9 отзывов оставили туристы

Церковь Санта-Мария-делле-Грацие, которая известна на весь мир благодаря росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Я кратко расскажу об этой работе и о жизни гения в Милане, а также покажу его виноградники в центре большого города.
Замок Сфорца — можно ли назвать его крепостью? Вы разберетесь в этом и проследите увлекательный путь замка, узнаете об интригах миланских династий. Увидите и мощные стены, и внутренний двор герцогов, и парк 🌳 Семпионе, любимый горожанами.
Площадь Мерканти, до которой редко доходят туристы. А между тем, здесь вас ждут сразу три эпохи Милана.
Собор Дуомо — мраморное великолепие. Я поделюсь самыми необычными фактами о легендарном строении от рода Висконти до Муссолини. Например, вы раскроете, как шикарные витражи Дуомо связаны с миланским ризотто.
Галерея Виктора Эммануила II — «гостиная» Милана и первый пассаж Европы. Даже виртуально вы ощутите атмосферу этого роскошного места.
Ла Скала — знаменитый оперный театр, у которого завершится наше мини-путешествие.
Как вы думаете, почему на гербе Милана змейка и откуда в центре городе огромная иголка? За 1, 5 часа я не раз обращу ваше внимание на интересные детали!
Как проходит онлайн-экскурсия
Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по Милану. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами😃
Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список книг и фильмов о Милане, а также рекомендуемых мест города
Скидка 10% на любую экскурсию ⛳ гида
Кроме того, вы получите разовую скидку 10% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Жду вас в Милане!
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Выберите дату начала онлайн-встречи
Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 99 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Живу в Италии 15 лет. С первого приезда влюбилась в регион Тоскана (куда и переехала), а потом и во всю Италию, которую объездила целиком. Сейчас живут в Милане. С удовольствием передам вам любовь к этой стране и познакомлю с самыми живописными местами в непринуждённой и интересной манере.
Здравствуйте, мне очень понравилась экскурсия по Милану - обожаю замки, крепости. Интересный, насыщенный маршрут, прекрасный гид. Классно! Рекомендую!
Гульноз
28 сентября 2020
Большая благодарность гиду Ирине за интересную содержательную экскурсию. Время пролетело незаметно. Мне было интересно узнать информацию о Милане, о его истории и памятниках. Маршрут составлен удобно и за такое небольшое время смогли увидеть столько интересных мест, основные достопримечательности. С удовольствием приеду в Милан и увижу все эти места в реальном времени.
Елена
28 сентября 2020
Очень интересно. Спасибо большое.
Ирина
27 сентября 2020
Отличная прогулка, очень интересная и познавательная! Соборы, замок, улочки, памятники, площади, - всё потрясает своей удивительной красотой, от которой веет историей! Большое спасибо!
Ольга
24 сентября 2020
Брала онлайн экскурсию для мамы. В этом году не получилось пройтись по волшебным местам. Мы были в Милане пару лет назад и мама очень хочет побывать там снова. Эта прогулка напомнила ей о потрясающих памятниках и она прошлась по знакомым улицам благодаря вашему проекту. Спасибо вам за такие возможности! От нас обеих как пожелание - хотелось бы заходить и внутрь соборов, музеев. Если такое возможно. Успехов и новых идей вам! А мы с вами прогуляемся по новым местам😊
Лада
21 сентября 2020
Все интересно, тепло, красиво. Гид-большая умничка!
Тамара
21 сентября 2020
Удовольствие от прогулки получила большое, несмотря на то, что это была первая онлайн прогулка по Милану у гида. Очень позитивно, с душой, и информативно. Спасибо большое!
Наталья
21 сентября 2020
Очень интересная прогулка по красивой местности, сопровождающаяся интересным рассказом экскурсовода!
Alina
21 сентября 2020
Хотела бы посетить экскурсии с Ириной! Очень приятная девушка, красивая речь!!!!