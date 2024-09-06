2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Ежедневная прогулка по Неаполю: от дворцов до живых улиц
Погрузитесь в атмосферу Неаполя: от величественных дворцов до живописных улиц, где бьется сердце города
Начало: У фонтана Нептуна на площади Municipio
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
€30 за человека
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполь - самое интересное: путешествие по историческим местам
Откройте для себя сокровища Неаполя: от древних руин до живописных улиц, где каждый уголок наполнен историей
Завтра в 08:00
9 сен в 08:00
€150 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Первое знакомство с Неаполем: История, культура и традиции
Вас ждет увлекательное путешествие по Неаполю: от древних замков до живописных улочек, где звучит история
Начало: В районе Муниципалитета
Завтра в 14:00
9 сен в 14:00
€200 за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
История и архитектура средневековых шедевров
Начало: От piazza Municipio, либо от вашего отеля
11 сен в 08:00
12 сен в 08:00
от €100 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия на Везувий: панорамы, история и приключения
Покорите вершину Везувия, встретьтесь лицом к лицу с величием природы и узнайте тайны древних городов
Начало: Помпеи
Завтра в 15:00
10 сен в 13:00
€192 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета6 сентября 2024Прекрасная экскурсия с прекрасным гидом. Ирина владеет большим багажом знаний и опыта в Неаполе и может подсказать вам что угодно. Так же было приятно чувствовать что человек знает и любит свою работу.
- ВВладимир30 августа 2024Замечательная экскурсия. Много интересных фактов, интересно и не перегружено. Живое интересное общение. Мария в настоящий профессионал! Рекомендую!
- ЕЕлена25 августа 2024Это был удивительно познавательный обзорный тур по Неаполю. Рекомендуем всем. Гид очень ангажированный и компетентный. Мы замечательно провели время. Без
- ААнастасия23 августа 2024Гид Мира, очень интересно и доступно все рассказала, экскурсия прошла на одном дыхании на смотря на жаркую погоду. Благодарим за потрясающего гида
- ККирилл21 августа 2024Экскурсию по Неаполю проводила гид Элина. Нам все понравилось - основные моменты из истории города рассказаны доступным языком, без миллиона-миллиарда
- ССветлана16 августа 2024Спасибо за экскурсию. Очень интересно и содержательно. В дополнение было озвучено несколько фактов и про Помпеи, что нам очень помогло во время прогулки по этому музею под открытым небом.
- ЗЗарина11 августа 2024Мы с сестрой путешествовали по Италии, и заказали в Неаполе экскурсию у Миры, и мы остались под большим впечатлением, хотим
- ЛЛана9 августа 2024Большое спасибо Мире за прекрасную экскурсию! Ее знания - нас покорили) Мы о чем-то имели представление, но теперь все разложилось по полочкам) Мира - очень приятный человек, готова поделиться своими знаниями и энергией! Спасибо, Мира! Рекомендуем)
- ВВладимир7 августа 2024В целом, интересная познавательная экскурсия. Не понравилось, что пришлось дополнительно оплачивать проезд и билеты в музеи за экскурсовода. Столкнулись с таким в первый раз
- ММария27 июля 2024Прекрасно организованная, интересная экскурсия! Всем рекомендуем. Мария смогла увлечь всех нас жарким Неаполем, было интересно и взрослым и детям. А в финале нашей прогулки, благодаря рекомендованным местам и очень вкусно) Спасибо Марии огромное!
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «На Рождество»
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