66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать город от Ла Скала до района прачек, понять местных жителей и выучить пару фраз по-итальянски

Вероника
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Вероника – ваш гид
Чтобы почувствовать себя в Милане в своей тарелке, надо заговорить с миланцами на их языке — фигурально и буквально.

Этим мы и займёмся на прогулке! За 3 часа я постараюсь максимально погрузить вас в итальянскую культуру и быт.

Покажу разные уголки города: от собора Дуомо и «Золотого квадрата» до живописных двориков.

Научу разговорным фразам и полезным жестам, составлю для вас must-do в Милане на оставшиеся дни, а после экскурсии — пришлю фото на память.
91 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у собора Дуомо
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У этой экскурсии66 отзывов
4.94
Уроки миланского
Уроки миланского

Что вас ожидает

Урок 1: культура и ценности итальянцев
Мы не будем спешить — будем гулять в удовольствие, иначе это не по-итальянски. Я расскажу на примерах, в чём суть местного принципа «пьян пьяно» и других концептов, которыми руководствуются миланцы. Чтобы легче запоминалось, буду показывать карточки и подкреплять новые слова жестами. Вы узнаете, когда в Милане наступает время обеда и ужина, как горожане проводят вечера, и выучите полезные выражения — приятно же перекинуться с местными парой слов:)

Урок 2: тот самый Милан
Начнём прогулку с азов — с самых знаменитых мест города. Вы осмотрите собор Дуомо с 4-метровой статуей Мадонны, узнаете, с чьей подачи 579 лет строился этот готический гигант и что помнят его стены. Мы заглянем в галерею Витторио Эммануэле II, входящую в состав «Золотого квадрата», и поговорим о славе Милана как столицы моды прет-а-порте. А у здания оперы Ла Скала я расскажу, что прячется за скромным фасадом в неоклассическом стиле и почему театр приобрёл такой высокий статус.

Урок 3: миланский Монмартр и трамвайная прогулка
Далее можем отправиться в район Брера, который не зря называют «миланским Монмартром» — он красивый, богемный и идеально подходит для прогулок. Именно здесь вы найдёте галерею Брера, о коллекции которой я расскажу. После знакомства с улочками района сядем на исторический трамвай и поедем смотреть уголок античности в Милане. Вы увидите колоннаду Сан-Лоренцо XVI века, которая помнит ещё старое название города, памятник императору Константину и узнаете интересные факты из истории Италии.

ИЛИ Урок 4: снова трамвай, Замок Сфорца и библиотека Амброзиана
Трамвайной прогулки не избежать, ведь этот транспорт — тоже достопримечательность Милана: с 20-ых годов XX века трамваи почти не изменились! Второй маршрут приведёт вас к замку Сфорца XV века, принадлежавшему миланским герцогам. Там я расскажу о дворцовых интригах, историях любви и предательства. И о Леонардо да Винчи, который творил в стенах замка. А после заглянем во внутренний дворик галереи и библиотеки Амброзиана, где вы узнаете, какие ценные рукописи и полотна тут хранятся.

Урок 5: Район прачек и советы местного жителя
А под конец прогулки затеряемся в уютных двориках — в районе Навильо-Гранде. В далёком прошлом здесь селились прачки, а сегодня его облюбовали творческие люди. Я покажу самые интересные винтажные магазинчики и заведения, где подают вкуснейшие в Милане аперитивы. И обязательно посоветую, куда обязательно стоит сходить, что ещё увидеть и что из итальянской кухни попробовать. Если захотите, сделаем перерыв на панцеротти — традиционный миланский стритфуд — или кофе с джелато.

Бонус
Во время прогулки я буду вас фотографировать и в течение нескольких дней после экскурсии сброшу вам ссылку на фото.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются: еда и напитки, поездка на трамвае (1,5 евро с человека)

Уроки миланского
Уроки миланского
Уроки миланского
Уроки миланского
Уроки миланского
Уроки миланского
Уроки миланского

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у собора Дуомо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вероника
Вероника
Я Вероника, мне 29 лет, по профессии лингвист и переводчик, 5 лет в Италии. А если менее шаблонно, то просто человек, который любит Италию всей душой, а еще больше люблю делиться этим с другими людьми. Для меня Италию просто нельзя вместить в стандартную экскурсию об истории и искусстве. Италия — это определенный образ жизни, ценности, язык и способ выражения итальянского мировоззрения в искусстве, моде и эногастрономии.
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66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Отличная экскурсия! Нам все очень понравилось. Много интересной информации, хорошо организованный маршрут, и даже кофе-брейк по пути был очень кстати. Плюс фотографии в интересных локациях и рекомендации о местах, которые стоит отдельно посетить бонусом. Большое спасибо Веронике!
24 февраля 2020
Все отлично, экскурсия очень интересная и познавательная. Спасибо большое Веронике, в к очень понравилось
Людмила
9 февраля 2020
Прекрасное знание материала с прекрасным рассказом . Внимательно, отзывчиво, быстро корректируем с учетом пожеланий и предыдущих знаний. Спасибо за прекрасную прогулку и кучу полезной информации. Оценили в полной мере знания Вероники.замечательная и рченььполезная экскурсия для тех, кто впервые в Милане , да и в Италии в целом. Спасибо за содержательный рассказ и отдельные «фишки», которые ведомы только миланцам. И все это написано с учетом того, то мы в Милане уже в 3-й раз!!!
14 января 2020
Вероника чудесная. Помимо самой экскурсии она очень помогла нам с рекомендациями, где побывать и где поесть.
Темп речи высокий, нам было норм, но не всем он подойдет.
И если вы в Милане в выходные, очень рекомендую приходить к Дуомо в 9 утра, потому что к 11:00 толпы людейне дадут получить нужные впечатления.
Веронике спасибо!
10 января 2020
Замечательная экскурсия и много полезной информации по любым вопросам! Спасибо большое, Вероника!
3 января 2020
Большое спасибо Веронике! Милан был первым городом, который мы посетили в Италии.
В хорошем темпе и с отличным содержанием прошла наша экскурсия - посетили все значимые места, пообщались с Вероникой о жизни в Италии.
31 декабря 2019
Обычно слоняемся по новым местам сами, потом оказывается, что что-то интересное упустили, поэтому решила в этот раз попробовать погулять с гидом, чтобы получить какую-нибудь информацию, не копаясь в путеводителях. Особенно привлекла возможность попутно пофотографироваться, Вероника знает места, где получатся красивые кадры, ну и не надо никого просить нажать кнопочку, чтобы мы все попали на фото. Также Вероника подсказала хорошие кафешки, сориентировала по транспорту.
Минус - ничего по-итальянски говорить не научились. У меня как-то вылетело из головы, что в описании позиционировался такой пункт. Маршрут немного сократили, но это, конечно, вина не гида, а наших вечно ноющих детей. В целом, для такой компании индивидуальная экскурсия - единственно возможный вариант
28 декабря 2019
Очень приятная девушка Вероника, интересная экскурсия, не утомительная! красивые фото и отличное настроение остались после экскурсии)))
28 декабря 2019
Интересная экскурсия, маршрут проходит по старому городу. Путешествуя самостоятельно, никогда бы не увидели Милан «глазами местных жителей».
Позитивная экскурсовод Вероника, экскурсию рекомендую.
23 декабря 2019
Вероника потрясающая! Очень много и интересно рассказывает, не только исторических фактов, но и о жизни итальянцев, их традициях. Сделает фото на память и порекомендует что ещё можно посетить, в зависимости от предпочтений. РЕКОМЕНДУЮ!!!
Ещё 56 отзывов

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