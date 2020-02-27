66 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Урок 1: культура и ценности итальянцев

Мы не будем спешить — будем гулять в удовольствие, иначе это не по-итальянски. Я расскажу на примерах, в чём суть местного принципа «пьян пьяно» и других концептов, которыми руководствуются миланцы. Чтобы легче запоминалось, буду показывать карточки и подкреплять новые слова жестами. Вы узнаете, когда в Милане наступает время обеда и ужина, как горожане проводят вечера, и выучите полезные выражения — приятно же перекинуться с местными парой слов:)

Урок 2: тот самый Милан

Начнём прогулку с азов — с самых знаменитых мест города. Вы осмотрите собор Дуомо с 4-метровой статуей Мадонны, узнаете, с чьей подачи 579 лет строился этот готический гигант и что помнят его стены. Мы заглянем в галерею Витторио Эммануэле II, входящую в состав «Золотого квадрата», и поговорим о славе Милана как столицы моды прет-а-порте. А у здания оперы Ла Скала я расскажу, что прячется за скромным фасадом в неоклассическом стиле и почему театр приобрёл такой высокий статус.

Урок 3: миланский Монмартр и трамвайная прогулка

Далее можем отправиться в район Брера, который не зря называют «миланским Монмартром» — он красивый, богемный и идеально подходит для прогулок. Именно здесь вы найдёте галерею Брера, о коллекции которой я расскажу. После знакомства с улочками района сядем на исторический трамвай и поедем смотреть уголок античности в Милане. Вы увидите колоннаду Сан-Лоренцо XVI века, которая помнит ещё старое название города, памятник императору Константину и узнаете интересные факты из истории Италии.

ИЛИ Урок 4: снова трамвай, Замок Сфорца и библиотека Амброзиана

Трамвайной прогулки не избежать, ведь этот транспорт — тоже достопримечательность Милана: с 20-ых годов XX века трамваи почти не изменились! Второй маршрут приведёт вас к замку Сфорца XV века, принадлежавшему миланским герцогам. Там я расскажу о дворцовых интригах, историях любви и предательства. И о Леонардо да Винчи, который творил в стенах замка. А после заглянем во внутренний дворик галереи и библиотеки Амброзиана, где вы узнаете, какие ценные рукописи и полотна тут хранятся.

Урок 5: Район прачек и советы местного жителя

А под конец прогулки затеряемся в уютных двориках — в районе Навильо-Гранде. В далёком прошлом здесь селились прачки, а сегодня его облюбовали творческие люди. Я покажу самые интересные винтажные магазинчики и заведения, где подают вкуснейшие в Милане аперитивы. И обязательно посоветую, куда обязательно стоит сходить, что ещё увидеть и что из итальянской кухни попробовать. Если захотите, сделаем перерыв на панцеротти — традиционный миланский стритфуд — или кофе с джелато.

Бонус

Во время прогулки я буду вас фотографировать и в течение нескольких дней после экскурсии сброшу вам ссылку на фото.