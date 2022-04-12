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Самая известная достопримечательность Милана

На фотографиях Кафедральный собор (Дуомо) вы видели много раз, но в действительности его красота и размах превосходят любые ожидания: лес тончайших шпилей, сложная резьба и разнообразные рельефы, устрашающего вида гаргульи и целый город статуй. Миланский собор один из самых больших в Европе.

История его строительства, которая длилась почти 600 лет, похожа на захватывающий детектив с политическими переворотами, амбициозными персонажами, талантливыми архитекторами и преданными своему городу миланцами. Мы обязательно зайдем в него, чтобы еще раз восхититься красотой колонн, яркими красками витражей. А самым любопытным туристам предлагаю прогуляться между шпилей по террасам с захватывающим видом на Милан.

Культурное наследие Италии

Еще одна достопримечательность, о которой наслышаны все туристы — театр Ла Скала. Во время экскурсии вы узнаете как и кем был построен этот храм оперы. Почему он так называется: «ла скала» по-итальянски — лестница. Кто выступал на его сцене, какие композиторы творили в Милане и многое другое.

Самые частые вопросы туристов — о жизни Леонардо да Винчи в Милане. Поэтому я вас приглашаю в средневековый замок Сфорца. В этой удивительной резиденции-крепости не раз бывал и гениальный Леонардо. При дворе герцога Людовико Сфорца он выполнял самые разнообразные поручения: от написания портретов фавориток правителя до проектирования гигантской конной статуи. Но все подробности вы узнаете во время нашей прогулки, которая будет очень насыщенной, увлекательной и нескучной!

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