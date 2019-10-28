5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Насыщенная история, культовые места и атмосфера самого колоритного города Южной Италии за один день

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
День, когда ваш лайнер остановится в порту Неаполя, должен стать волшебным, и я в этом помогу! Вы услышите историю древнего замка Яйца и яркие мистические легенды, увидите легендарный Везувий и познакомитесь с искусством неаполитанского вертепа.

А также отведаете лучший кофе и эталонную пиццу в прекрасных заведениях «для своих».
150 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в порту Неаполя
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У этой экскурсии5 отзывов
5
Неаполь для пассажиров круизных лайнеров
Неаполь для пассажиров круизных лайнеров

Что вас ожидает

История и символы города
Мы встретимся в порту и отправимся к месту зарождения поселения, на набережную, где находится замок Яйца. Возле древнейшего форта вы услышите версии происхождения его названия, мифы о вечной жизни и рассказы об эпохе, когда замок служил королевской резиденцией. Также вы взглянете со смотровой площадки на один из самых легендарных действующих вулканов Европы — Везувий, об извержениях которого мы, конечно, поговорим отдельно. А на центральной площади Плебисцито, осмотрев церковь Фердинанда Полонского и увидев Королевский дворец, вы узнаете о развитии Неаполитанского королевства на протяжении веков и услышите немало мистических историй, связанных с ним.

Второй центр Неаполя — Старый город
Из метро «Данте» мы выйдем на одноименную площадь, названную в честь поэта эпохи Возрождения: поговорим об истории этого места, рассмотрим его архитектуру и окрестности. Затем вы окажетесь на одной из самых загадочных площадей Старого города — Джезу Нуово. Здесь речь пойдет о тайнах старинной церкви и её музыкальном фасаде.

«Vedi Napoli e poi muori» — увидеть Неаполь и умереть
Именно так в середине 18 века о городе высказался Иоганн Гёте. И в результате вы убедитесь, что Неаполь не перестает восхищать до сих пор. Помимо исторических и архитектурных достопримечательностей вы познакомитесь с местной гастрономией. В главном баре Gambrinus попробуете настоящий неаполитанский кофе и местные сладости. А в конце прогулки я подскажу места «для своих», где вы сможете отведать настоящую неаполитанскую пиццу, блюда местной кухни, морепродукты и другие вкусные шедевры региона.

Кому подойдет прогулка

Экскурсия рассчитана на пассажиров круизных лайнеров, которые хотят за один день познакомиться со всеми визитными карточками столицы Юга Италии, а также путешественникам, которые останавливаются в Неаполе на один день.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: 1 поездка на метро — 1,30 евро/чел; входы в музеи. Эти расходы путешественник оплачивает за себя и за гида.
  • Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна
  • Я могу скорректировать маршрут по вашему желанию (оговаривается при бронировании)
  • Возможны изменения в маршруте из-за погоды, забастовок общественного транспорта и религиозных праздников
Неаполь для пассажиров круизных лайнеров
Неаполь для пассажиров круизных лайнеров
Неаполь для пассажиров круизных лайнеров
Неаполь для пассажиров круизных лайнеров
Неаполь для пассажиров круизных лайнеров
Неаполь для пассажиров круизных лайнеров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в порту Неаполя.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Здравствуйте, меня зовут Екатерина! Я живу в Неаполе более 6 лет и прекрасно говорю на итальянском языке. Люблю находить места, скрытые от взгляда обычных прохожих. Я позитивный человек и нахожу общий язык с людьми независимо от их мировоззрения, вероисповедания и менталитета. Отлично разбираюсь в местной неаполитанской кухне и напитках. Люблю готовить. Благодаря знаниям и опыту могу с легкостью передать вам всю незабываемую атмосферу Неаполя и мою неподдельную любовь к сердцу Юга Италии. Для меня профессия гида — это не работа, а самое настоящие призвание. И я постараюсь сделать ваш отдых незабываемым!
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5 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 октября 2019
Эта экскурсия - прекрасный способ быстро пробежаться по основным местам Неаполя и посмотреть самое важное и нужное. А если вы ещё и подгадаете вторую экскурсию Екатерины (стрит-фуд) после этой... свои 30-35 тысяч шагов за тот день вы таки нагуляете.

Екатерине спасибо, всё понравилось :)
26 октября 2019
Катя отличный гид, знает город, знает тематику, не торопит нас и не торопится сама. Очень рекомендую
16 октября 2019
Отличная Экскурсия, не очень быстрым и комфортным шагом мы обошли оба центра Неаполя,историческая информация чередовалась с легендами. Итого мы провели с Екатериной около 4 часов и получили общее впечатление о городе и его зарождении. Если у вас немного времени и это первое знакомство с городом, то экскурсию лучше - сложно придумать
1 октября 2019
Большое спасибо за экскурсию Екатерине. Всё очень понравилось, мужу не хватило немного истории, но для меня всё было идеально. Прошлись по центру города, попали в замок с красивым видом, посетили церкви. Процветания и успехов Екатерине!
23 сентября 2019
Экскурсия понравилась, встретились в порту, прошлись по главным местам. Все доходчиво и понятно!

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