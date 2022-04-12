Первая встреча с Миланом

Эта экскурсия подойдёт для тех кто, впервые посещает Милан, для семей с детьми старшего возраста, а так же для небольших

Индивидуальная
Эта экскурсия подойдёт для тех кто, впервые посещает Милан, для семей с детьми старшего возраста, а так же для небольших компаний друзей.

За три часа вы увидите самые главные места в Милане.

Узнаете его историю, местные традиции, получите ответы на ваши вопросы.

Исторический центр компактный и вас ждёт неутомительная пешеходная прогулка.
Первая встреча с Миланом
Первая встреча с Миланом
Первая встреча с Миланом
Первая встреча с Миланом
Первая встреча с Миланом
Первая встреча с Миланом

Что вас ожидает 🤩

  • Театр Ла Скала
  • Миланский собор
  • Замок Сфорца
  • Средневековую торговую площадь
  • Финансовую биржу
  • Квартал Брера

Что вас ожидает:

    Самая известная достопримечательность Милана
    На фотографиях Кафедральный собор (Дуомо) вы видели много раз, но в действительности его красота и размах превосходят любые ожидания: лес тончайших шпилей, сложная резьба и разнообразные рельефы, устрашающего вида гаргульи и целый город статуй. Миланский собор один из самых больших в Европе.
    История его строительства, которая длилась почти 600 лет, похожа на захватывающий детектив с политическими переворотами, амбициозными персонажами, талантливыми архитекторами и преданными своему городу миланцами. Мы обязательно зайдем в него, чтобы еще раз восхититься красотой колонн, яркими красками витражей. А самым любопытным туристам предлагаю прогуляться между шпилей по террасам с захватывающим видом на Милан.

    Культурное наследие Италии

    Еще одна достопримечательность, о которой наслышаны все туристы — театр Ла Скала. Во время экскурсии вы узнаете как и кем был построен этот храм оперы. Почему он так называется: «ла скала» по-итальянски — лестница. Кто выступал на его сцене, какие композиторы творили в Милане и многое другое.
    Самые частые вопросы туристов — о жизни Леонардо да Винчи в Милане. Поэтому я вас приглашаю в средневековый замок Сфорца. В этой удивительной резиденции-крепости не раз бывал и гениальный Леонардо. При дворе герцога Людовико Сфорца он выполнял самые разнообразные поручения: от написания портретов фавориток правителя до проектирования гигантской конной статуи. Но все подробности вы узнаете во время нашей прогулки, которая будет очень насыщенной, увлекательной и нескучной!

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты в музеи и церкви
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Место начала и завершения?
    По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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