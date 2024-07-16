Однодневные – экскурсии в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Неаполе на русском языке, цены от €223, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
На машине
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 15:00
9 авг в 08:00
267 за всё до 4 чел.
Амальфитанское побережье на мотоцикле
На мотоцикле
3 отзыва
10 часов
Индивидуальная
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
250 за человека
Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Пешая
скидка
5%
3 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
234223 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Boris
    16 июля 2024
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Нам понравилось все - от организации поездки до рассказа и ответов на вопросы. Очень рекомендую!
  • Л
    Люсьена
    13 июля 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым красивым местам, море впечатлений
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    и эмоций, комфортное путешествие с добрым другом, который еще хорошо знает как, куда и зачем, то вам именно сюда. Все продумано Павлом для того, чтоб вам ни о чем не думать, а просто ловить ощущения! P.S. Да! Еще и сфотографирует вас столько сколько надо! Очень важно, что просить никого не приходилось🤗🤗🤗

  • Е
    Екатерина
    9 июля 2024
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Очень рекомендую! Гид Руслан превзошел все наши ожидания! Спасибо огромное за экскурсию!
  • Y
    Yana
    1 июля 2024
    Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
    Шикарна екскурсія з неперевершеними видами та неймовірним контентом! Щіро дякую 🙏 Руслану за його знання, шикарний контент та змістовну і яскраву екскурсію Ukraine 🇺🇦 forever!
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
    Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные!
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Мне страшно представить какими бы были мои впечатление о Капри, если бы не Павел. Нам немного не повезло с погодой,
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    и первые впечатления не были такими яркими! но Павел увлекает, он удивляет, он зовет в прекрасный мир истории, фактов, ароматов и умопомрачительных пейзажей. Поездка прошла на одном дыхании, охвачены все виды транспорта и туристические и местные. Он показал нам остров с высоты птичьего полета. Показал укромные уголки и фантастической красоты церковь Св. Маргариты. Он влюбил нас в Капри. Огромная благодарность!

  • I
    IRINA
    21 апреля 2024
    Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
    Павел провел для нас потрясающую экскурсию на Капри. Очень интересный и неутомительный маршрут. Увидели множество прекрасных мест, узнали массу полезной
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    и интересной информации и получили ценные советы. Посещение Капри с гидом это отличная идея. Самостоятельно мы бы не узнали и не увидели и половины того, что посмотрели с Павлом. Капри прекрасен, а в сопровождении Павла прекрасен вдвойне. С момента заказа экскурсии Павел всегда был на связи - максимум вовлечения, масса полезных советов и помощь во всех вопросах. Павел отличный гид, приятный собеседник и просто замечательный человек.

  • С
    Саша
    17 декабря 2023
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    Невероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именно с Игорем. Грамотная организация
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    маршрута с учетом трафика, потрясающие локации, пит-стопы у местных жителей, которые всегда ждут в гости, а самое главное: множество остановок в местах, скрытых от глаз обычного туриста. Игорь не просто хорошо знает историю региона и показывает потрясающие места, а делает это с душой и индивидуальным подходом, учитывая все пожелания. Остались супер-позитивные воспоминания и впечатления, а так же огромное желание вернуться на Амальфи, чтобы изучить побережье вдоль и поперек. P.S. Если есть возможность - закладывайте на поездку несколько дней, это точно стоит того!

    Невероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именноНевероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именно
  • М
    Марина
    8 декабря 2023
    Амальфитанское побережье на мотоцикле
    «ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИ МАМЕ!» - крикнула я сестре в трубку под рев запускаемых двигателей Боинга. Так началось одно из самых запоминающихся
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    и ярких путешествий в моей жизни. Все это стало возможным благодаря не только смелому предложению моей подруги, которой не дали визу, но и с помощью Чудного! Так приятно, когда человек не просто любит свою работу и тот город, где живет, а хочет показать его тебе так, чтобы ты тоже влюбился. У Игоря это отлично получается! Мы «врывались на изи» (да-да, это слово идеально вписывается) в такие закоулки и на смотровые площадки, куда даже не все местные знают доступ, угощались лимончелло на вилле у итальянских дедушки и бабушки, любовались закатом под звуки симфонического оркестра, фотографировались в местах с самыми невероятными видами и делали еще десятки потрясающих вещей! Мечтаю вернуться, чтобы увидеть весенние краски на побережье, объездить острова Капри и Искья, встретить закат на маяке и вновь почувствовать свободу и скорость. А еще - я начала учить итальянский и даже планирую получить права категории А.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Подъём на Везувий и прогулка по Помпеям
  2. Амальфитанское побережье на мотоцикле
  3. Райский остров Капри: путешествие из Неаполя
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Галерея Умберто
  3. Кастель-дель-Ово
  4. Везувий
  5. Санта-Кьяра
  6. Амальфитанское побережье
  7. Замок Сант-Эльмо
  8. Капелла Сан-Северо
  9. Археологический музей
  10. Королевский дворец в Казерте
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в августе 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 223 до 267 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Однодневные», 12 ⭐ отзывов, цены от €223. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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