Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

И по ветру развеется прах, И покроется пеплом земля… Помпея пуста. Город 🏙️ пал В битве за свой пьедестал…

24 августа 79 года произошло извержение Везувия, в результате которого и погиб Помпеи, под слоем вулканического пепла. Сейчас — музей 🖼 под открытым небом, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Расстояние от Неаполя до Помпеи 24 км. Мы с вами доедим на авто. С виду, ничего необычного. У выезда с автострады мы увидим столпотверения, туристические автобусы, автомобили, палатки с сувенирами, туристов с фотоаппаратами, очередь за билетами. Как буд-то очередь в музей искусств…

И только вступив на каменную дорогу «пепельного города», мы сможем прочувствовать всю силу этого места.

Фрески, дома, общественные здания, форум, театр, даже дом терпимости(Лупанарий), амфитеатр, палестра, рынок- все это можно увидеть в Помпеях. То что осталось от этого города, позволяет представить как жили в ту далёкую императорскую эпоху, а также почувствовать панику, которая охватила людей в последние мгновенья, прежде чем город был так безжалостно погребён. Мы с вами прогуляемся по улицам теперь уже «мертвого города» и это навсегда останется в вашей памяти и на вашем фотоаппарате.

Жду нашей встречи!

Елена