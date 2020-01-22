9 отзывов оставили туристы

Главное в Милане Наша прогулка 👣 начнется у оживленного железнодорожного вокзала Порта Гарибальди. Через уютный район Брера вы попадете в самый центр, где увидите легендарный оперный театр Ла Скала, Кафедральный собор и Королевский дворец. Далее раскроете тайны замка Сфорцеско, рассмотрите старинные колонны святого Лаврентия и погуляете по «миланской Венеции» — каналу Навильо Гранде.
Милан изнутри Вы проедете на миланском трамвае, увидите церковь ⛪ VI века, центральный парк 🌳 Семпионе и «вертикальный» лес. Я расскажу, почему Милан стал модной столицей ⭐️, сколько здесь каналов и зачем они нужны городу, что посмотреть в местных музеях 🖼 и где вкусно поесть. А еще помогу передать настроение Северной столицы Италии и ощутить ее ароматы, звуки и дружелюбный колорит!
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
Я готова скорректировать маршрут по вашим пожеланиям
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Ciao. Меня зовут Галя. Я 9 лет живу в центре Милана и совершенно не считаю, что это город только для шопинга. С радостью покажу его главные достопримечательности и тайные уголки, поделюсь советами местного жителя. До встречи!
Экскурсия понравилась! Гид очень приятная, маршрут интересный, не перегружала датами, так как мы этого не любим. Галина Подсказала нам где вкусно и красиво! Мы побывали в районах, где никогда не бывали ранее) Спасибо ей большое!
Наталья
15 декабря 2019
Галя замечательный гид и просто милая девушка. Настоятельно рекомендую выбрать именно ее для прогулки по Милану. Экскурсия была познавательной и время пролетело незаметно. Спасибо ей за внимание и прекрасный сервис.
Анна
9 декабря 2019
Хотелось бы поблагодарить Галину за интересную экскурсию и уютную атмосферу) Галина познакомила меня не только с городом, но и с особенностями жизни итальянцев. Во время прогулки мы заглянули в уютное кафе, которое сами вы никогда не найдете) по завершении Галина прислала список мест, где можно вкусно перекусить и перечислила еще несколько достопримечательностей, которые стоит посетить) Спасибо)
Дмитрий
5 декабря 2019
Интересная экскурсия. Отличный гид
михаил
12 ноября 2019
Галя, большое вам спасибо за экскурсию. За такой короткий срок, мы получили ощущение, что познакомились со всем Миланом. Экскурсия продлилась дольше оговоренного времени. Так же Галя предложила помощь в случае проблем. Рекомендуем, не пожалеете.
Елена
6 ноября 2019
Спасибо большое Галине за чудесно проведенный день. Было очень интересно. Ты чувствуешь себя рядом с другом, с которым решила прогуляться по уютным улочкам Милана. Пришли домой уставшие, но невероятно довольные! Очень рекомендую)))
Валентина
31 октября 2019
С погодой нам крупно не повезло - попали под проливной дождь. Но от экскурсии отказываться не стали. С экскурсоводом нам повезло. Галина очень приятный и грамотный человек. Она не только провела отличную и познавательную экскурсию, но и помогла решить наши текущие вопросы. Огромное спасибо.
Екатерина
17 октября 2019
Чудесный рассказчик и очаровательный человек Галина. Чувствуется её интерес и любовь к истории Италии и Милана. Очень внимательна к экскурсантам и интересно отвечает на вопросы. Снабдила нас кучей дополнительной информации по обитанию в Милане. ОГРОМНОЕ спасибо!
Alexander
8 октября 2019
Экскурсия очень понравилась. За три часа Галина ознакомила нас с основными достопримечательностями Милана без лишней ненужной информации, которую и так никто не запоминает, маршрут построен грамотно, что даёт в дальнейшем ориентироваться в городе. Вся информация была подана интересно, с красивым русским языком, и даже, Галина угостила нас кофе, несмотря, что мы и сами могли ее угостить, ко всем вопросам с нашей стороны, она относилась с особым вниманием, и, даже после экскурсии прислала информацию по воцап, которую мы спрашивали, спасибо большое.