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Нетуристический Милан

5
9 отзывов
Александра Л.
Александра Л. – Гид из Милана
Индивидуальная прогулка 👣 нетуристическим маршрутом по Милану.

Шумный мегаполис с многовековой историей 📖 называют «городом за закрытыми дверьми» и вы узнаете почему.

Мы пройдём по тихим улочкам, побываем в красивых 🤩 старинных церквях, посмотрим на прекрасный дворец Литта в стиле барокко.

Я покажу вам самый неординарный памятник в Милане – среднему пальцу, также известный как «L.

O.

V.

E.

» Мы заглянем в парк 🌳, где обитают розовые фламинго, увидим удивительный «дом с ухом» и многое другое.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €55 за экскурсию

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Нетуристический Милан
Нетуристический Милан

Что вы увидите

  • Вилла Реале
  • район «Квартал тишины»
  • Церковь Сан-Бабила
  • Церковь Сан-Бернардино-алле-Осса
  • Церковь монастыря Сан Маурицио аль Маджоре
  • памятник Среднему пальцу
  • Пинакотека Амброзиана
  • Дворец Литта
Милан город 🏙️ с многовековой историей 📖, но он открыт не каждому. Его называют «городом за закрытыми дверьми». Мы пройдем по нетуристическим улочкам и окажемся в Милане особенном, тихом, полном истории и легенд.
Мы посетим королевский парк 🌳, пройдем по кварталу тишины, увидим дом «с ухом» и посетим удивительный район в стиле Либерти, посетим часовню выстроенную из костей, увидим «вызивающее» искусство и зайдём в прекрасную Церковь ⛪, которую часто называют миланской секстинской капелой.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Оферты при входе в церкви (1-2 евро)
Начало
🚩 Via Palestro 16, (вход в GAM)
Место завершения
🏁 Corso Magenta, 24 (рядом м.Cadorna)
Нетуристический Милан
Нетуристический Милан
Нетуристический Милан

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра Л.
Александра Л.
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9 отзывов оставили туристы

Александра Л. проводит ещё 1 экскурсию

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