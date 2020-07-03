33 отзыва оставили туристы

Что вы узнаете

• Какой сценарий развернулся в день Х и из-за чего ещё, кроме извержения, Помпеи считали проклятым богами местом?

• Как в городе были выстроены коммуникации, чем древний театр отличался от современного и что было характерно для планировки богатого дома?

• Каким ассортиментом древняя пекарня могла порадовать богачей и бедняков, чем для римлян была баня и чего древние жители боялись больше всего?

• Правда ли, в конце концов, что жизнь 2000 лет назад мало отличалась от современной?

Вы не только разберётесь в устройстве жизни древнеримского города, но и увидите своими глазами два самых богатых помпейских дома, одну из 48 пекарен, терму изнутри и снаружи, лупанарий и два амфитеатра. А также рассмотрите сохранившиеся с древних времён фрески и мозаики — я расшифрую их сюжеты и увлеку вас рассказами об их символике.

Как проходит онлайн-экскурсия