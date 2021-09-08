Исследуйте родину пиццы с 24-часовым билетом, действительным до 2 маршрутов в этом панорамном обзорном автобусном туре. Откройте для себя незабываемые достопримечательности и вкусы культуры Наполитано в удобном для вас темпе.

Билет дает вам возможность свободно исследовать один из старейших городов мира: автобусы ходят каждые 45-90 минут. Вы даже можете посетить гору Везувий и полюбоваться фантастическим видом на город с вершины внушительного вулкана.

Hop-on hop-off автобус также идеально подходит для походов по магазинам и изучения множества вкусных ресторанов Неаполя. Используйте свой 24-часовой абонемент на посещение следующих достопримечательностей:

Линия А

Остановка 1 - Ларго Кастелло (Piazza Municipio).

Остановка 2 - Chiesa Del Gesu Nuovo.

Остановка 3 - Пьяцца Данте - Ingresso Ai Decumani.

Остановка 4 - Национальный археологический музей - Galleria Principe Di Napoli.

Остановка 5 - Chiesa Di Santa Maria Della Sanita.

Остановка 6 - Museo e Bosco Di Capodimonte, Osservatorio Astronomico.

Остановка 7 - Санта-Мария-Инкороната.

Остановка 8 - Театр Беллини - Мура Грече.

Остановка 9 - Museo Arte Contemporanea Donna Regina.

Остановка 10 - Кастель Капуано - Порта Капуана.

Остановка 11 - Piazza Bovio / Universita.

Линия B

Остановка 1 - Ларго Кастелло (Piazza Municipio).

Остановка 2 - Пьяцца Виттория - Виа Калабритто.

Остановка 3 - Palazzi Storici.

Остановка 4 - Мерджеллина - Пьяцца дель Леоне.

Остановка 5 - Capo Posillipo - Veduta Panoramica.

Остановка 6 - Discesa Marechiaro.

Остановка 7 - Parco Vigiliano.

Остановка 8 - Veduta Panoramica.

Остановка 9 - Viale Dohm.

Остановка 10 - Piazza Vittoria.

Остановка 11 - Castel dell'Ovo - Borgo Marinan.

Остановка 12 - Stazione Marittima, причал для круизов и Le Isole Del Golfo.