Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

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Древний город Помпеи

Rus T.
Rus T. – Гид из Неаполя
Индивидуальная экскурсия ⛳ в Помпеи из Неаполя на машине.

Вы своими глазами увидите невероятный древнеримский город 🏙️, который был похоронен под метрами вулканического пепла.

Среди множества прекрасно сохранившихся зданий и домов я расскажу истории 📖 о жизни людей две тысячи лет назад.

Помпеи – самый сохранившийся город античности.
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Древний город Помпеи
Древний город Помпеи
И по ветру развеется прах, И покроется пеплом земля… Помпея пуста. Город 🏙️ пал В битве за свой пьедестал…
24 августа 79 года произошло извержение Везувия, в результате которого и погиб Помпеи, под слоем вулканического пепла. Сейчас — музей 🖼 под открытым небом, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Расстояние от Неаполя до Помпеи 24 км. Мы с вами доедим на авто. С виду, ничего необычного. У выезда с автострады мы увидим столпотверения, туристические автобусы, автомобили, палатки с сувенирами, туристов с фотоаппаратами, очередь за билетами. Как буд-то очередь в музей искусств…
И только вступив на каменную дорогу «пепельного города», мы сможем прочувствовать всю силу этого места.
Фрески, дома, общественные здания, форум, театр, даже дом терпимости(Лупанарий), амфитеатр, палестра, рынок- все это можно увидеть в Помпеях. То что осталось от этого города, позволяет представить как жили в ту далёкую императорскую эпоху, а также почувствовать панику, которая охватила людей в последние мгновенья, прежде чем город был так безжалостно погребён. Мы с вами прогуляемся по улицам теперь уже «мертвого города» и это навсегда останется в вашей памяти и на вашем фотоаппарате.
Жду нашей встречи!
Елена
Начало и место завершения
🚩 Naples
Древний город Помпеи
Древний город Помпеи
Древний город Помпеи
Древний город Помпеи
Древний город Помпеи
Древний город Помпеи
Древний город Помпеи
Древний город Помпеи
Древний город Помпеи
Древний город Помпеи
Древний город Помпеи
Древний город Помпеи

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Rus T.
Rus T.
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