38 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Озеро Комо — любимец элиты

Мы встретимся в Милане и отправимся на поезде швейцарских ж/д в город Комо с одноименным озером. Вы узнаете, как в 16-17 веках живописные поселки стали притягивать богатых и знаменитых и какой статус обрел водоем в современном мире. Поговорим о всемирно известных актерах, банкирах, политиках и других известных владельцах местных вилл, которым пришлись по душе берега Комо. А еще, помимо истории роскошных домов, я поделюсь с вами сплетнями, подслушанными у капитанов лодок и кораблей — кто на ком женился, с кем поскандалили и где на прошлой неделе была самая шикарная свадьба.

Прогулка по центру города

Кроме красивых лазурных видов и североитальянских пейзажей «как с картинки», вы сможете оценить средневековую атмосферу Комо. Рассмотрите старинные стены и один из важнейших памятников Ломбардии, собор Дуомо, где я расскажу о его шедеврах искусства и истории строительства, затянувшегося на четыре века (здесь нет очереди и вход бесплатный). Кроме того, услышите, откуда в Комо появился шелк и как данная промышленность стала основной для этой провинции.

Лугано — очарование соседней Швейцарии

Всего в 36 километрах от Комо находится крупнейший итальяноговорящий город за пределами Италии с прекрасным озером (также одноименным), стерильными улочками и швейцарским шармом. Здесь вы узнаете историю молочного шоколада на его родине, заглянете в кондитерский магазинчик, услышите неожиданные факты о швейцарцах и пройдетесь вдоль горного озера с изящными лебедями.

Вернувшись из Лугано, вы отправитесь кататься на кораблике по Комо рядом с виллой Новикова, Пиццо, Виллой Д’Есте и виллой Ерба.