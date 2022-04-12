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Русский след в Милане

Облик средневекового замка Сфорца каждому туристу невольно напоминает московский Кремль. Во время прогулки по дворикам замка вы узнаете захватывающую историю двух правящих династий Милана, чем занимался Леонардо да Винчи на службе у герцогов Сфорца и кто из миланских архитекторов отправился в Москву для работ по укреплению Кремля.

Попробуем взглянуть на мраморное великолепие Дуомо глазами известных русских путешественников: Достоевского, Чехова, Герцена и т. д. Кроме того, приглашаю зайти в собор, чтобы почувствовать его размах и величие, узнать как строился этот гигант, какие святыни хранятся в нем. А в солнечный день мы увидим цветные блики-«зайчики» от витражей, которыми в свое время любовался и художник Суриков.

Даже люди не разбирающиеся в оперном искусстве, знают, что в Милане находится знаменитый театр Ла Скала. За его скромным фасадом когда-то бурлила жизнь миланской знати. Вечерами ложи заполнялись зрителями, пришедшими на новое представление. В начале XX века миланцы рукоплескали непревзойденному Шаляпину и «русскому соловью» Собинову. На сцене театра Ла Скала активно ставили и балетные постановки. Представления труппы Дягелева станут первым триумфом русских танцоров в Милане.

Настоящим подарком для почитателей истории станет рассказ о пребывании величайшего полководца Суворова в Милане. Мы увидим дом, где он «гостил» во время своей итальянской кампании. И еще много известных имен разных эпох вы услышите во время нашей увлекательной экскурсии по Милану.

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