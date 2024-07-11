2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по историческому Неаполю
Откройте великолепие Неаполя в компании опытного гида. Идеальный маршрут для первого знакомства с городом
Начало: Фонтан Нептуна на площади Municipio
Расписание: Ежедневно в 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€30 за человека
2.5 часа
Мини-группа
до 4 чел.
Тайны и легенды Неаполя
Начало: Место встречи: у белого памятника Данте (Dante)
Расписание: Ежедневно 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€45 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Экскурсия в Помпеи из Неаполя: прогулка по древним улицам
Приехать в Неаполь и не увидеть Помпеи немыслимо! Узнайте трагическую судьбу древнего города, посетите его храмы, термы и другие достопримечательности. 🌋
Начало: Станция электрички Pompei Scavi
Расписание: понедельник, среда, четверг, суббота, воскресенье
Завтра в 10:30
7 авг в 10:30
€160 за всё до 6 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная прогулка по живописному Амальфитанскому побережью
Погрузитесь в атмосферу юга Италии, наслаждаясь видами и историей Сорренто, Позитано, Амальфи и Равелло. Уникальная экскурсия с личным гидом
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€325 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- JJevgeni11 июля 2024Большое спасибо Эллине за профессионально проведённую экскурсию! Эллина смогла ответить на все наши вопросы, помочь разобраться в хитросплетениях городских улиц и достопримечательностей и даже помочь с информацией не связанной с темой экскурсии! 🙂👍👏
- AAndrei5 июля 2024Все было интересно.
- ЛЛюдмила6 июня 2024Мира прекрасный гид и очень внимательный человек, получили удовольствие и интересную информацию о городе. С Неаполем были уже знакомы, но Мира рассказала много нового. Были рады, что побывали на этой экскурсии. Мира, Molte grazie!
- ЛЛюдмила6 июня 2024Очень хорошая поездка. Не передаваемое впечатление от увиденного и услышанного. Сергей прекрасно организовал поездку и много рассказал об истории, значимых местах и фактах, показал захватывающие виды. Очень довольны путешествием. Спасибо Сергею.
- ААлишер3 января 2024Замечательная экскурсия: продуманный маршрут, отличный и пунктуальный водитель, хорошая подача и материал. 10/10!
- EElena28 ноября 2023Замечательная экскурсия!!! Чётко выстроенный маршрут, с прекрасными видами, небольшими прогулками по маленьким курортным городкам, традиционные дегустации и вкусный обед в Амальфи. Сергей аккуратный водитель и замечательный рассказчик. Однозначно рекомендация. Спасибо, Сергей
- ННаталья3 июля 2023Отличная экскурсия! Гид был на связи, начиная с дня накануне: мы получили подробную инструкцию, как добраться до станции, как там
- DDinaprim30 мая 2023Спасибо большое за экскурсию с Элиной очень хорошо прошлась по всей теме мы в Неаполе второй раз но легенд Неаполя мы ещё не слышали узнали очень много интересного. Очень приятные впечатления осталось
- ВВекслер7 марта 2022Замечательная экскурсия! Экскурсовод Эллина провела по улицам Неаполя, окунула в волшебную, полную таинственного, атмосферу города. После экскурсии мы запросто ориентировались в городе. Рекомендуем воспользоваться услугами Эллины!
- ИИрина5 сентября 2019Замечательная экскурсия! Гид Екатерина увлекательно рассказывала об интересных фактах. Очень рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Неаполе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Неаполе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в августе 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 30 до 325. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Экскурсии на русском языке в Неаполе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 119 ⭐ отзывов, цены от €30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь