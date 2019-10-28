6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

В лучших традициях южноитальянского базара

Для начала вы посетите один из главных и самых колоритных продовольственных рынков Неаполя — Меркато делла Пиньясекка. Здесь вы проникнетесь атмосферой шумного итальянского Юга, вложившего свой темперамент в традиционные продукты и блюда. А в местной пескерии рыбак при вас приготовит «cuoppo di pesce» — бумажный конверт с обжаренными во фритюре морепродуктами (кальмары, анчоусы, креветки, осьминоги), выловленными сегодня утром из Тирренского моря!

Кулинарные символы города

Потом мы отправимся в еще одно знаковое неаполитанское заведение — фриджиторию, где вы попробуете «mix fritto napoletano» — жареный неаполитанский микс с добавлением моцареллы. А вслед за этим я отведу вас к лучшим лавкам с уличной едой, где вы угоститесь местными деликатесами и, конечно же, знаменитой la pizza a portafoglio — пиццей в форме кошелька, иконой неаполитанского стрит-фуда и идеальным решением на случай внезапного голода;)

Испанские кварталы Неаполя

В самом сердце города вас встретят с распахнутыми объятиями местные производители и, конечно, предложат продегустировать нарезки из собственных продуктов: моцареллу из буйволиного молока DOP, нежнейший сыр из коровьего молока с добавлением орехов или фруктов, неаполитанское салями, сыровяленую ветчину, оливки. И все это в компании бокальчика местного вина.

В этой части программы возможны некоторые изменения в осенне-зимний период.

Десерты и кофе

Неаполитанская пословица гласит, что три вещи прекрасны здесь: это море, вулкан Везувий и местные сладости. За последними мы отправимся в красивый торговый пассаж XIX века — Галерею Умберто I, где вы сможете отведать настоящие неаполитанские сладости — sfogliatella или babà. А в заключение выпьете чашечку ароматного волшебного неаполитанского эспрессо в одном из центральных баров города.