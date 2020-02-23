11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Предисловие: о жизни гения и обстоятельствах, приведших его Милан

В центре Милана есть церковь Санта-Мария-делле-Грацие, которой повезло быть не только произведением искусства снаружи, но и иметь сокровище внутри. В трапезной доминиканской церкви вы отыщете тот самый шедевр да Винчи — «Тайную вечеру». Прежде, чем говорить о техниках, я введу вас в курс дела и кратко, но ёмко расскажу о Леонардо: в какой семье родился, где учился, как обнаружил любовь к искусству и стал художником. Далее объясню, каким образом он попал в Милан, кто сделал заказ на «Тайную вечерю» и какие ещё работы гения остались в этом городе. С радостью отвечу на ваши вопросы, прежде чем мы приступим к следующей, не менее увлекательной части — обсуждению самой работы.

Легендарная фреска от и до

Поскольку я искусствовед, я легко и понятно опишу технику, которую использовал да Винчи. Мы рассмотрим композицию картины, отметим как очевидные детали, так и скрытые от глаз обывателя — я помогу вам расшифровать символы, а на некоторые моменты на фреске взглянуть иначе. Вокруг работы много толков: есть любопытный факт, что Леонардо пригрозил настоятелю монастыря, что если тот будет его поторапливать и отвлекать, то художник напишет образ Иуды с этого самого настоятеля. Гениальные работы всегда обрастают слухами, и чтобы разобраться, что из них правда, а что вымысел — мы и встретимся с вами на экскурсии :)