J Jevgeni Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю Большое спасибо Эллине за профессионально проведённую экскурсию! Эллина смогла ответить на все наши вопросы, помочь разобраться в хитросплетениях городских улиц и достопримечательностей и даже помочь с информацией не связанной с темой экскурсии! 🙂👍👏

A Andrei Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю Все было интересно.

Л Людмила Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю Мира прекрасный гид и очень внимательный человек, получили удовольствие и интересную информацию о городе. С Неаполем были уже знакомы, но Мира рассказала много нового. Были рады, что побывали на этой экскурсии. Мира, Molte grazie!

Л Людмила Автомобильная прогулка по Амальфитанскому побережью Очень хорошая поездка. Не передаваемое впечатление от увиденного и услышанного. Сергей прекрасно организовал поездку и много рассказал об истории, значимых местах и фактах, показал захватывающие виды. Очень довольны путешествием. Спасибо Сергею.

А Алишер Автомобильная прогулка по Амальфитанскому побережью Замечательная экскурсия: продуманный маршрут, отличный и пунктуальный водитель, хорошая подача и материал. 10/10!

E Elena Автомобильная прогулка по Амальфитанскому побережью Замечательная экскурсия!!! Чётко выстроенный маршрут, с прекрасными видами, небольшими прогулками по маленьким курортным городкам, традиционные дегустации и вкусный обед в Амальфи. Сергей аккуратный водитель и замечательный рассказчик. Однозначно рекомендация. Спасибо, Сергей

Н Наталья Индивидуальная экскурсия в Помпеи читать дальше найти гида. Прошли по основным достопримечательностям, Эллина рассказывала интересно и понятно, отвечала на вопросы, дала рекомендации по продолжению самостоятельной прогулки. Впечатления самые положительные и о гиде, и об экскурсии в целом. В Помпеи нужно обязательно идти в сопровождении гида, особенно такого, как была с нами! Отличная экскурсия! Гид был на связи, начиная с дня накануне: мы получили подробную инструкцию, как добраться до станции, как там

D Dinaprim Тайны и легенды Неаполя Спасибо большое за экскурсию с Элиной очень хорошо прошлась по всей теме мы в Неаполе второй раз но легенд Неаполя мы ещё не слышали узнали очень много интересного. Очень приятные впечатления осталось

В Векслер Тайны и легенды Неаполя Замечательная экскурсия! Экскурсовод Эллина провела по улицам Неаполя, окунула в волшебную, полную таинственного, атмосферу города. После экскурсии мы запросто ориентировались в городе. Рекомендуем воспользоваться услугами Эллины!