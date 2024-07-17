Все – экскурсии в Неаполе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Неаполе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Помпеи - взгляд в прошлое
Пешая
100 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Помпеи - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия из Неаполя
Погрузитесь в атмосферу древних Помпей, где история оживает на каждом шагу в этом городе-музее
Начало: Жд вокзал по линии Circumvesuviana на Сорренто, вы...
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
150 за всё до 10 чел.
Увидеть Неаполь, чтобы
Пешая
41 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Неаполь - самое интересное
Пешая
34 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполь - самое интересное: путешествие по историческим местам
Откройте для себя сокровища Неаполя: от древних руин до живописных улиц, где каждый уголок наполнен историей
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
170 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    17 июля 2024
    Неаполь - самое интересное
    Очень понравилась экскурсия с Еленой. Эрудированная и интересная женщина, легкая в общении. Рассказала мног интересных фактов «не из книжки»
  • A
    Anna
    16 июля 2024
    Неаполь - самое интересное
    Всё было замечательно, спасибо за интересную экскурсию. Жаль только что было очень жарко. В следующий раз спланируем отдых на более прохладную погоду
  • Д
    Дария
    11 июля 2024
    Помпеи - взгляд в прошлое
    Елена, спасибо вам большое за экскурсию! Даже в 40 градусов в тени от Помпеи было невозможно оторваться!
    Елена, спасибо вам большое за экскурсию! Даже в 40 градусов в тени от Помпеи было невозможно оторваться!Елена, спасибо вам большое за экскурсию! Даже в 40 градусов в тени от Помпеи было невозможно оторваться!Елена, спасибо вам большое за экскурсию! Даже в 40 градусов в тени от Помпеи было невозможно оторваться!Елена, спасибо вам большое за экскурсию! Даже в 40 градусов в тени от Помпеи было невозможно оторваться!
  • О
    Ольга
    11 июля 2024
    Помпеи - взгляд в прошлое
    Очень понравилась экскурсия. Очень информативно и интересно. Елена прекрасный рассказчик и организатор. Посоветовала нам взять наушники, т. к. нас было 9 человек, и это была отдичная идея, было все хорошо слышно даже на расстоянии.
  • П
    Полина
    26 июня 2024
    Помпеи - взгляд в прошлое
    отличный гид и чудесный рассказчик! все было заранее оговорено, подготовлено! мы с дочкой в полном восторге! спасибо огромное!!! Мы под впечатлением уже несколько дней обсуждаем и разговариваем о Помпеях! в следующий раз только к ней опять!
  • А
    Анастасия
    31 мая 2024
    Увидеть Неаполь, чтобы
    Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.
  • С
    Санта
    29 мая 2024
    Неаполь - самое интересное
    Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось самое лучшее кофе и
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    пицца во всей Италии. И во всём разобраться поможет не просто профессионал, но человек- фанат своего дела, фанат самой жизни – яркая и энергичная Элена. Советую всем, кто любит историю, архитектуру, искусство. Всем, кто любит Италию.

    Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалосьНеаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось
  • K
    Ksenia
    30 апреля 2024
    Увидеть Неаполь, чтобы
    Спасибо Илона за экскурсию! Очень понравилось. Время пролетело незаметно. Мы все успели посмотреть.
  • Я
    Ярослава
    4 апреля 2024
    Увидеть Неаполь, чтобы
    Илона прекрасный рассказчик. Было интересно, не скучно. Маршрут простой, хорошо продуман. Даже с 4 детьми было не тяжело воспринимать большое количество информации. Увидели Неаполь по-другому. Замечательный Ирод. Очень довольны. Порекомендую друзьям. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Неаполю в категории «Все»

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Какие места ещё посмотреть в Неаполе
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  2. Галерея Умберто
  3. Кастель-дель-Ово
  4. Везувий
  5. Амальфитанское побережье
  6. Санта-Кьяра
  7. Капелла Сан-Северо
  8. Археологический музей
  9. Замок Сант-Эльмо
  10. Королевский дворец в Казерте
Сколько стоит экскурсия по Неаполю в августе 2024
Сейчас в Неаполе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 200. Туристы уже оставили гидам 175 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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