Е Елена Неаполь - самое интересное Очень понравилась экскурсия с Еленой. Эрудированная и интересная женщина, легкая в общении. Рассказала мног интересных фактов «не из книжки»

A Anna Неаполь - самое интересное Всё было замечательно, спасибо за интересную экскурсию. Жаль только что было очень жарко. В следующий раз спланируем отдых на более прохладную погоду

Д Дария Помпеи - взгляд в прошлое Елена, спасибо вам большое за экскурсию! Даже в 40 градусов в тени от Помпеи было невозможно оторваться!

О Ольга Помпеи - взгляд в прошлое Очень понравилась экскурсия. Очень информативно и интересно. Елена прекрасный рассказчик и организатор. Посоветовала нам взять наушники, т. к. нас было 9 человек, и это была отдичная идея, было все хорошо слышно даже на расстоянии.

П Полина Помпеи - взгляд в прошлое отличный гид и чудесный рассказчик! все было заранее оговорено, подготовлено! мы с дочкой в полном восторге! спасибо огромное!!! Мы под впечатлением уже несколько дней обсуждаем и разговариваем о Помпеях! в следующий раз только к ней опять!

А Анастасия Увидеть Неаполь, чтобы Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.

С Санта Неаполь - самое интересное читать дальше пицца во всей Италии. И во всём разобраться поможет не просто профессионал, но человек- фанат своего дела, фанат самой жизни – яркая и энергичная Элена. Советую всем, кто любит историю, архитектуру, искусство. Всем, кто любит Италию. Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось самое лучшее кофе и

K Ksenia Увидеть Неаполь, чтобы Спасибо Илона за экскурсию! Очень понравилось. Время пролетело незаметно. Мы все успели посмотреть.