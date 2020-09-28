9 отзывов оставили туристы

Что вы увидите и узнаете

Церковь Санта-Мария-делле-Грацие , которая известна на весь мир благодаря росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Я кратко расскажу об этой работе и о жизни гения в Милане, а также покажу его виноградники в центре большого города.

, которая известна на весь мир благодаря росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Я кратко расскажу об этой работе и о жизни гения в Милане, а также покажу его виноградники в центре большого города. Замок Сфорца — можно ли назвать его крепостью? Вы разберетесь в этом и проследите увлекательный путь замка, узнаете об интригах миланских династий. Увидите и мощные стены, и внутренний двор герцогов, и парк 🌳 Семпионе, любимый горожанами.

— можно ли назвать его крепостью? Вы разберетесь в этом и проследите увлекательный путь замка, узнаете об интригах миланских династий. Увидите и мощные стены, и внутренний двор герцогов, и парк 🌳 Семпионе, любимый горожанами. Площадь Мерканти , до которой редко доходят туристы. А между тем, здесь вас ждут сразу три эпохи Милана.

, до которой редко доходят туристы. А между тем, здесь вас ждут сразу три эпохи Милана. Собор Дуомо — мраморное великолепие. Я поделюсь самыми необычными фактами о легендарном строении от рода Висконти до Муссолини. Например, вы раскроете, как шикарные витражи Дуомо связаны с миланским ризотто.

— мраморное великолепие. Я поделюсь самыми необычными фактами о легендарном строении от рода Висконти до Муссолини. Например, вы раскроете, как шикарные витражи Дуомо связаны с миланским ризотто. Галерея Виктора Эммануила II — «гостиная» Милана и первый пассаж Европы. Даже виртуально вы ощутите атмосферу этого роскошного места.

— «гостиная» Милана и первый пассаж Европы. Даже виртуально вы ощутите атмосферу этого роскошного места. Ла Скала — знаменитый оперный театр, у которого завершится наше мини-путешествие.

Как вы думаете, почему на гербе Милана змейка и откуда в центре городе огромная иголка? За 1, 5 часа я не раз обращу ваше внимание на интересные детали!

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по Милану. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами😃

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список книг и фильмов о Милане, а также рекомендуемых мест города

Скидка 10% на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 10% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Жду вас в Милане!