Милан город 🏙️ с многовековой историей 📖, но он открыт не каждому. Его называют «городом за закрытыми дверьми». Мы пройдем по нетуристическим улочкам и окажемся в Милане особенном, тихом, полном истории и легенд.

Мы посетим королевский парк 🌳, пройдем по кварталу тишины, увидим дом «с ухом» и посетим удивительный район в стиле Либерти, посетим часовню выстроенную из костей, увидим «вызивающее» искусство и зайдём в прекрасную Церковь ⛪, которую часто называют миланской секстинской капелой.