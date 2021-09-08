Исследуйте родину пиццы с 24-часовым билетом, действительным до 2 маршрутов в этом панорамном обзорном автобусном туре. Откройте для себя незабываемые достопримечательности и вкусы культуры Наполитано в удобном для вас темпе.
Билет дает вам возможность свободно исследовать один из старейших городов мира: автобусы ходят каждые 45-90 минут. Вы даже можете посетить гору Везувий и полюбоваться фантастическим видом на город с вершины внушительного вулкана.
Hop-on hop-off автобус также идеально подходит для походов по магазинам и изучения множества вкусных ресторанов Неаполя. Используйте свой 24-часовой абонемент на посещение следующих достопримечательностей:
Линия А
Остановка 1 - Ларго Кастелло (Piazza Municipio).
Остановка 2 - Chiesa Del Gesu Nuovo.
Остановка 3 - Пьяцца Данте - Ingresso Ai Decumani.
Остановка 4 - Национальный археологический музей - Galleria Principe Di Napoli.
Остановка 5 - Chiesa Di Santa Maria Della Sanita.
Остановка 6 - Museo e Bosco Di Capodimonte, Osservatorio Astronomico.
Остановка 7 - Санта-Мария-Инкороната.
Остановка 8 - Театр Беллини - Мура Грече.
Остановка 9 - Museo Arte Contemporanea Donna Regina.
Остановка 10 - Кастель Капуано - Порта Капуана.
Остановка 11 - Piazza Bovio / Universita.
Линия B
Остановка 1 - Ларго Кастелло (Piazza Municipio).
Остановка 2 - Пьяцца Виттория - Виа Калабритто.
Остановка 3 - Palazzi Storici.
Остановка 4 - Мерджеллина - Пьяцца дель Леоне.
Остановка 5 - Capo Posillipo - Veduta Panoramica.
Остановка 6 - Discesa Marechiaro.
Остановка 7 - Parco Vigiliano.
Остановка 8 - Veduta Panoramica.
Остановка 9 - Viale Dohm.
Остановка 10 - Piazza Vittoria.
Остановка 11 - Castel dell'Ovo - Borgo Marinan.
Остановка 12 - Stazione Marittima, причал для круизов и Le Isole Del Golfo.