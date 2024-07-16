6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Подъем на Везувий и историческая прогулка по Помпеям
Познайте тайны Везувия и Помпей в одной познавательной экскурсии. История и природа встречаются, чтобы впечатлить вас
Завтра в 15:00
9 авг в 08:00
€267 за всё до 4 чел.
10 часов
Индивидуальная
Амальфитанское побережье: мото-путешествие с личным водителем
Почувствуйте свободу на мотоцикле, путешествуя по живописным дорогам и городам Амальфитанского побережья
Начало: У вашего отеля
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
€250 за человека
скидка
5%
7 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Райский остров Капри: индивидуальное путешествие из Неаполя
Присоединяйтесь к увлекательной прогулке по Капри, где вас ждут живописные тропы, исторические виллы и уникальные сады
Начало: В порту Molobeverello
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
234€223 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- BBoris16 июля 2024Нам понравилось все - от организации поездки до рассказа и ответов на вопросы. Очень рекомендую!
- ЛЛюсьена13 июля 2024Нам оооочень повезло что выбрали именно Павла из все предложений! Если вам нужна прогулка по самым красивым местам, море впечатлений
- ЕЕкатерина9 июля 2024Очень рекомендую! Гид Руслан превзошел все наши ожидания! Спасибо огромное за экскурсию!
- YYana1 июля 2024Шикарна екскурсія з неперевершеними видами та неймовірним контентом! Щіро дякую 🙏 Руслану за його знання, шикарний контент та змістовну і яскраву екскурсію Ukraine 🇺🇦 forever!
- ИИрина30 мая 2024Это не экскурсия, это путешествие мечты! Огромное спасибо, Игорь и Умберто! Вы классные, веселые и интересные! Вы показали нам потрясающие места и познакомили с прекрасными людьми. Буду рекомендовать Вас всем своим знакомым.
- ТТатьяна2 мая 2024Мне страшно представить какими бы были мои впечатление о Капри, если бы не Павел. Нам немного не повезло с погодой,
- IIRINA21 апреля 2024Павел провел для нас потрясающую экскурсию на Капри. Очень интересный и неутомительный маршрут. Увидели множество прекрасных мест, узнали массу полезной
- ССаша17 декабря 2023Невероятное приключение по одному из самых красивых мест Италии! Очень рекомендую отправиться на Амальфитанское побережье именно с Игорем. Грамотная организация
- ММарина8 декабря 2023«ТОЛЬКО НЕ ГОВОРИ МАМЕ!» - крикнула я сестре в трубку под рев запускаемых двигателей Боинга. Так началось одно из самых запоминающихся
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Однодневные»
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