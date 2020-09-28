9 отзывов оставили туристы

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Онлайн-прогулка по аристократичному Милану

Развеять стереотип о серости города и в прямом эфире изучить его главные памятники

5
9 отзывов
Ирина
Ирина – Гид из Милана
Наша прогулка 👣 охватит почти весь центр Милана — изысканный и наполненный историей 📖.

Легко и с интересом я расскажу об истоках города, о средневековых династиях, о миланцах.

Особый акцент онлайн-путешествия — на любопытных фактах.

Вы проникнетесь этим далеко не скучным городом на фоне его мест-символов, от замка Сфорца до собора Дуомо!
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🔭Обзорная
  • Вебинар
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 99 человек

  • 7€6 за человекаскидка14%

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-прогулка по аристократичному Милану
Онлайн-прогулка по аристократичному Милану

Что вы увидите и узнаете

  • Церковь Санта-Мария-делле-Грацие, которая известна на весь мир благодаря росписи «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Я кратко расскажу об этой работе и о жизни гения в Милане, а также покажу его виноградники в центре большого города.
  • Замок Сфорца — можно ли назвать его крепостью? Вы разберетесь в этом и проследите увлекательный путь замка, узнаете об интригах миланских династий. Увидите и мощные стены, и внутренний двор герцогов, и парк 🌳 Семпионе, любимый горожанами.
  • Площадь Мерканти, до которой редко доходят туристы. А между тем, здесь вас ждут сразу три эпохи Милана.
  • Собор Дуомо — мраморное великолепие. Я поделюсь самыми необычными фактами о легендарном строении от рода Висконти до Муссолини. Например, вы раскроете, как шикарные витражи Дуомо связаны с миланским ризотто.
  • Галерея Виктора Эммануила II — «гостиная» Милана и первый пассаж Европы. Даже виртуально вы ощутите атмосферу этого роскошного места.
  • Ла Скала — знаменитый оперный театр, у которого завершится наше мини-путешествие.

Как вы думаете, почему на гербе Милана змейка и откуда в центре городе огромная иголка? За 1, 5 часа я не раз обращу ваше внимание на интересные детали!

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по Милану. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами😃
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список книг и фильмов о Милане, а также рекомендуемых мест города

Скидка 10% на любую экскурсию ⛳ гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 10% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). Жду вас в Милане!

Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-прогулка по аристократичному Милану
Онлайн-прогулка по аристократичному Милану
Онлайн-прогулка по аристократичному Милану
Онлайн-прогулка по аристократичному Милану
Онлайн-прогулка по аристократичному Милану
Онлайн-прогулка по аристократичному Милану
Онлайн-прогулка по аристократичному Милану
Онлайн-прогулка по аристократичному Милану

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ирина
Ирина
Живу в Италии 15 лет. С первого приезда влюбилась в регион Тоскана (куда и переехала), а потом и во всю Италию, которую объездила целиком. Сейчас живут в Милане. С удовольствием передам вам любовь к этой стране и познакомлю с самыми живописными местами в непринуждённой и интересной манере.
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9 отзывов оставили туристы

28 сентября 2020
Здравствуйте, мне очень понравилась экскурсия по Милану - обожаю замки, крепости. Интересный, насыщенный маршрут, прекрасный гид. Классно! Рекомендую!
28 сентября 2020
Большая благодарность гиду Ирине за интересную содержательную экскурсию. Время пролетело незаметно. Мне было интересно узнать информацию о Милане, о его истории и памятниках. Маршрут составлен удобно и за такое небольшое время смогли увидеть столько интересных мест, основные достопримечательности. С удовольствием приеду в Милан и увижу все эти места в реальном времени.
28 сентября 2020
Очень интересно. Спасибо большое.
27 сентября 2020
Отличная прогулка, очень интересная и познавательная! Соборы, замок, улочки, памятники, площади, - всё потрясает своей удивительной красотой, от которой веет историей! Большое спасибо!
24 сентября 2020
Брала онлайн экскурсию для мамы. В этом году не получилось пройтись по волшебным местам. Мы были в Милане пару лет назад и мама очень хочет побывать там снова. Эта прогулка напомнила ей о потрясающих памятниках и она прошлась по знакомым улицам благодаря вашему проекту. Спасибо вам за такие возможности! От нас обеих как пожелание - хотелось бы заходить и внутрь соборов, музеев. Если такое возможно. Успехов и новых идей вам! А мы с вами прогуляемся по новым местам😊
21 сентября 2020
Все интересно, тепло, красиво. Гид-большая умничка!
21 сентября 2020
Удовольствие от прогулки получила большое, несмотря на то, что это была первая онлайн прогулка по Милану у гида. Очень позитивно, с душой, и информативно. Спасибо большое!
21 сентября 2020
Очень интересная прогулка по красивой местности, сопровождающаяся интересным рассказом экскурсовода!
21 сентября 2020
Хотела бы посетить экскурсии с Ириной! Очень приятная девушка, красивая речь!!!!

Ирина проводит ещё 2 экскурсии

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