Е Елизавета Восхождение на Везувий Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Ирина владеет большим багажом знаний и опыта в Неаполе и может подсказать вам что угодно. Так же было приятно чувствовать что человек знает и любит свою работу.

В Владимир Первое знакомство с Неаполем Замечательная экскурсия. Много интересных фактов, интересно и не перегружено. Живое интересное общение. Мария в настоящий профессионал! Рекомендую!

Е Елена Свидание с Неаполем каждый день читать дальше Миры мы бы никогда не заглянули во во дворики, где можно увидеть аутентичный быт итальянцев. Тур подойдет для тех, кто много может пройти пешком и интересуется историей. Для маленьких детей не подходит! Это был удивительно познавательный обзорный тур по Неаполю. Рекомендуем всем. Гид очень ангажированный и компетентный. Мы замечательно провели время. Без

А Анастасия Свидание с Неаполем каждый день Гид Мира, очень интересно и доступно все рассказала, экскурсия прошла на одном дыхании на смотря на жаркую погоду. Благодарим за потрясающего гида

К Кирилл Свидание с Неаполем каждый день читать дальше дат и имен. Прогулка по городу была комфортна по нескольким причинам: нас сопровождал замечательный гид и сопутствовала нежаркая погода (что в это время редкость). Мы приоткрыли для себя Неаполь- похорошевший город со своей самобытной историей. Считаю, что главная заслуга гида - когда туристам после экскурсии хочется вернуться и самим походить и впитать дух города. Элине это удалось. Спасибо. Рекомендую Экскурсию по Неаполю проводила гид Элина. Нам все понравилось - основные моменты из истории города рассказаны доступным языком, без миллиона-миллиарда

С Светлана Восхождение на Везувий Спасибо за экскурсию. Очень интересно и содержательно. В дополнение было озвучено несколько фактов и про Помпеи, что нам очень помогло во время прогулки по этому музею под открытым небом.

З Зарина Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма читать дальше поблагодарить Миру это действительно профессионал,когда мы приехали в первый день в Неаполь мы испугались если честно,мрачный,страшный,какой то опасный,НО после встречи с Мирой, мы просто влюбились в этот город, и пожалели что у нас было так мало дней в этом городе,просто супер,Всем советую обращайтесь к Мире. Мы с сестрой путешествовали по Италии, и заказали в Неаполе экскурсию у Миры, и мы остались под большим впечатлением, хотим

Л Лана Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма Большое спасибо Мире за прекрасную экскурсию! Ее знания - нас покорили) Мы о чем-то имели представление, но теперь все разложилось по полочкам) Мира - очень приятный человек, готова поделиться своими знаниями и энергией! Спасибо, Мира! Рекомендуем)

В Владимир Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма В целом, интересная познавательная экскурсия. Не понравилось, что пришлось дополнительно оплачивать проезд и билеты в музеи за экскурсовода. Столкнулись с таким в первый раз