30 отзывов оставили туристы

Мария старалась. Много рассказывала, интересно. Леонардо - это тема неисчерпаемая и всё не рассказать ни за 1. 5 часа, ни за 1. 5 дня. Это ясно, но... Есть замечания или пожелания: много раз по ходу экскурсии были "возвраты"... может быть Мария хотела местами подытожить, но это реально отнимает полезное время от экскурсии (получаются полторы часто будто для скудоумных слушателей). Также тратить время на организацию "обязательных" ответов всех экскурсантов на вопросы гида не нужно. Тут глаза людей не видны и не все может хотят отвечать на вопросы, а пока их ждем, уходит время. Во время рассказа Мария часто что-то скажет и в конце фразы типа вопрос "Да?"... зачем это при он-лайн вебинаре? Это еще можно при очной экскурсии да и то от обилия этих "Да?" веет словом-паразитом, очень режет слух. Еще один неприятный момент: курсор мышки огроооомного размера цвета фуксии просто "бьёт по глазам" особенно, когда Мария им активно двигает по экрану. Поверьте, он не помогает и не усиливает внимание, а только мешает. Информации о Леонардо мне не хватило, после экскурсии полезла активно искать дополнительное в интернете. Нашла очень хорошие и фильм и более короткие ролики. И нашла еще сама дополнительные разные взгляды на "Тайную вечерю" и ее так сказать "загадок" тоже хотелось бы побольше в ходе экскурсии услышать. Понравилось, что Мария рассказала о местах Леонардо в Милане, о его судьбе в целом, экскурсия хорошая, но ее бы доработать и презентацию к ней подинамичнее с почаще меняющимися слайдами, если нужен возврат к слайду, который был слайдов 5 тому назад, то его лучше вставить еще раз в нужное место, а не листать судорожно назад презентацию.
Мария
Ответ гида:Елена, благодарю Вас за отзыв, ни смотря на то, что имею основания предполагать, что мы с Вами коллеги и здесь присутствуют мотивы недобросовестной конкуренции. В любом случае это лишь мои догадки и если они ошибочны, заранее приношу извинения. Теперь по существу, постараюсь разъяснить некоторые моменты дабы не вводить людей, которые читают отзывы в заблуждение. Короткие ролики в интернете, о которых Вы упоминаете - это не научный подход, повторюсь, для меня изучение истории искусства - это не развлечения, а профессия. Материалы, которые я излагаю во время экскурсии это плоды многолетних исследований различных трактовок Тайной вечери не на просторах сети, а в аудиториях Академии изящных искусств Бреры, Амброзианской и других старейших библиотек города. Мой рассказ опирается на анализ трудов Джоржо Вазари, Карло Педретти, Франческо Мельци, который собрал во едино трактат о живописи Леонардо, изучения трудов Луки Пачоли, которые иллюстрировал Леонардо. Конечно я видела множество роликов о Леонардо в сети, которые в большей степени ориентированы на хайп и содержат множество исторических неточностей. Материалы, которые Вы вчера услвшали собраны по крупицам на протяжении годов, я не провожу лекции опираясь на ролики на ютубе, это не позволяет моя профессия. Что касается подачи материала и курсора мыши цвета фуксия, над этим я обещаю поработать. Я действительно переживаю во время каждой экскурсии, потому, что задача, которую я ставлю перед собой очень непростая - уложить рассказ о Леонардо и прочтение Тайной вечери со всеми нюансами в полтора часа - очень сложно и охватить все невозможно. Что касается повторений в зуме я не вижу и не слышу аудиторию, чат тормозит, есть технические нюансы, которые способствуют потери равновесия. Я и другие гиды трипстера, нуждаемся в поддержке и понимании технической сложности процесса. Пожалуй на этом всё. Мне очень жаль, что Вы не получили удовольствие от экскурсии, это конечно же моя вина и не буду скрывать, я очень расстроена. Всего доброго и хороших экскурсий.