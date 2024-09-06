На Рождество – экскурсии в Неаполе

Найдено 5 экскурсий в категории «На Рождество» в Неаполе на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Свидание с Неаполем каждый день
Пешая
206 отзывов
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
30 за человека
Неаполь - самое интересное
Пешая
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполь - самое интересное: путешествие по историческим местам
Откройте для себя сокровища Неаполя: от древних руин до живописных улиц, где каждый уголок наполнен историей
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
150 за всё до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем
Пешая
55 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Завтра в 14:00
9 сен в 14:00
200 за всё до 10 чел.
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
Пешая
283 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
от 100 за всё до 2 чел.
Восхождение на Везувий
На автобусе
24 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
Завтра в 15:00
10 сен в 13:00
192 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    6 сентября 2024
    Восхождение на Везувий
    Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Ирина владеет большим багажом знаний и опыта в Неаполе и может подсказать вам что угодно. Так же было приятно чувствовать что человек знает и любит свою работу.
  • В
    Владимир
    30 августа 2024
    Первое знакомство с Неаполем
    Замечательная экскурсия. Много интересных фактов, интересно и не перегружено. Живое интересное общение. Мария в настоящий профессионал! Рекомендую!
  • Е
    Елена
    25 августа 2024
    Свидание с Неаполем каждый день
    Это был удивительно познавательный обзорный тур по Неаполю. Рекомендуем всем. Гид очень ангажированный и компетентный. Мы замечательно провели время. Без
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    Миры мы бы никогда не заглянули во во дворики, где можно увидеть аутентичный быт итальянцев. Тур подойдет для тех, кто много может пройти пешком и интересуется историей. Для маленьких детей не подходит!

  • А
    Анастасия
    23 августа 2024
    Свидание с Неаполем каждый день
    Гид Мира, очень интересно и доступно все рассказала, экскурсия прошла на одном дыхании на смотря на жаркую погоду. Благодарим за потрясающего гида
  • К
    Кирилл
    21 августа 2024
    Свидание с Неаполем каждый день
    Экскурсию по Неаполю проводила гид Элина. Нам все понравилось - основные моменты из истории города рассказаны доступным языком, без миллиона-миллиарда
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    дат и имен. Прогулка по городу была комфортна по нескольким причинам: нас сопровождал замечательный гид и сопутствовала нежаркая погода (что в это время редкость). Мы приоткрыли для себя Неаполь- похорошевший город со своей самобытной историей. Считаю, что главная заслуга гида - когда туристам после экскурсии хочется вернуться и самим походить и впитать дух города. Элине это удалось. Спасибо. Рекомендую

    Экскурсию по Неаполю проводила гид Элина. Нам все понравилось - основные моменты из истории города рассказаныЭкскурсию по Неаполю проводила гид Элина. Нам все понравилось - основные моменты из истории города рассказаныЭкскурсию по Неаполю проводила гид Элина. Нам все понравилось - основные моменты из истории города рассказаныЭкскурсию по Неаполю проводила гид Элина. Нам все понравилось - основные моменты из истории города рассказаныЭкскурсию по Неаполю проводила гид Элина. Нам все понравилось - основные моменты из истории города рассказаны
  • С
    Светлана
    16 августа 2024
    Восхождение на Везувий
    Спасибо за экскурсию. Очень интересно и содержательно. В дополнение было озвучено несколько фактов и про Помпеи, что нам очень помогло во время прогулки по этому музею под открытым небом.
  • З
    Зарина
    11 августа 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Мы с сестрой путешествовали по Италии, и заказали в Неаполе экскурсию у Миры, и мы остались под большим впечатлением, хотим
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    поблагодарить Миру это действительно профессионал,когда мы приехали в первый день в Неаполь мы испугались если честно,мрачный,страшный,какой то опасный,НО после встречи с Мирой, мы просто влюбились в этот город, и пожалели что у нас было так мало дней в этом городе,просто супер,Всем советую обращайтесь к Мире.

    Мы с сестрой путешествовали по Италии, и заказали в Неаполе экскурсию у Миры, и мы осталисьМы с сестрой путешествовали по Италии, и заказали в Неаполе экскурсию у Миры, и мы осталисьМы с сестрой путешествовали по Италии, и заказали в Неаполе экскурсию у Миры, и мы остались
  • Л
    Лана
    9 августа 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    Большое спасибо Мире за прекрасную экскурсию! Ее знания - нас покорили) Мы о чем-то имели представление, но теперь все разложилось по полочкам) Мира - очень приятный человек, готова поделиться своими знаниями и энергией! Спасибо, Мира! Рекомендуем)
    Большое спасибо Мире за прекрасную экскурсию! Ее знания - нас покорили) Мы о чем-то имели представлениеБольшое спасибо Мире за прекрасную экскурсию! Ее знания - нас покорили) Мы о чем-то имели представлениеБольшое спасибо Мире за прекрасную экскурсию! Ее знания - нас покорили) Мы о чем-то имели представлениеБольшое спасибо Мире за прекрасную экскурсию! Ее знания - нас покорили) Мы о чем-то имели представлениеБольшое спасибо Мире за прекрасную экскурсию! Ее знания - нас покорили) Мы о чем-то имели представлениеБольшое спасибо Мире за прекрасную экскурсию! Ее знания - нас покорили) Мы о чем-то имели представление
  • В
    Владимир
    7 августа 2024
    Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
    В целом, интересная познавательная экскурсия. Не понравилось, что пришлось дополнительно оплачивать проезд и билеты в музеи за экскурсовода. Столкнулись с таким в первый раз
  • М
    Мария
    27 июля 2024
    Первое знакомство с Неаполем
    Прекрасно организованная, интересная экскурсия! Всем рекомендуем. Мария смогла увлечь всех нас жарким Неаполем, было интересно и взрослым и детям. А в финале нашей прогулки, благодаря рекомендованным местам и очень вкусно) Спасибо Марии огромное!

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Свидание с Неаполем каждый день
  2. Неаполь - самое интересное
  3. Первое знакомство с Неаполем
  4. Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
  5. Восхождение на Везувий
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Галерея Умберто
  3. Кастель-дель-Ово
  4. Везувий
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Замок Сант-Эльмо
  8. Капелла Сан-Северо
  9. Археологический музей
  10. Королевский дворец в Казерте
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в сентябре 2024
Сейчас в Неаполе в категории "На Рождество" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 200. Туристы уже оставили гидам 602 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год на рождество, 602 ⭐ отзыва, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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