2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборПомпеи - взгляд в прошлое: индивидуальная экскурсия из Неаполя
Погрузитесь в атмосферу древних Помпей, где история оживает на каждом шагу в этом городе-музее
Начало: Жд вокзал по линии Circumvesuviana на Сорренто, вы...
Завтра в 09:30
6 авг в 09:30
€150 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть Неаполь: путешествие в сердце истории и культуры
Погрузитесь в удивительный мир Неаполя, где каждый шаг раскрывает новую страницу истории и культуры
Завтра в 09:00
6 авг в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Неаполь - самое интересное: путешествие по историческим местам
Откройте для себя сокровища Неаполя: от древних руин до живописных улиц, где каждый уголок наполнен историей
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
€170 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена17 июля 2024Очень понравилась экскурсия с Еленой. Эрудированная и интересная женщина, легкая в общении. Рассказала мног интересных фактов «не из книжки»
- AAnna16 июля 2024Всё было замечательно, спасибо за интересную экскурсию. Жаль только что было очень жарко. В следующий раз спланируем отдых на более прохладную погоду
- ДДария11 июля 2024Елена, спасибо вам большое за экскурсию! Даже в 40 градусов в тени от Помпеи было невозможно оторваться!
- ООльга11 июля 2024Очень понравилась экскурсия. Очень информативно и интересно. Елена прекрасный рассказчик и организатор. Посоветовала нам взять наушники, т. к. нас было 9 человек, и это была отдичная идея, было все хорошо слышно даже на расстоянии.
- ППолина26 июня 2024отличный гид и чудесный рассказчик! все было заранее оговорено, подготовлено! мы с дочкой в полном восторге! спасибо огромное!!! Мы под впечатлением уже несколько дней обсуждаем и разговариваем о Помпеях! в следующий раз только к ней опять!
- ААнастасия31 мая 2024Отличная увлекательная экскурсия. Илона замечательный рассказчик. После первого впечатления боялась что город не понравится, но Илона открыла его с очень интересной стороны - не просто исторические факты, а ещё колоритные зарисовки, интересный маршрут и эмоциональное повествование. Рекомендую.
- ССанта29 мая 2024Неаполь в Италии как страна в стране. Здесь не просто колоритные улички и жители, здесь оказалось самое лучшее кофе и
- KKsenia30 апреля 2024Спасибо Илона за экскурсию! Очень понравилось. Время пролетело незаметно. Мы все успели посмотреть.
- ЯЯрослава4 апреля 2024Илона прекрасный рассказчик. Было интересно, не скучно. Маршрут простой, хорошо продуман. Даже с 4 детьми было не тяжело воспринимать большое количество информации. Увидели Неаполь по-другому. Замечательный Ирод. Очень довольны. Порекомендую друзьям. Спасибо.
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