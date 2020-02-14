37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хочу поделиться как мы вкусно провели свой гастрономический минитур в Милане с интересным гидом ...

Очень и очень рекомендую👍 более 8км натоптано и море вкусовых эмоций получено🤪



🍷 узнали - где лучше выбирать вино и в чем его отличия, не без дегустации конечно же😉

🥟 забрались в закоулок и попробовали знаменитые вкуснейшие пирожки по самой низкой цене в центре Милана

🐠 перекусили в местном рыбном ресторанчике со свежайшими морепродуктами 👌

🍕 пообедали в настоящем неаполитанском ресторане с настоящей пиццой и утренней моцареллой от неаполитанской буйволицы 🐃

☕️ вкусили итальянский эспрессо с нежной пенкой, взбитой из сахара и кофе✋

🍦 и на десерт! попробовали вкуснейшее мороженое😋 в заведении, которое было выбрано в качестве поставщика Ватикана

⏰ Узнали, когда лучше планировать обед в кафе и ресторанах Милана, тк местный народ в 12:30 забивает все заведения города, и без предварительной записи вы будете вынуждены стоять в очереди на освободившийся столик😉

Но наш гид позаботился об этом заранее, так что в очередях нам стоять не пришлось;) Заказывайте, останетесь довольны 100%