5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

История и символы города

Мы встретимся в порту и отправимся к месту зарождения поселения, на набережную, где находится замок Яйца. Возле древнейшего форта вы услышите версии происхождения его названия, мифы о вечной жизни и рассказы об эпохе, когда замок служил королевской резиденцией. Также вы взглянете со смотровой площадки на один из самых легендарных действующих вулканов Европы — Везувий, об извержениях которого мы, конечно, поговорим отдельно. А на центральной площади Плебисцито, осмотрев церковь Фердинанда Полонского и увидев Королевский дворец, вы узнаете о развитии Неаполитанского королевства на протяжении веков и услышите немало мистических историй, связанных с ним.

Второй центр Неаполя — Старый город

Из метро «Данте» мы выйдем на одноименную площадь, названную в честь поэта эпохи Возрождения: поговорим об истории этого места, рассмотрим его архитектуру и окрестности. Затем вы окажетесь на одной из самых загадочных площадей Старого города — Джезу Нуово. Здесь речь пойдет о тайнах старинной церкви и её музыкальном фасаде.

«Vedi Napoli e poi muori» — увидеть Неаполь и умереть

Именно так в середине 18 века о городе высказался Иоганн Гёте. И в результате вы убедитесь, что Неаполь не перестает восхищать до сих пор. Помимо исторических и архитектурных достопримечательностей вы познакомитесь с местной гастрономией. В главном баре Gambrinus попробуете настоящий неаполитанский кофе и местные сладости. А в конце прогулки я подскажу места «для своих», где вы сможете отведать настоящую неаполитанскую пиццу, блюда местной кухни, морепродукты и другие вкусные шедевры региона.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками столицы Юга Италии, а также путешественникам, которые останавливаются в Неаполе на один день.