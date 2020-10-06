30 отзывов оставили туристы

  1. Италия
  2. Милан
  3. Экскурсии

Онлайн-экскурсия «Разгадать Да Винчи и Тайную вечерю»

В чем гениальность Леонардо и о чем молчит его творение

4.9
30 отзывов
Мария
Мария – Гид из Милана
Эпатажная, таинственная, чувственная, гармоничная...

Речь не о женщине, а о самой неоднозначной настенной росписи всех времен — Тайной вечере Леонардо Да Винчи.

Как искусствовед я открою вам ее прочтения, сюжеты и послания, развею мифы и поделюсь плодами своих исследований.

Попутно вы поймете, каким человеком и творцом был Леонардо, «панк Возрождения»!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • Вебинар
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • €8 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «Разгадать Да Винчи и Тайную вечерю»
Онлайн-экскурсия «Разгадать Да Винчи и Тайную вечерю»

Что вы узнаете

  • Почему и как Да Винчи опередил свое время. Если бы мы перенеслись на полтысячи лет назад и познакомились с Леонардо, то назвали бы его работы эпатажем, а славу о них — невероятный хайпом.
  • Самое интересное из жизни и работы Да Винчи: как знаменитый тосканец оказался в Милане, почему он (неоднократно осуждаемый церковью) получил заказ от аскетичных монахов и какие законы восприятия применял в живописи.
  • Секреты Тайной вечери. Более 500 лет историки, искусствоведы и писатели ломают головы над смыслом послания, которое автор вложил в шедевр базилики Санта-Мария-делле-Грацие. Мы разберемся, что происходит на монументальной росписи, обсудим трактовки Тайной вечери и отбросим стереотипы.

Живопись — правдивее, чем история 📖, которую можно переписать. За 1, 5 часа вы станете лучше понимать этот вид искусства; увидите то, что раньше не замечали, и погрузитесь в мир универсального гения, Леонардо да Винчи.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на трансляцию будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию и список «что посмотреть и почитать»

Скидка €10 на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 10€ на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в Милане!

Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-экскурсия «Разгадать Да Винчи и Тайную вечерю»
Онлайн-экскурсия «Разгадать Да Винчи и Тайную вечерю»
Онлайн-экскурсия «Разгадать Да Винчи и Тайную вечерю»
Онлайн-экскурсия «Разгадать Да Винчи и Тайную вечерю»
Онлайн-экскурсия «Разгадать Да Винчи и Тайную вечерю»
Онлайн-экскурсия «Разгадать Да Винчи и Тайную вечерю»
Онлайн-экскурсия «Разгадать Да Винчи и Тайную вечерю»
Онлайн-экскурсия «Разгадать Да Винчи и Тайную вечерю»
Онлайн-экскурсия «Разгадать Да Винчи и Тайную вечерю»
Онлайн-экскурсия «Разгадать Да Винчи и Тайную вечерю»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Мария
Мария
Гид по Милану, искусствовед, публицист, блогер. Окончила искусствоведческое отделение Академии Изящных искусств Бреры. Специализируюсь на истории Итальянского искусства. Профессия гида для меня — это актерская харизма, эмпатия хорошего психолога, плечо доброго друга, точность и надежность швейцарских часов. Именно таким гидом я стараюсь быть. Мои экскурсии — это грамотно составленные маршруты и возможность увидеть максимум в доступное время. Увлекательное, интересное и захватывающее наполнение: история, мифы, легенды, традиции и обычаи. Яркая и нескучная подача материалов с диджитал-технологиями.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

30 отзывов оставили туристы

6 октября 2020
С Марией экскурсия, которая длилась почти два часа пролетела, как две минуты. Мария очень интересно и увлечённо вела онлайн-экскурсию. Видно, что она это очень любит :)
29 сентября 2020
Огромное спасибо Марии за интересный и эмоционально преподнесенный материал. Очень заметно, что экскурсовод живет этой темой. Появилось большое желание узнать не только о работах Леонардо Да Винчи в области живописи но и о других его достижениях. Отдельное спасибо за лайфхак по приобретению билетов на Тайную вечерю!
Марина
23 июля 2020
Сегодня я посетила экскурсию Марии про Леонардо второй раз. И ни капли не пожалела, даже наоборот. Структура самой экскурсии очень четкая - в первой половине гид рассказывала о жизни Леонардо и масштабе личности. Во второй половине мы разбирали Тайную Вечерю - историю создания картины, технику, краски, композицию, теории о том, что хотел сказать великий художник своим творением и какие послания он в нем зашифровал. Было очень интересно. Экскурсия очень ценна тем, что каждое утверждение гида базируется на реально существующих доказательствах, ни одна теория, приведённая Марией, не голословна и не навеяна слухами. Правда, она отметила пару теорий, которые имеют место быть, и сказала, что ни в одном источнике нет никаких доказательств их достоверности. Одна «голословная» теория меня очень заинтересовала, попробую рыть в этом направлении, хотя уже предчувствую даром потерянное время, хотя везде могут быть сюрпризы. Несмотря на то, что я посетила экскурсию повторно, я узнала много нового, т. е. гид не повторяет из раза в раз одно и то же. Своим энтузиазмом и увлеченностью Мария просто заразила меня, и я теперь ищу различные материалы по Леонардо и его творчеству. И очень жаль, что так мало экскурсий подобного формата и уровня. Ещё раз благодарю Марию за прекрасный вебинар.
Саглара
6 июля 2020
Экскурсия понравилась, много не знала и послушала с большим интересом. На живой Экскурсии на месте во время посещения достопримечательностей не всегда удаётся все впитать. А вот в таком формате презентации есть хорошая возможность сосредоточить внимание на подаче в удобной обстановке. Спасибо!
6 июля 2020
очень интересный и насыщенный материал, но мне было немного сложно слушать структуру речи =)
6 июля 2020
Мария старалась. Много рассказывала, интересно. Леонардо - это тема неисчерпаемая и всё не рассказать ни за 1. 5 часа, ни за 1. 5 дня. Это ясно, но... Есть замечания или пожелания: много раз по ходу экскурсии были "возвраты"... может быть Мария хотела местами подытожить, но это реально отнимает полезное время от экскурсии (получаются полторы часто будто для скудоумных слушателей). Также тратить время на организацию "обязательных" ответов всех экскурсантов на вопросы гида не нужно. Тут глаза людей не видны и не все может хотят отвечать на вопросы, а пока их ждем, уходит время. Во время рассказа Мария часто что-то скажет и в конце фразы типа вопрос "Да?"... зачем это при он-лайн вебинаре? Это еще можно при очной экскурсии да и то от обилия этих "Да?" веет словом-паразитом, очень режет слух. Еще один неприятный момент: курсор мышки огроооомного размера цвета фуксии просто "бьёт по глазам" особенно, когда Мария им активно двигает по экрану. Поверьте, он не помогает и не усиливает внимание, а только мешает. Информации о Леонардо мне не хватило, после экскурсии полезла активно искать дополнительное в интернете. Нашла очень хорошие и фильм и более короткие ролики. И нашла еще сама дополнительные разные взгляды на "Тайную вечерю" и ее так сказать "загадок" тоже хотелось бы побольше в ходе экскурсии услышать. Понравилось, что Мария рассказала о местах Леонардо в Милане, о его судьбе в целом, экскурсия хорошая, но ее бы доработать и презентацию к ней подинамичнее с почаще меняющимися слайдами, если нужен возврат к слайду, который был слайдов 5 тому назад, то его лучше вставить еще раз в нужное место, а не листать судорожно назад презентацию.
Мария
Ответ гида:Елена, благодарю Вас за отзыв, ни смотря на то, что имею основания предполагать, что мы с Вами коллеги и здесь присутствуют мотивы недобросовестной конкуренции. В любом случае это лишь мои догадки и если они ошибочны, заранее приношу извинения. Теперь по существу, постараюсь разъяснить некоторые моменты дабы не вводить людей, которые читают отзывы в заблуждение. Короткие ролики в интернете, о которых Вы упоминаете - это не научный подход, повторюсь, для меня изучение истории искусства - это не развлечения, а профессия. Материалы, которые я излагаю во время экскурсии это плоды многолетних исследований различных трактовок Тайной вечери не на просторах сети, а в аудиториях Академии изящных искусств Бреры, Амброзианской и других старейших библиотек города. Мой рассказ опирается на анализ трудов Джоржо Вазари, Карло Педретти, Франческо Мельци, который собрал во едино трактат о живописи Леонардо, изучения трудов Луки Пачоли, которые иллюстрировал Леонардо. Конечно я видела множество роликов о Леонардо в сети, которые в большей степени ориентированы на хайп и содержат множество исторических неточностей. Материалы, которые Вы вчера услвшали собраны по крупицам на протяжении годов, я не провожу лекции опираясь на ролики на ютубе, это не позволяет моя профессия. Что касается подачи материала и курсора мыши цвета фуксия, над этим я обещаю поработать. Я действительно переживаю во время каждой экскурсии, потому, что задача, которую я ставлю перед собой очень непростая - уложить рассказ о Леонардо и прочтение Тайной вечери со всеми нюансами в полтора часа - очень сложно и охватить все невозможно. Что касается повторений в зуме я не вижу и не слышу аудиторию, чат тормозит, есть технические нюансы, которые способствуют потери равновесия. Я и другие гиды трипстера, нуждаемся в поддержке и понимании технической сложности процесса. Пожалуй на этом всё. Мне очень жаль, что Вы не получили удовольствие от экскурсии, это конечно же моя вина и не буду скрывать, я очень расстроена. Всего доброго и хороших экскурсий.
2 июля 2020
Шикарная экскурсия. Пролетела как одно мгновение. Знания гида и подача материала - выше всячаских похвал. Очень хочется послушать и о других работах Леонардо. Спасибо еще раз зовут доставленные удовольствие.
2 июля 2020
Очень интересная лекция, спасибо автору.
30 июня 2020
Впечатлили глубокие знания Марии в сочетании с искренней увлеченностью темой. Великолепная подача, 2 часа пролетели незаметно, хотелось продолжения. Готова участвовать во всех экскурсиях с Марией. Спасибо большое!
30 июня 2020
Это моя десятая, юбилейная онлайн экскурсия:). Рассказ Марии захватил с первых минут. Первая часть была посвящена великому Леонардо. Я ловила каждое слово. Разгадать Да Винчи получилось. Во второй части перешли непосредственно к шедевру. Со структурой построения все понятно. А когда пошли детали... то ли я потеряла нить повествования, то ли моя подготовка к восприятию оставляла желать лучшего, Или же не мой формат, но разгадать Тайную вечерю полностью не удалось. Тем не менее, рекомендую экскурсию и благодарю Марию.
29 июня 2020
Экскурсовод великолепно владеет информацией и интересно преподносит ее! Экскурсия очень понравилась, с удовольствием посетили бы другие проекты Марии.
26 июня 2020
Очень интересная и познавательная экскурсия! Огромное спасибо! Рекомендую всем!
25 июня 2020
Мария - превосходный гид! Каждая минута её рассказа была насыщена интереснейшей информацией. Просто путешествие во времени и пространстве. Глубокие знания, харизма и увлечённость подкупят любого слушателя. Пока нет уверенности в поездках в чудесную Любимую Италию, очень хочется услышать от неё другие рассказы о высоком искусстве. Обязательно буду рекомендовать её экскурсии. Спасибо!!!!!
Марина
24 июня 2020
Грандиозная экскурсия. Очень информативная, интересная подача и четкая структура. Единственное пожелание - новые экскурсии в том же «заумном» формате. Информации в данной лекции столько, что голова напоминает чемодан перед отпуском - вещи торчат в разные стороны, но все необходимо. Огромное спасибо, Мария, мне очень и очень понравилось. С нетерпением жду новых экскурсий.
24 июня 2020
Спасибо Марие и Трипстеру за прекрасную экскурсию! Очень интересная тема, много материала и очень увлечённый гид!!! Пользуюсь Трипстером уже много лет, надеюсь что помимо «живых»экскурсий формат вебинарий продолжится и в дальнейшем.
Ещё 15 отзывов

Мария проводит ещё 4 экскурсии

Прогулка по эпохам Милана
скидка25%
160
120
3 часа
Прогулка по эпохам Милана
20 отзывов
Осознать историю, культуру и подлинную красоту города на экскурсии с искусствоведом
Милан — город искусства
скидка25%
160
120
3 часа
Милан — город искусства
16 отзывов
Увидеть всё самое главное и разобраться в художественных стилях на прогулке с искусствоведом
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
скидка25%
165
124
3 часа
Код да Винчи: разгадать Милан Леонардо
13 отзывов
Исследовать город и его достопримечательности через наследие творца
Экспресс-прогулка по Милану
85
1 час
Экспресс-прогулка по Милану
11 отзывов
Главные достопримечательности, история города и ценные советы на часовой пешей экскурсии

Еще несколько необычных экскурсий в Милане

Весь Милан (синий маршрут) — обзорная экскурсия
20
2 часа
Весь Милан (синий маршрут) — обзорная экскурсия
426 отзывов
Ежедневная прогулка по Милану
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Милану
276 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Знаменитый и неизвестный Милан
156
3 часа
Знаменитый и неизвестный Милан
115 отзывов
Не пропустить все самое главное и увидеть необычные достопримечательности
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
150
3 часа
Велопрогулка по такому Милану, которого вы не знаете
69 отзывов
Истории и легенды нетуристических улочек города
Уроки миланского
91
3 часа
Уроки миланского
66 отзывов
Узнать город от Ла Скала до района прачек, понять местных жителей и выучить пару фраз по-итальянски
Вечерний променад по Милану
20
2 часа
Вечерний променад по Милану
57 отзывов
Познакомиться с ажурным городом в лучах закатного солнца и проникнуться его атмосферой