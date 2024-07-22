Что ещё посмотреть – экскурсии в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Неаполе на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
Пешая
280 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
от 100 за всё до 2 чел.
Везувий и Помпеи: история и легенды
На машине
17 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Везувий и Помпеи: путешествие в прошлое Неаполя
Погрузитесь в историю Везувия и Помпеев, узнайте уникальные факты и насладитесь великолепными видами
6 авг в 08:00
7 авг в 08:00
800 за всё до 6 чел.
Неаполь на ладони
Пешая
20 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Неаполь на ладони: холм Вомеро, замок Сант Эльмо, монастырь Сан Мартино
Погрузитесь в средневековую атмосферу Неаполя, исследуя его знаменитые достопримечательности
Начало: Центральный вокзал
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
105 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    22 июля 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Мы счастливы, что с Неаполем нас познакомил такой профессиональный, такой влюбленный в свою работу гид. Редко встретишь настолько эрудированного и
    читать дальше

    разностороннего проводника. Мира не только профессионал своего дела, но и необыкновенно доброжелательный, душевный и приятный в общении человек. Было ощущение, что гуляешь с давней приятельницей, которая искренне заинтересована влюбить тебя в этот удивительный город! И ей это удалось!! Невероятное количество увлекательнейшей информации об истории Неаполя от античности до наших дней, которая благодаря мастерству и артистизму Миры будто бы сама собой откладывалась в памяти, даже несмотря на изнурительную жару и не слишком юный возраст путешественников)) Незабываемые впечатления! Мы даже спели вместе «Санта Лючию», гуляя по увековеченной в песне улочке! Покорило не только обилие интереснейших фактов, но и тёплое, заботливое отношение, искреннее внимание к нашим проблемам. Мира не просто объяснила, как нам добраться до нужного места после экскурсии и где можно вкусно поесть, но и буквально за ручку привела нас в правильное заведение. Если нам еще случится побывать в Неаполе (а мы себе это намечтали в Галерее Умберто I😉), это непременно будет новая встреча с Мирой на новой экскурсии. Искренне рекомендуем этого замечательного профессионала и человека!! С невероятным почтением и искренней благодарностью, Наталия и Владимир, супружеская пара из Санкт-Петербурга!

    Мы счастливы, что с Неаполем нас познакомил такой профессиональный, такой влюбленный в свою работу гид. РедкоМы счастливы, что с Неаполем нас познакомил такой профессиональный, такой влюбленный в свою работу гид. РедкоМы счастливы, что с Неаполем нас познакомил такой профессиональный, такой влюбленный в свою работу гид. РедкоМы счастливы, что с Неаполем нас познакомил такой профессиональный, такой влюбленный в свою работу гид. Редко
  • М
    Маргарита
    13 июля 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Спасибо большое Марии за экскурсию - очень познавательно, интересно и вместе с тем легко подано! Посмотрели все и даже больше,
    читать дальше

    продегустировали лимончеллу, томаты. Всю экскурсию был максимальный комфорт в передвижении, мне ответили на все вопросы и рассказали много новой и интересной информации. Мария большой профессионал, очень советую!

  • В
    Владимир
    13 июля 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Прекрасный, эрудированный экскурсовод! Было очень интересно
  • Т
    Татьяна
    1 июля 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Отличная экскурсия
  • И
    Ина
    30 июня 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    дочке и маме очень понравилось, спасибо большое
  • Н
    Надежда
    7 мая 2024
    Везувий и Помпеи: история и легенды
    Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8 лет, чтобы было интересно,
    читать дальше

    понятно и хватило бы сил и энергии походить, посмотреть на полтора часа, поэтому важно было по какому маршруту идти, чтобы и увидеть побольше интересного и впечатление о городе составить и чтобы сил на всё хватило. Мария все пожелания учла, понравилось, что была в диалоге с детьми, очень хорошо их чувствовала, задавала интересные вопросы, выслушивала мнение детей, отталкивалась от их знаний, вопросами заставляла размышлять, делать выводы, понятным языком всё объясняла. Детям очень понравилось, да и взрослым было интересно. Мы узнали и про жизнь и быт людей, про само извержение, какие-то интересные факты, увидели детали, мимо которых сами бы прошли мимо. Было очень интересно! Благодарю и рекомендую Марию - профессионал высокого уровня!

    Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8Нам очень понравилась экскурсия Марии! У нас был запрос на экскурсию для детей 4 и 8
  • А
    Арпине
    10 марта 2024
    Неаполь на ладони
    Неаполь,как он прекрасен в программе Евгении! Все прошло на одном дыхании. И уже на следующий день было понимание,что надо в
    читать дальше

    Неаполь на 2-3 дня! Спасибо большое за столь продуманный,вкусный тур! Если бы была возможность оценить маршрут на 10+,то мы с закрытыми глазами дали бы 10+ Рекомендуем всем тем,кто любит атмосферное и вкусное познание в турах.

  • Б
    Борис
    23 ноября 2023
    Неаполь на ладони
    Спасибо Евгении за замечательную экскурсию по Неаполю. Евгения доброжелательный позитивный человек владеет обширной информацией об истории традициях культуре и людях
    читать дальше

    Неаполя. Мы увидели весь Неаполь сверху а также путешествовали по средневековым кварталам. Слушали Евгению не отрываясь и эти несколько часов пробежали очень быстро и если бы не надо было спешить обратно на корабль … Очень рекомендуем и если ещё окажемся в Неаполе обязательно продолжим знакомство с Неаполем вместе с Евгенией!

    Спасибо Евгении за замечательную экскурсию по Неаполю. Евгения доброжелательный позитивный человек владеет обширной информацией об истории
  • Л
    Лариса
    4 октября 2023
    Неаполь на ладони
    Евгения подготовила увлекательный рассказ о Неаполе, о его непростой истории, искусстве и культуре. Экскурсия разнообразна по содержанию, а гид была
    читать дальше

    так полна энтузиазма, что это мне пришлось ей напомнить, что время истекло! Кстати, экскурсию можно продлить да дополнительную оплату по договоренности с гидом. Несмотря на жаркую погоду, экскурсия не была утомительной, так как скорость была небольшая, крутых подъемов удалось избежать, и Евгения заботилась о моем комфорте. Рекомендую всем.

    Евгения подготовила увлекательный рассказ о Неаполе, о его непростой истории, искусстве и культуре. Экскурсия разнообразна поЕвгения подготовила увлекательный рассказ о Неаполе, о его непростой истории, искусстве и культуре. Экскурсия разнообразна поЕвгения подготовила увлекательный рассказ о Неаполе, о его непростой истории, искусстве и культуре. Экскурсия разнообразна поЕвгения подготовила увлекательный рассказ о Неаполе, о его непростой истории, искусстве и культуре. Экскурсия разнообразна по

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
  2. Везувий и Помпеи: история и легенды
  3. Неаполь на ладони
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Галерея Умберто
  3. Кастель-дель-Ово
  4. Везувий
  5. Амальфитанское побережье
  6. Санта-Кьяра
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Королевский дворец в Казерте
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в августе 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 800. Туристы уже оставили гидам 317 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 317 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам