Екатерина проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Церковь Святого Семейства — начало начал

Вы увидите те самые места, где жили и росли героини Ферранте — дочь швейцара Элена Греко (Лену) и дочь сапожника Рафаэлла Черулло (Лила). Осмотрите церковь, где они и другие девочки квартала принимали первое причастие, и увидите желтый купол, который, как и шестьдесят лет назад, виден из окна почти каждого дома Рионе Лузатти.

Деловой квартал

Издалека вы посмотрите на Сентре Дирезионале, сопоставив его с новым кварталом из романа «Моя гениальная подруга», над строительством которого трудились Энцо и Паскуале и где жила Лила после свадьбы. Увидите очертания «черной пасти» того самого тоннеля, через который Лену и Лила однажды пошли пешком к морю. Доберетесь на метро в исторический центр, где увидите грандиозное здание Национального археологического музея с лучшим в мире собранием археологических находок из Помпей и Геркуланума.

Книжные развалы

Вскоре вы окажетесь на Пьяцца Данте, где под аркой Порт’Альба погуляете среди книжных лавок с ароматами отсыревших обложек фолиантов и типографской краски из магазинов с собственными печатными станками. Лену часто роется в книгах уличных торговцев на этой площади. А во время учебы в университете работает в книжном магазине на Виа Меццоканноне всего в нескольких кварталах отсюда.

Секреты главной улицы Неаполя

Преодолев возможный соблазн покопаться в книжных сокровищах, вы отправитесь на Виа Толедо, где начинаются районы богатых кварталов, проходящих через центр города и взмывающих вверх, на холм Вомеро. В книгах Ферранте часто фигурируют традиционные неаполитанские блюда, в частности, пицца фритта. Ее лучше исполнение вы оцените именно на этой улице. А классические неаполитанские сладости, которые делал синьор Спанжоло в кондитерской семьи Солара, к сожалению, выдуманы, но хорошую замену я помогу отыскать в другом местном заведении.

Особое место «Неаполитанского квартета»

Прогулка завершится на Пьяцца деи Мартири, где я расскажу, почему ни в одном другом месте Неаполя не чувствуется столь сильного единения с произведениями Элены Ферранте, позволяющего представить себя второстепенными персонажами романа, которые наблюдают за важнейшими событиями из жизни главных героев.

Самостоятельное продолжение путешествия

Знакомство с местами «Неаполитанского квартета» будет неполным без острова Искья: в романах Ферранте здесь происходят сильные трансформации главных героинь, связанные с любовными переживаниями. До приморского городка Форио, где в «Истории нового имени» вспыхнула страсть Лилы и Нино и где мучилась от ревности Лену, можно добраться на пароме из порта Беверелло — и на прогулке я вам его покажу.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто знаком с романами самой популярной современной итальянской писательницы, и тем, кто хочет представить себя если не героем романа, то наблюдателем, который подошел очень близко и даже «постоял в массовке».