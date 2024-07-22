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разностороннего проводника. Мира не только профессионал своего дела, но и необыкновенно доброжелательный, душевный и приятный в общении человек. Было ощущение, что гуляешь с давней приятельницей, которая искренне заинтересована влюбить тебя в этот удивительный город! И ей это удалось!! Невероятное количество увлекательнейшей информации об истории Неаполя от античности до наших дней, которая благодаря мастерству и артистизму Миры будто бы сама собой откладывалась в памяти, даже несмотря на изнурительную жару и не слишком юный возраст путешественников)) Незабываемые впечатления! Мы даже спели вместе «Санта Лючию», гуляя по увековеченной в песне улочке! Покорило не только обилие интереснейших фактов, но и тёплое, заботливое отношение, искреннее внимание к нашим проблемам. Мира не просто объяснила, как нам добраться до нужного места после экскурсии и где можно вкусно поесть, но и буквально за ручку привела нас в правильное заведение. Если нам еще случится побывать в Неаполе (а мы себе это намечтали в Галерее Умберто I😉), это непременно будет новая встреча с Мирой на новой экскурсии. Искренне рекомендуем этого замечательного профессионала и человека!! С невероятным почтением и искренней благодарностью, Наталия и Владимир, супружеская пара из Санкт-Петербурга!