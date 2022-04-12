Русский мир Милана

Милан, как важный экономический и культурный центр на севере Италии, на протяжении столетий притягивал внимание

Индивидуальная
Милан, как важный экономический и культурный центр на севере Италии, на протяжении столетий притягивал внимание многочисленных путешественников.

Среди них были известные писатели, художники, композиторы, деловые люди родом из России, например, Чехов, Достоевский, Нуреев и многие другие.
Русский мир Милана
Русский мир Милана
Русский мир Милана
Русский мир Милана
Русский мир Милана

Что вас ожидает 🤩

  • Замок Сфорца
  • Финансовая площадь
  • Средневековая торговая площадь
  • Кафедральный собор
  • Галерея Виктора Эммануила Савойского
  • Театр Ла Скала
  • Квартал Брера

Что вас ожидает:

    Русский след в Милане
    Облик средневекового замка Сфорца каждому туристу невольно напоминает московский Кремль. Во время прогулки по дворикам замка вы узнаете захватывающую историю двух правящих династий Милана, чем занимался Леонардо да Винчи на службе у герцогов Сфорца и кто из миланских архитекторов отправился в Москву для работ по укреплению Кремля.
    Попробуем взглянуть на мраморное великолепие Дуомо глазами известных русских путешественников: Достоевского, Чехова, Герцена и т. д. Кроме того, приглашаю зайти в собор, чтобы почувствовать его размах и величие, узнать как строился этот гигант, какие святыни хранятся в нем. А в солнечный день мы увидим цветные блики-«зайчики» от витражей, которыми в свое время любовался и художник Суриков.
    Даже люди не разбирающиеся в оперном искусстве, знают, что в Милане находится знаменитый театр Ла Скала. За его скромным фасадом когда-то бурлила жизнь миланской знати. Вечерами ложи заполнялись зрителями, пришедшими на новое представление. В начале XX века миланцы рукоплескали непревзойденному Шаляпину и «русскому соловью» Собинову. На сцене театра Ла Скала активно ставили и балетные постановки. Представления труппы Дягелева станут первым триумфом русских танцоров в Милане.
    Настоящим подарком для почитателей истории станет рассказ о пребывании величайшего полководца Суворова в Милане. Мы увидим дом, где он «гостил» во время своей итальянской кампании. И еще много известных имен разных эпох вы услышите во время нашей увлекательной экскурсии по Милану.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Услуги гида
    Что не входит
    • Входные билеты в музеи и церкви
    • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр.)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Piazza Castello
    Завершение: По договоренности
    Когда и сколько длится
    Когда: По договоренности с туристом
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    По договоренности с туристом

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