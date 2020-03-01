Исторические экскурсии в Милане

Что вас ожидает

Неожиданный Милан

В Квартале тишины вы откроете целую коллекцию необычных сооружений конца 19 — начала 20 века, построенных в стиле либерти (итальянский вариант модерна). Здесь вы осмотрите самое необычное палаццо города, около Дома Галимберти поговорим о бывших конюшнях, где содержали лошадей для городских трамваев. Также вы увидите старинный домофон на «доме с ухом» и обнаружите дворик, где живут фламинго.

Городские тайны

У Каменного человека, аналога римской статуи, я расскажу, на что ему анонимно жаловались горожане. В церкви Сан-Сатиро вы откроете секрет алтаря с оптической иллюзией Браманте. Услышите мрачные истории самой узкой улочки города — Баньера — и узнаете, что символизирует Стена кукол. Будут и рассказы о загадочном кинотеатре, одном из первых в Милане. А также дом-легенда с захватывающей историей — вилла Некки-Кампильо, обустроенная в 30-х годах прошлого столетия по последнему слову техники.

Облик Милана в деталях

На примере старинного отеля вы изучите смесь архитектурных стилей, осмотрите Дом с атлантами и Каза Феррарио с красивыми металлическими балконами и кованым садом с бабочками. Услышите историю старейшего храма Милана — Сан-Лоренцо-Маджоре — и увидите древнеримские колонны перед базиликой. А также откроете уютный район Навильи, или местную «маленькую Венецию». И, конечно, мы уделим внимание великолепному Дуомо, знаменитой торговой галерее Виктора Эммануила II и секретам театра Ла Скала.

Город, вдохновляющий на дальнейшие открытия

В результате вы поверите, что Милан — не только рай для шопоголиков и собор Дуомо. Это интересный, необыкновенный и очень красивый город с атмосферными улочками и живыми легендами, колоритными внутренними двориками, старинными храмами и изящными дворцами. В завершении прогулки я также поделюсь с вами адресами других интересных мест, не вошедших в программу.