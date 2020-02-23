11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи: диалог с искусствоведом

Разобрать шедевр гения Ренессанса до последнего штриха и сполна прочувствовать силу искусства

Юлия
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Юлия – представитель гидов
У многих имя Леонардо да Винчи ассоциируется с Флоренцией, ведь художник родился неподалёку от неё.

Но не все знают, что более 20 лет жизни он провел именно в Милане.

Вы посетите церковь, в трапезной которой и хранится его «Тайная вечеря», узнаете историю этого шедевра, очутитесь в атмосфере эпохи Возрождения и попытаетесь приоткрыть занавес над сюжетами, которые до сих пор волнуют всех — от искусствоведов до новеллиста Дэна Брауна!
53 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 1 час
До 20 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в церковь Санта-Мария-делле-Грацие
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У этой экскурсии11 отзывов
4.82
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи: диалог с искусствоведом
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи: диалог с искусствоведом

Что вас ожидает

Предисловие: о жизни гения и обстоятельствах, приведших его Милан
В центре Милана есть церковь Санта-Мария-делле-Грацие, которой повезло быть не только произведением искусства снаружи, но и иметь сокровище внутри. В трапезной доминиканской церкви вы отыщете тот самый шедевр да Винчи — «Тайную вечеру». Прежде, чем говорить о техниках, я введу вас в курс дела и кратко, но ёмко расскажу о Леонардо: в какой семье родился, где учился, как обнаружил любовь к искусству и стал художником. Далее объясню, каким образом он попал в Милан, кто сделал заказ на «Тайную вечерю» и какие ещё работы гения остались в этом городе. С радостью отвечу на ваши вопросы, прежде чем мы приступим к следующей, не менее увлекательной части — обсуждению самой работы.

Легендарная фреска от и до
Поскольку я искусствовед, я легко и понятно опишу технику, которую использовал да Винчи. Мы рассмотрим композицию картины, отметим как очевидные детали, так и скрытые от глаз обывателя — я помогу вам расшифровать символы, а на некоторые моменты на фреске взглянуть иначе. Вокруг работы много толков: есть любопытный факт, что Леонардо пригрозил настоятелю монастыря, что если тот будет его поторапливать и отвлекать, то художник напишет образ Иуды с этого самого настоятеля. Гениальные работы всегда обрастают слухами, и чтобы разобраться, что из них правда, а что вымысел — мы и встретимся с вами на экскурсии :)

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей профессиональной команды
  • Билет в церковь входит в стоимость, дополнительных расходов не предвидится
  • Экскурсию возможно провести в индивидуальном формате (подробности в переписке)
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи: диалог с искусствоведом
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи: диалог с искусствоведом
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи: диалог с искусствоведом
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи: диалог с искусствоведом
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи: диалог с искусствоведом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Местов встречи для начала тура у входа в церковь Санта-Мария-делле-Грацие.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Юлия
Юлия
Добро пожаловать в Милан! Меня зовут Юлия, и уже более десяти лет я работаю профессиональным гидом в Милане и Ломбардии, постоянно расширяя предлагаемые маршруты моим уважаемым гостям из разных уголков мира. Моя работа позволяет мне каждый день встречать любознательных людей, показывать им самые красивые места моей любимой Италии, и ежедневно узнавать много нового и интересного. Став профессиональным сомелье и объединив страсть к искусству и виноделию, я открыла моё туристическое агентство вместе с коллегой-сомелье, и в настоящее время мы разработали авторские маршруты, которые базируются на глубоких профессиональных знаниях и большой любви к этой профессии. Очень надеюсь увидеть вас на наших экскурсиях и влюбить в Милан и Ломбардию. До встречи в Милане!
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11 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

23 февраля 2020
"Тайная вечеря" - самое главное впечатление в Милане. Нас проняло! Такое запоминается навсегда. Нам очень повезло: замечательный гид Максимиллиан подготовил нас к восприятию этого гениального произведения. Его рассказ был четкий и запоминающийся. Макс рассказал нам об истории создания, затем о каждом герое фрески и особенностях его изображения. Благодаря аудиосистеме, мы могли слушать гида, непосредственно глядя на фреску. Кроме того, не нужно было отдельно добывать билеты, это очень удобно. Советуем всем, кто хочет увидеть "Тайную вечерю", заказать эту экскурсию!
21 февраля 2020
Спасибо большое за организацию экскурсии. Содержательно, интересно рассказали о фреске, о Леонардо и о Милане в целом. Спасибо большое!
16 февраля 2020
Всё отлично!Очень подробно рассказано про фреску, историю ее создания, а также немного фактов из жизни Леонардо да Винчи. Рассказ искусствоведа даёт больше впечатлений, чем сама фреска и церковь.
3 февраля 2020
Все было хорошо организованно и было интересно. Спасибо.
10 января 2020
Хотим сказать большое спасибо экскурсоводу Галине! Было очень интересно и познавательно. Рассказ был такой интересный, что вся экскурсия пролетела как одно мгновение!
8 января 2020
Прекрасная экскурсия с очень квалифицированным гидом Галиной. Получил огромное удовольствие! Спасибо!!!
5 января 2020
Я увидела кисть великого мастера, прекрасная экскурсия!
1 января 2020
Хотелось ещё с гидом пообщаться ! Идеально ! Галина шикарный гид!
1 января 2020
Экскурсии Трипстер-мне нравятся: всегда точно по расписанию, без проблем,в любом городе,что обещали- выполнено, в данном случае- хороший гид Галина, конечно,мало времени на все)). Но,что обязались-выполнить-выполнили,билеты были и чудесная экскурсия)).Спвсибо
31 декабря 2019
Проводила экскурсию Александра.
Хорошая рассказчица, приятная девушка.
Ответила не только на дополнительные вопросы о Леонардо, но и рассказала о жизни современных обычных итальянцев.
Ещё 1 отзыв

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