую и провожу исключительно загородные экскурсии (индивидуальные и для групп). В Италии живу с 15 лет, и мне говорят, что у меня появился забавный итальянский акцент:) Я закончил миланский университет по специальности «Туризм и развитие территории» и всю свою жизнь работаю в этой сфере. Увлекаюсь архитектурой, разбираюсь в хорошей кухне и могу рассказать все о туризме — от А до Я. Владею 5 языками, провожу экскурсии на русском, английском и испанском. Имею большой опыт работы с путешественниками, мои маршруты хорошо спланированы, и я всегда готов дать множество советов, как с максимальной пользой провести время в Италии. Не занимаюсь шоппинг турами и/или сопровождением по аутлетам. На аперитивы и гастрономические туры по Милану не вожу.
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38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

26 февраля 2020
Благодарю Олегу за сказочную экскурсию 24-ое февраля. Все время показывал, объяснял. Каждому из группы обратил индивидуальное внимание. Каждому по вкусу указывал рестораны, давал объяснения касательно транспорта и много еще чего. День прошел замечательно. Нет слов выразить мое восхищение. Всем рекомендую.
26 февраля 2020
Благодарю Олега за прекрасную экскурсию! Хоть и написано что экскурсия групповая, было ощущение прогулки в компании друзей. Олег учитывал все наши пожелания, показывал нам места, где можно перехватить вкусный кофе и т.д.
Олег владеет исключительно интересной и полезной информацией про весь маршрут. За один день мы посетили два прекрасных озёра - Комо и Лугано.
Я осталась в диком восторге от прогулки по Лугано! Это просто невероятный город!
Комо, так же, это очень красивый и интересный город. Несомненно рекомендую уделить время для этой прогулки! Это было великолепно.
22 февраля 2020
Очень приятно и удобно знакомиться с другими городами подобным образом.
Не спеша обстоятельно спокойно.
Гид Олег уверенно спокойно предвидя малейшие желания проехал и прошёл весь маршрут с нами Тему знает подробно и обстоятельно . Очень интересно со многими подробностями местной и общей истории Италии и Швейцарии.
Все достопримечательности увидели . Узнали знаменитого Вольта уроженца Комо.
Всем рекомендуем путешествия по железной дороге .
Очень удачно выбран ресторан для обеда. Очень вкусно и недорого.
Выбирайте эту экскурсию сожалений не будет.
Галина и Василий .
г.Тюмень 2020г.
10 февраля 2020
В феврале мы с Милана отправились с экскурсией на озеро Комо. Нам очень понравилось: группа не большая, Олег, гид всю дорогу рассказывал нам о месте назначения, маршрут легкий, не напрягает, а само путешествие на поезде добавило колорит этой экскурсии. Конечно, маршрут с посещением Швейцарии оказался прямо в "тему". Советуем, получите массу удовольствия!
21 января 2020
Экскурсия прошла великолепно. Море позитива, отличная погода, очень легкая навигация. Добираться до Комо очень просто - на экспрессе, в самом городке погуляли (благо он небольшой), а потом катались на кораблике по озеру. Это одно из самых классных впечатлений, тк ты смотришь на все "с воды" и вид захватывает. Даже в зимнее время, в январе месяце. Летом вид еще лучше. Потом также на экспрессе доехали до Лугано, погуляли по тихому швейцарскому городку и вернулись довольные обратно в Милан. Свободное время также было, походить самим по улочкам, зайти в магазинчик. Большое спасибо экскурсоводу Олегу, достаточно информативно все рассказал, показал, где можно перекусить, где что-то купить. Задавали вопросы в ходе экскурсии и остались довольны всеми полученными ответами.
Очень рекомендую, потратить день на такую экскурсию - она стоит того. Природа, озеро, маленькие города. Всё очень мило и интересно.
7 января 2020
Порекомендую экскурсию тем людям кто предпочитает небольшие группы, ненавязчивость гида, комфортно и оптимально спланированный маршрут. Понравилось, что гид оставляет нормальное количество свободного времени, в течение которого удалось походить по ярмарке, выпить кофе, погулять. Спасибо Олегу за профессионализм и порядочность, а также ответы на все вопросы. Поезд очень приличный. Лугано обязательно к посещению, прекрасное место и шикарные локации для фото.
6 января 2020
экскурсия очень интересная. природа потрясающая. Олег очень доброжелательный гид,хорошо владеющий материалом. рекомендую туристам.
4 января 2020
Очень продуманная и хорошо организованная экскурсия. Олег полностью владеет информацией о предлагаемой экскурсии, очень контактен, доступен, готов прийти на помощь. Нам все понравилось! За день посмотреть два города и прокатиться по озеру Комо очень привлекательно, тем более в компании с хорошим гидом. Спасибо Олегу огромное и хороших путешественников.
1 декабря 2019
Спасибо Олегу! Легкая, красивая экскурсия! Все сбалансировано. Олег очень тактичный и приятный. Рекомендую и экскурсию и экскурсовода.
29 ноября 2019
экскурсия прошла на отлично! содержание интересное ,побывали даже на швейцарской земле. Гид -Олег обладает обширными знаниями, отвечает на любой вопрос, всегда внимателен к туристам и очень обоятелен. прекрасные,очаровательные, удалённые от мегаполиса города, окруженные шикарной природой. советую всем, кто хотел бы разнообразить свой экскурсионный тур!
останетесь довольны и экскурсией , и гидом!
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