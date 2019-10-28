6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть самые вкусные места для своих и оценить лучшие гастрономические шедевры неаполитанских улиц

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
На прогулке по колоритным базарам и нетуристическим уголкам города я покажу весь спектр местного стрит-фуда — от знаменитой пиццы-кошелька и моцареллы из молока черных буйволиц до конвертов с морепродуктами во фритюре, выловленными утром в Тирренском море.

Mamma mia! Берите одежду посвободнее;)
От 80 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча рядом с метро Толедо
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У этой экскурсии6 отзывов
5
Невероятный стрит-фуд Неаполя
Невероятный стрит-фуд Неаполя

Что вас ожидает

В лучших традициях южноитальянского базара
Для начала вы посетите один из главных и самых колоритных продовольственных рынков Неаполя — Меркато делла Пиньясекка. Здесь вы проникнетесь атмосферой шумного итальянского Юга, вложившего свой темперамент в традиционные продукты и блюда. А в местной пескерии рыбак при вас приготовит «cuoppo di pesce» — бумажный конверт с обжаренными во фритюре морепродуктами (кальмары, анчоусы, креветки, осьминоги), выловленными сегодня утром из Тирренского моря!

Кулинарные символы города
Потом мы отправимся в еще одно знаковое неаполитанское заведение — фриджиторию, где вы попробуете «mix fritto napoletano» — жареный неаполитанский микс с добавлением моцареллы. А вслед за этим я отведу вас к лучшим лавкам с уличной едой, где вы угоститесь местными деликатесами и, конечно же, знаменитой la pizza a portafoglio — пиццей в форме кошелька, иконой неаполитанского стрит-фуда и идеальным решением на случай внезапного голода;)

Испанские кварталы Неаполя
В самом сердце города вас встретят с распахнутыми объятиями местные производители и, конечно, предложат продегустировать нарезки из собственных продуктов: моцареллу из буйволиного молока DOP, нежнейший сыр из коровьего молока с добавлением орехов или фруктов, неаполитанское салями, сыровяленую ветчину, оливки. И все это в компании бокальчика местного вина.

В этой части программы возможны некоторые изменения в осенне-зимний период.

Десерты и кофе
Неаполитанская пословица гласит, что три вещи прекрасны здесь: это море, вулкан Везувий и местные сладости. За последними мы отправимся в красивый торговый пассаж XIX века — Галерею Умберто I, где вы сможете отведать настоящие неаполитанские сладости — sfogliatella или babà. А в заключение выпьете чашечку ароматного волшебного неаполитанского эспрессо в одном из центральных баров города.

Организационные детали

  • Расходы на еду и напитки *не включены в стоимость и оплачиваются дополнительно: 25 €/человека (все дегустации, пицца, закуски, напитки, вино и кофе)
  • Дети до 12 лет оплачивают только дегустации
  • Рекомендую готовиться заранее и приходить очень голодными :)
Невероятный стрит-фуд Неаполя
Невероятный стрит-фуд Неаполя
Невероятный стрит-фуд Неаполя
Невероятный стрит-фуд Неаполя
Невероятный стрит-фуд Неаполя
Невероятный стрит-фуд Неаполя
Невероятный стрит-фуд Неаполя
Невероятный стрит-фуд Неаполя
Невероятный стрит-фуд Неаполя
Невероятный стрит-фуд Неаполя

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура рядом с метро Толедо.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Екатерина
Екатерина
Здравствуйте, меня зовут Екатерина! Я живу в Неаполе более 6 лет и прекрасно говорю на итальянском языке. Люблю находить места, скрытые от взгляда обычных прохожих. Я позитивный человек и нахожу общий язык с людьми независимо от их мировоззрения, вероисповедания и менталитета. Отлично разбираюсь в местной неаполитанской кухне и напитках. Люблю готовить. Благодаря знаниям и опыту могу с легкостью передать вам всю незабываемую атмосферу Неаполя и мою неподдельную любовь к сердцу Юга Италии. Для меня профессия гида — это не работа, а самое настоящие призвание. И я постараюсь сделать ваш отдых незабываемым!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

28 октября 2019
Вкратце: эту экскурсию смело можно рекомендовать вместо обеда, главное - приходить на неё голодным. Вообще не факт, что вы съедите всё то, что вам предложат :)

Экскурсия понравилась, НО есть один важный нюанс - это не food tour в классическом его понимании, это именно про стрит-фуд — то есть не ждите ресторанов, гастро-лавок с дегустациями сыров и прочего, здесь именно про свежеприготовленные крокеты из фритюра, пиццу-конвертик и неаполитанский кофе практически в формате фуршета (стоя, то есть).

А Екатерине спасибо, было интересно узнать Неаполь со стороны и стрит-фуда, а не только классических дегустаций.
18 октября 2019
Крайне удачное название экскурсии. Она действительно невероятная! Договорились о встрече на дневное время, чтобы сразу после заселения в отель пообедать. И это было отличное решение, т.к. даже мой голод не помог съесть всё включённое в программу изобилие. И это при том, что в перерывах между дегустациями получилась полноценная обзорная экскурсия по Неаполю. Хорошо, что есть возможность забрать еду с собой. Начать знакомство с городом именно с этой экскурсии - это оптимальное решение. По факту две экскурсии в одной. Это превзошло все мои ожидания: научился ориентироваться в городе, а также был обеспечен обедом на несколько дней). Также хотелось отметить, что Екатерина очень жизнерадостный и отзывчивый человек. На следующий день после встречи возникла необходимость найти супермаркет, и она быстро по телефону сориентировала меня.
20 сентября 2019
Отличная экскурсия! Мы наелись на 2 дня вперёд))) а когда при этом тебя ещё знакомят с городом, историями и легендами это волшебно! Огромное спасибо Екатерине за интереснейшую экскурсию)
21 августа 2019
Совершенно невероятная экскурсия, но нужно подготовится, а именно неделю не кушать, так как еды будет очень много, да и еще такой, что отказаться невозможно. Катя полностью изменила наш взгляд на мир стрит-фуда. Крайне рекомендую
10 августа 2019
Экскурсия 10+. Только нужно приходить не очень голодным, а после диеты И В ОДЕЖДЕ для беременных. Мы забрали половину еды с собой! На следующий день ела фрукты и овощи, иначе бы лопнула. Екатерина отличный гид. Две потрясающие экскурсии. Интересно, увлекательно, вкусно, учитывая, что я не ем, ни мясо, ни рыбу. После Кати осталось твердое желание вернуться в Неаполь и покорить вершину пищевой цепочки.👏👏
4 августа 2019
Стрит-фуд и правда невероятный, неожиданный! Съесть все что входит в программу, не прислушавшись к рекомендации от экскурсовода приходить голодными, невозможно. Все очень вкусно, сытно, разнообразно! Екатерина очень приятный, интеллигентный человек. Время пролетело незаметно в общении, вкусно, интересно, забавно! От себя рекомендовала бы обратить внимание на жаренные во фритюре цветы цукини, до сих пор под впечатлением! Нереально вкусно! И приходите голодными!!!

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