Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа

Путешествуйте по Неаполю в собственном темпе с 24-часовым билетом на панорамный автобусный hop-on hop-off тур

4.2
526 отзывов
Билет на автобус
Путешествуйте по Неаполю в собственном темпе с 24-часовым билетом на панорамный автобусный hop-on hop-off тур.

Вас ожидают два увлекательных маршрута с лучшими достопримечательностями: от норманнского замка Кастель-Нуово до современных причудливых улиц.
Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа
Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа
Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа
Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа
Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа
Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа
Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа
Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа
Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа
Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа
Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа
Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа
Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа
Автобусный hop-on hop-off тур по Неаполю: билет на 24 часа

Что вы увидите 🤩

  • Кастель-Нуово
  • Марекьяро
  • Везувий
  • Королевский театр Сан-Карло, Неаполь
  • Церковь Джезу Нуово
  • Площадь Данте
  • Порта Капуана
  • Кафедральный собор Святого Януария в Неаполе
  • Позиллипо
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Путешествуйте по Неаполю в собственном темпе
  2. Выберите один из 2 интереснейших маршрутов
  3. Сходите с автобуса и садитесь на другой на любой из указанных остановок
Исследуйте родину пиццы с 24-часовым билетом, действительным до 2 маршрутов в этом панорамном обзорном автобусном туре. Откройте для себя незабываемые достопримечательности и вкусы культуры Наполитано в удобном для вас темпе.
Билет дает вам возможность свободно исследовать один из старейших городов мира: автобусы ходят каждые 45-90 минут. Вы даже можете посетить гору Везувий и полюбоваться фантастическим видом на город с вершины внушительного вулкана.

Hop-on hop-off автобус также идеально подходит для походов по магазинам и изучения множества вкусных ресторанов Неаполя. Используйте свой 24-часовой абонемент на посещение следующих достопримечательностей:

    Линия А
    Остановка 1 - Ларго Кастелло (Piazza Municipio).
    Остановка 2 - Chiesa Del Gesu Nuovo.
    Остановка 3 - Пьяцца Данте - Ingresso Ai Decumani.
    Остановка 4 - Национальный археологический музей - Galleria Principe Di Napoli.
    Остановка 5 - Chiesa Di Santa Maria Della Sanita.
    Остановка 6 - Museo e Bosco Di Capodimonte, Osservatorio Astronomico.
    Остановка 7 - Санта-Мария-Инкороната.
    Остановка 8 - Театр Беллини - Мура Грече.
    Остановка 9 - Museo Arte Contemporanea Donna Regina.
    Остановка 10 - Кастель Капуано - Порта Капуана.
    Остановка 11 - Piazza Bovio / Universita.
    Линия B
    Остановка 1 - Ларго Кастелло (Piazza Municipio).
    Остановка 2 - Пьяцца Виттория - Виа Калабритто.
    Остановка 3 - Palazzi Storici.
    Остановка 4 - Мерджеллина - Пьяцца дель Леоне.
    Остановка 5 - Capo Posillipo - Veduta Panoramica.
    Остановка 6 - Discesa Marechiaro.
    Остановка 7 - Parco Vigiliano.
    Остановка 8 - Veduta Panoramica.
    Остановка 9 - Viale Dohm.
    Остановка 10 - Piazza Vittoria.
    Остановка 11 - Castel dell'Ovo - Borgo Marinan.
    Остановка 12 - Stazione Marittima, причал для круизов и Le Isole Del Golfo.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Бесплатный Wi-Fi на борту
    • Бесплатное мобильное приложение Sighseeing Experience
    Когда и сколько длится
    Когда: По выбранному вами времени
    Экскурсия длится около 1 дня
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это обзорная поездка в группе на автобусе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
    Важная информация
    • Обратите внимание, что остановки 4–8 на линии А и остановки 9 и 11 на линии В временно не функционируют
    • Полный круг по маршруту А – 45 минут
    • Полный круг по маршруту B – 1 час 10 минут
    • Скачайте бесплатное приложение Sightseeing Experience App – это простой и удобный способ познавать город самостоятельно. В приложении вы найдете интерактивную карту, показывающую местоположение автобусов в режиме реального времени, время ожидание на остновке, а также вашу точку на карте, от которой вам нужно будет добраться до ближайшей остановки
    Ограничения по возрасту
    • Для посетителей в возрасте 4 и менее лет билет не требуется
    Требования к участникам
    • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

    Вы сами выбираете дату и время

    Отзывы и рейтинг

    4.2
    Основано на 526 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    242
    4
    174
    3
    74
    2
    16
    1
    20
    Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
    А
    8 сен 2021
    (Канада)
    В красном автобусе мне очень понравилось, что дежурный следил за тем, чтобы все были в масках, а не в синем автобусе. Лента красного автобуса немного сбивала с толку, так как не совпадала с некоторыми остановками из-за пробок. Тем не менее, это был действительно хороший обзор старого города. Поездка на синем автобусе была действительно хорошей. Остановки были дальше друг от друга, поэтому было легче следовать инструкциям. Прекрасное представление о размахе и прошлом города
    J
    20 сен 2020
    (Швейцария)
    Два маршрута в Неаполе были очень интересными, и один давал хороший обзор города. Единственная проблема заключалась в том, чтобы найти первоначальную автобусную остановку. Не помогло и то, что на площади piazza municipo велось строительство. Но мы должны были получить более конкретные инструкции, чтобы найти главную автобусную остановку. Это было проблемой для всех наших заказов на hop-on hop-off билеты на этот отпуск в Палермо и Неаполе. Область для улучшения.
    A
    6 окт 2019
    (Новая Зеландия)
    Если у вас есть только 24 часа (или меньше), ЭТО САМОЕ ЛУЧШЕЕ! Особенно, если вы едете в Амальфи или Сорренто, но вы все еще хотите увидеть Неаполь, вы можете оставить свой багаж в багажном отделении в аэропорту, а затем заказать более поздний автобус для конечного пункта назначения (если вы прибываете рано в утро). Два больших пальца от меня!

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