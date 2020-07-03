33 отзыва оставили туристы

  1. Италия
  2. Экскурсии

Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»

Узнать о жизни древнего «мегаполиса» и исследовать самый посещаемый после Колизея музей Италии

4.7
33 отзыва
Ася
Ася – Гид из Неаполя
Слух о Помпеях прогремел на весь мир после фатального извержения Везувия.

Но город 🏙️ долго существовал до катаклизма и успел обрасти жителями, плотно застроиться и установить свои порядки.

Вы перенесётесь на 2000 лет назад и проведёте день как древний римлянин: посмотрите на город глазами местного и воссоздадите его ежедневный маршрут.

А также в красках представите, что происходило в день пробуждения вулкана.
Задать вопрос
  • 🧑‍💻Онлайн
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏛История и архитектура
  • 🗽Самое популярное
  • Вебинар
  • 🖥Познавай – не выходя из дома
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 70 человек

  • €7 за человека

    Онлайн-экскурсия
Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»
Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»

Что вы узнаете

• Какой сценарий развернулся в день Х и из-за чего ещё, кроме извержения, Помпеи считали проклятым богами местом?
• Как в городе были выстроены коммуникации, чем древний театр отличался от современного и что было характерно для планировки богатого дома?
• Каким ассортиментом древняя пекарня могла порадовать богачей и бедняков, чем для римлян была баня и чего древние жители боялись больше всего?
• Правда ли, в конце концов, что жизнь 2000 лет назад мало отличалась от современной?

Вы не только разберётесь в устройстве жизни древнеримского города, но и увидите своими глазами два самых богатых помпейских дома, одну из 48 пекарен, терму изнутри и снаружи, лупанарий и два амфитеатра. А также рассмотрите сохранившиеся с древних времён фрески и мозаики — я расшифрую их сюжеты и увлеку вас рассказами об их символике.

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-экскурсия, а не видеозапись. Гид проводит её из своего дома в формате вебинара. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино 🍷 и даже заниматься домашними делами 😃
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии 🧭 указано по Москве. Ссылка на заказ будет доступна в билете после оплаты. Также за 1 час до начала экскурсии мы пришлем вам напоминание на почту.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: презентацию и список книг
Начало и место завершения
🚩 у экрана :) в программе Zoom
Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»
Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»
Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»
Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»
Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»
Онлайн-экскурсия «На машине времени в Помпеи»

Выберите дату начала онлайн-встречи

  • Это групповая онлайн-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 70 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопрос до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Ася
Ася
Меня зовут Анастасия, для друзей Ася. Журналист. Интервьюер. Собиратель необычных историй. Живу в Неаполе с 1990 года. Провожу нестандартные экскурсии и увлекательные походы в Неаполе и окрестностях: подъем к кратеру Везувия, археологические экскурсии в Помпеи и Геркуланум, по местам Спартака, прогулки на Капри — остров революционеров, в морские деревеньки Амальфитанского побережья и средневековые города региона... Кроме того, создаю и организую увлекательные квесты детей и взрослых.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

33 отзыва оставили туристы

3 июля 2020
К сожалению без присутствия на местности Лекция по картинкам При этом весьма содержательная и интересная
26 июня 2020
Отличнейшая экскурсия, очень понравилась, много интересного, того, что не знали. Захотелось приехать :). Гид очень хороший рассказчик, спасибо.
23 июня 2020
Понравилась экскурсия, понравилась Ася, - харизматичная, энергичная, которая очень интересно рассказывает о Помпеях и жизни в прошлом)
19 июня 2020
Пишу со слов подруги, она смоталась в командировку. Очень хорошая онлайн экскурсия. Классные слайды, интереснейший рассказ, большое спасибо автору.
19 июня 2020
Большое спасибо, ! Экскурсия помогла окунуться в мир Помпей и Геркуланума. Интересные слайды, классно приподнесенные исторические события, все очень захватывающе и здорово. Спасибо! Очень надеюсь на экскурсию в реале, когда отменят все карантины.
19 июня 2020
Профессионально, чувствуется большой опыт, детальный ответ на все вопросы. Спасибо.
18 июня 2020
Очень интересная экскурсия, действительно, икак ибудто попали в прошлое. Гид увлеченно рассказывала. Забываешь про все во время таких путешествий.
11 июня 2020
Большое спасибо за онлайн экскурсию. Вспомнила как была в Помпеях, столько интересной и подробной информации сам и не вспомнишь, а Ася помогла погрузиться в атмосферу того времени.
10 июня 2020
Спасибо Асе за интересную экскурсию! Можно сказать, что это была экскурсия два в одном, ведь кроме рассказа о Помпее мы узнали много любопытного про Везувий! Я впервые присутствовала на экскурсии онлайн, была некоторое опасение "а будет ли интересно?" Ася увлекла своим рассказом и не дала разочароваться, и теперь я наверняка знаю, что буду пользоваться такой услугой!
Марина
7 июня 2020
Хорошая, добротная экскурсия, из которой можно многое узнать о жизни города до его гибели, о том, как были обнаружены Помпеи, о раскопках и многом другом. Единственное разочарование - я была уверена, что это живая прогулка, а оказалось, что это скорей вебинар. Но это чисто мое восприятие, немного подпортившее впечатление и совершенно не связанное с гидом. Насколько я знаю, на Трипстере уже решили эту проблему - в описании экскурсии упоминается ее формат. Спасибо гиду за экскурсию.
31 мая 2020
очень понравилось!
Елена
24 мая 2020
Великолепная экскурсия! Ася - замечательный гид, слушать ее одно удовольствие! Особенно рекомендую тем, кто собирается посетить Помпеи! Я была в Помпеях два раза, готовилась самостоятельно, потратила много времени, и не получила от визита того, что ожидала. Такие места, как Помпеи, и другие археологические зоны, нужно посещать только с гидом, иначе теряется 90! % удовольствия. И вот тут дилемма: если заказать групповую экскурсию, то по техническим причинам вам расскажут очень мало. Частная экскурсия стоит значительно дороже! Так что, пользуйтесь случаем, пока благодаря вот таким "онлайн" прогулкам, за символическую сумму, гид делится информацией, которую собирала годами и по крохам складывала в увлекательный рассказ! За всем этим стоит огромный труд. Не упустите шанс послушать эту экскурсию, такая возможность вряд ли повторится!-)) Браво, Ася! Благодарю. Удачи Вам в работе и побольше благодарных туристов !
19 мая 2020
На мой взгляд не самая интересная экскурсия из «арсенала» Трипстера. На 4, несмотря на необычность темы. Вроде все понятно, структурировано, но меня «не зацепило». Было скучновато, если честно, можно было бы Гугл-Карты добавить, видео, диалога со слушателями. Сама манера преподнесения информации как в школе: без эмоциональностей, монотонно, после Экскурсии не захотелось «бросить все и бежать навстречу приключениям». Не было такой информации, которую бы не смог подчеркнуть из других источников, а на экскурсии хочется как раз этого - уникальности ))
17 мая 2020
Отличная экскурсия, интересная подача материала, очень информативно и структурировано. Спасибо!
17 мая 2020
Спасибо большое! Было познавательно
Ещё 18 отзывов

Еще несколько необычных экскурсий в Неаполе

Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
От 78
4 часа
Замки Неаполя: от замка Яйца до замка Святого Эльма
213 отзывов
История и архитектура средневековых шедевров
Ежедневная прогулка по Неаполю
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Неаполю
123 отзыва
Узнать и полюбить город за 2 часа
Неаполь — любовь с первого взгляда
80
4 часа
Неаполь — любовь с первого взгляда
77 отзывов
Погулять по средневековым улочкам, зайти в старинные церкви и узнать их историю
Помпеи — взгляд в прошлое
130
2 часа
Помпеи — взгляд в прошлое
65 отзывов
История и уникалькальная аура заживо погребенного города в его сохранившихся улицах и домах
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
20
2 часа
Пешеходная обзорная экскурсия по Неаполю
44 отзыва
Увидеть Неаполь, чтобы....
160
3 часа
Увидеть Неаполь, чтобы....
36 отзывов
Исторические перипетии, архитектурное наследие и нравы горожан — первое знакомство с городом