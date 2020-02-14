37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Сыры и вина Италии Вы узнаете все самое важное об итальянской кухни, о видах сыров и сортах вин. Я расскажу вам, как правильно пить определенные вина и с какими закусками сочетать. Вы узнаете, для чего нужен декантер и какие формы бокалов следует использовать для тех или иных вин.
4 гастрономических остановки
рыбный деликатес и бокал игристого вина
выпечка с различными заправками (помидоры, оливки,сыры) и бокал белого вина
мясная нарезка, ветчина, салями и бокал красного вина
сыр моцарелла, шоколад и мороженое
Организационные детали
В стоимость экскурсии не входит дегустация (4 точки ~ 30 евро на человека).
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Площадь Дуомо, у головы коня памятника королю Эмануилу II.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Обожаю мой город Милан, знаю его как свои пять пальцев и с гордостью могу причислить себя к местному населению. Имею два высших образования и лицензию гида с 2011 года. Я очень веселый человек и любитель хорошей кухни и вина (являюсь дипломированным соммелье), специализируюсь на винных и гастрономических турах.
Всегда готова прийти на помощь посетителям города и подсказать, что интересного можно посмотреть в Милане, где хорошо отдохнуть и развлечься, какие места выбрать для удачного шоппинга.
Хочу поделиться как мы вкусно провели свой гастрономический минитур в Милане с интересным гидом ...
Очень и очень рекомендую👍 более 8км натоптано и море вкусовых эмоций получено🤪
🍷 узнали - где лучше выбирать вино и в чем его отличия, не без дегустации конечно же😉
🥟 забрались в закоулок и попробовали знаменитые вкуснейшие пирожки по самой низкой цене в центре Милана
🐠 перекусили в местном рыбном ресторанчике со свежайшими морепродуктами 👌
🍕 пообедали в настоящем неаполитанском ресторане с настоящей пиццой и утренней моцареллой от неаполитанской буйволицы 🐃
☕️ вкусили итальянский эспрессо с нежной пенкой, взбитой из сахара и кофе✋
🍦 и на десерт! попробовали вкуснейшее мороженое😋 в заведении, которое было выбрано в качестве поставщика Ватикана
⏰ Узнали, когда лучше планировать обед в кафе и ресторанах Милана, тк местный народ в 12:30 забивает все заведения города, и без предварительной записи вы будете вынуждены стоять в очереди на освободившийся столик😉
Но наш гид позаботился об этом заранее, так что в очередях нам стоять не пришлось;) Заказывайте, останетесь довольны 100%
Виктория
15 января 2020
Отличная прогулка по Милану! Очень информативно и интересно! Взяли на заметку столько хороших, вкусных мест в Милане!
Спасибо, Валерия, было действительно Вкусно!!!
Езерский
30 августа 2019
Экскурсия приятная и познавательная. Валерия неплохо разбирается в особенностях итальянских вин и итальянской гастрономии. Экскурсия проходит с стиле прогулки и непринужденной беседы с посещением очень симпатичных кафе.
Марина
23 августа 2019
Посетили много «тайных» 🙃 очень вкусных мест!!! Спасибо!
Мария
15 июля 2019
Интересно , вкусно , советую всем обязательно !
Василий
25 мая 2019
Маршрут , гид , содержание , все было прекрасно . Спасибо Валерии
Ольга
8 мая 2019
Последние несколько лет во всех городах, где бываем, заказываем гастрономическую экскурсию. Ну что поделать, еда для меня одно из главных наслаждений в жизни:) Так вот, гастрономическая экскурсия в Милане это просто феерично вкусно, красиво, интересно, познавательно! С удовольствием всем порекомендую Валерию, как приятного собеседника и компетентного гида. Огромное спасибо за проведенное с нами время!
Елена
14 апреля 2019
Валерия и Людмила замечательно рассказали о пристрастиях итальянцев, особенностях и нюансах итальянской кухни. Они поделились рецептами блюд, которые и сами готовят, живя на этой благодатной земле. Рекомендуем и всем посетить такую экскурсию.
Ольга
10 апреля 2019
Великолепная экскурсия, все очень понравилось. Было все очень, очень ВКУСНО!!! Спасибо, Валерии за прекрасный и вкусный МИЛАН.
Вера
28 марта 2019
Экскурсия познавательная и увлекательная,особенно для тех кто в Италии впервые и еще не знаком в полной мере с разнообразием кухонь разных регионов страны. Рекомендуем!
Погрузиться в мир итальянского кофе на фоне главных достопримечательностей города
Кофе в Милане — это утренний ритуал и важная часть городской культуры: недаром именно здесь изобрели первую эспрессо-машину. На прогулке мы будем любоваться главными архитектурными доминантами Милана, говорить о кофейных традициях итальянцев, пробовать лучший эспрессо и открывать культовые кофейни города.