Милан город 🏙️ с многовековой историей 📖, но он открыт не каждому. Его называют «городом за закрытыми дверьми». Мы пройдем по нетуристическим улочкам и окажемся в Милане особенном, тихом, полном истории и легенд.
Мы посетим королевский парк 🌳, пройдем по кварталу тишины, увидим дом «с ухом» и посетим удивительный район в стиле Либерти, посетим часовню выстроенную из костей, увидим «вызивающее» искусство и зайдём в прекрасную Церковь ⛪, которую часто называют миланской секстинской капелой.
Что входит
Услуги гида
Что не входит
Оферты при входе в церкви (1-2 евро)
Начало
🚩 Via Palestro 16, (вход в GAM)
Место завершения
🏁 Corso Magenta, 24 (рядом м.Cadorna)
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Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.