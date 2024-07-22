4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от €100 за всё до 2 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
€800 за всё до 6 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€105 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВладимир22 июля 2024Мы счастливы, что с Неаполем нас познакомил такой профессиональный, такой влюбленный в свою работу гид. Редко встретишь настолько эрудированного и
- ММаргарита13 июля 2024Спасибо большое Марии за экскурсию - очень познавательно, интересно и вместе с тем легко подано! Посмотрели все и даже больше,
- ВВладимир13 июля 2024Прекрасный, эрудированный экскурсовод! Было очень интересно
- ТТатьяна1 июля 2024Отличная экскурсия
- ИИна30 июня 2024дочке и маме очень понравилось, спасибо большое
- ННадежда7 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8 лет, чтобы было интересно,
- ААрпине10 марта 2024Неаполь,как он прекрасен в программе Евгении! Все прошло на одном дыхании. И уже на следующий день было понимание,что надо в
- ББорис23 ноября 2023Спасибо Евгении за замечательную экскурсию по Неаполю. Евгения доброжелательный позитивный человек владеет обширной информацией об истории традициях культуре и людях
- ЛЛариса4 октября 2023Евгения подготовила увлекательный рассказ о Неаполе, о его непростой истории, искусстве и культуре. Экскурсия разнообразна по содержанию, а гид была
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в августе 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 800. Туристы уже оставили гидам 317 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 317 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь