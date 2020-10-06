30 отзывов оставили туристы

Мария старалась. Много рассказывала, интересно. Леонардо - это тема неисчерпаемая и всё не рассказать ни за 1. 5 часа, ни за 1. 5 дня. Это ясно, но... Есть замечания или пожелания: много раз по ходу экскурсии были "возвраты"... может быть Мария хотела местами подытожить, но это реально отнимает полезное время от экскурсии (получаются полторы часто будто для скудоумных слушателей). Также тратить время на организацию "обязательных" ответов всех экскурсантов на вопросы гида не нужно. Тут глаза людей не видны и не все может хотят отвечать на вопросы, а пока их ждем, уходит время. Во время рассказа Мария часто что-то скажет и в конце фразы типа вопрос "Да?"... зачем это при он-лайн вебинаре? Это еще можно при очной экскурсии да и то от обилия этих "Да?" веет словом-паразитом, очень режет слух. Еще один неприятный момент: курсор мышки огроооомного размера цвета фуксии просто "бьёт по глазам" особенно, когда Мария им активно двигает по экрану. Поверьте, он не помогает и не усиливает внимание, а только мешает. Информации о Леонардо мне не хватило, после экскурсии полезла активно искать дополнительное в интернете. Нашла очень хорошие и фильм и более короткие ролики. И нашла еще сама дополнительные разные взгляды на "Тайную вечерю" и ее так сказать "загадок" тоже хотелось бы побольше в ходе экскурсии услышать. Понравилось, что Мария рассказала о местах Леонардо в Милане, о его судьбе в целом, экскурсия хорошая, но ее бы доработать и презентацию к ней подинамичнее с почаще меняющимися слайдами, если нужен возврат к слайду, который был слайдов 5 тому назад, то его лучше вставить еще раз в нужное место, а не листать судорожно назад презентацию.

Мария