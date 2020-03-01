Исторические экскурсии в Милане

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Составить мозаику впечатлений из неожиданных деталей, городских легенд и архитектурных открытий

Александра
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Александра – представитель гидов
На прогулке вы убедитесь, что за славой модной столицы и города, так знаменитого собором Дуомо и театром Ла Скала, скрывается полный секретов Милан! В нашей программе: яркие образцы стиля либерти и захватывающая история виллы-легенды, «маленькая Венеция» и дворики с фламинго, а еще оптические иллюзии 15 века, тайны прошлого из жизни миланцев и многое другое.
155 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у метро Порта Венеция
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Один день из жизни Милана
Один день из жизни Милана

Что вас ожидает

Неожиданный Милан
В Квартале тишины вы откроете целую коллекцию необычных сооружений конца 19 — начала 20 века, построенных в стиле либерти (итальянский вариант модерна). Здесь вы осмотрите самое необычное палаццо города, около Дома Галимберти поговорим о бывших конюшнях, где содержали лошадей для городских трамваев. Также вы увидите старинный домофон на «доме с ухом» и обнаружите дворик, где живут фламинго.

Городские тайны
У Каменного человека, аналога римской статуи, я расскажу, на что ему анонимно жаловались горожане. В церкви Сан-Сатиро вы откроете секрет алтаря с оптической иллюзией Браманте. Услышите мрачные истории самой узкой улочки города — Баньера — и узнаете, что символизирует Стена кукол. Будут и рассказы о загадочном кинотеатре, одном из первых в Милане. А также дом-легенда с захватывающей историей — вилла Некки-Кампильо, обустроенная в 30-х годах прошлого столетия по последнему слову техники.

Облик Милана в деталях
На примере старинного отеля вы изучите смесь архитектурных стилей, осмотрите Дом с атлантами и Каза Феррарио с красивыми металлическими балконами и кованым садом с бабочками. Услышите историю старейшего храма Милана — Сан-Лоренцо-Маджоре — и увидите древнеримские колонны перед базиликой. А также откроете уютный район Навильи, или местную «маленькую Венецию». И, конечно, мы уделим внимание великолепному Дуомо, знаменитой торговой галерее Виктора Эммануила II и секретам театра Ла Скала.

Город, вдохновляющий на дальнейшие открытия
В результате вы поверите, что Милан — не только рай для шопоголиков и собор Дуомо. Это интересный, необыкновенный и очень красивый город с атмосферными улочками и живыми легендами, колоритными внутренними двориками, старинными храмами и изящными дворцами. В завершении прогулки я также поделюсь с вами адресами других интересных мест, не вошедших в программу.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов по пути не предвидится
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега
Один день из жизни Милана
Один день из жизни Милана
Один день из жизни Милана
Один день из жизни Милана
Один день из жизни Милана
Один день из жизни Милана
Один день из жизни Милана
Один день из жизни Милана
Один день из жизни Милана
Один день из жизни Милана
Один день из жизни Милана
Один день из жизни Милана
Один день из жизни Милана

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у метро Порта Венеция.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александра
Александра
Всем привет! Меня зовут Александра, и моя жизнь связана с путешествиями с раннего детства. Попав впервые в Милан, я влюбилась в этот город с первого взгляда, и вот уже много лет он не перестает меня удивлять. Мы с коллегой проводим нетривиальные прогулки по городу и приглашаем вас выйти за рамки стандартных туристических маршрутов, заглянуть в секретные уголки и открыть «свой» Милан!
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