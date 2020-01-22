9 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Главное в Милане

Наша прогулка 👣 начнется у оживленного железнодорожного вокзала Порта Гарибальди. Через уютный район Брера вы попадете в самый центр, где увидите легендарный оперный театр Ла Скала, Кафедральный собор и Королевский дворец. Далее раскроете тайны замка Сфорцеско, рассмотрите старинные колонны святого Лаврентия и погуляете по «миланской Венеции» — каналу Навильо Гранде.

Милан изнутри

Вы проедете на миланском трамвае, увидите церковь ⛪ VI века, центральный парк 🌳 Семпионе и «вертикальный» лес. Я расскажу, почему Милан стал модной столицей ⭐️, сколько здесь каналов и зачем они нужны городу, что посмотреть в местных музеях 🖼 и где вкусно поесть. А еще помогу передать настроение Северной столицы Италии и ощутить ее ароматы, звуки и дружелюбный колорит!

Организационные детали