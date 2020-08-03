9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вы увидите и узнаете

Набережную Партенопе : любуясь Тирренским морем, разглядим действующий вулкан Везувий, Соррентийское побережье, остров Капри и окутанный легендами замок Яйца. Поговорим о зарождении Неаполя и вспомним демонических Сирен.

: любуясь Тирренским морем, разглядим действующий вулкан Везувий, Соррентийское побережье, остров Капри и окутанный легендами замок Яйца. Поговорим о зарождении Неаполя и вспомним демонических Сирен. Площадь Плебисцита . Как развивался город, будучи столицей Королевства обеих Сицилий; что здесь делали французы и испанцы; в чем мистика площади и почему ее невозможно опровергнуть; а также что религия значит для итальянцев.

. Как развивался город, будучи столицей Королевства обеих Сицилий; что здесь делали французы и испанцы; в чем мистика площади и почему ее невозможно опровергнуть; а также что религия значит для итальянцев. Кофе-бар «Гамбринус» 19 века : кто из знаменитых людей посещал его, почему не моют чашки, сколько эспрессо пьют местные и что за обычай «подвешенного кофе».

: кто из знаменитых людей посещал его, почему не моют чашки, сколько эспрессо пьют местные и что за обычай «подвешенного кофе». Улицу магазинов Кьяя , на которой я расскажу о шоппинге на юге Италии. О многовековой неаполитанской традиции мужского костюма; о знаменитых галстуках, которые есть у принца Чарльза и президента России; о сувенирах, которые можно привезти из Неаполя.

, на которой я расскажу о шоппинге на юге Италии. О многовековой неаполитанской традиции мужского костюма; о знаменитых галстуках, которые есть у принца Чарльза и президента России; о сувенирах, которые можно привезти из Неаполя. Колоритные Испанские кварталы . Где по сей день прячутся главари неаполитанской мафии каморра и какой он, местный стрит-арт — речь пойдет не только о многочисленных граффити на фасадах домов :)

. Где по сей день прячутся главари неаполитанской мафии каморра и какой он, местный стрит-арт — речь пойдет не только о многочисленных граффити на фасадах домов :) Торговый пассаж Умберто I. Закончим в сердце Неаполя, в грандиозной галерее 19 века, где вы загадаете, пусть и виртуально, самые заветные желания.

Конечно, вы узнаете о вкусном Неаполе: где сделали первую пиццу, какие блюда популярны в современном городе и в чем секрет итальянцев, остающихся в форме. Кроме того, поговорим о быте неаполитанцев, о местном диалекте, о переезде южан на север — за 1,5 часа вы составите впечатление о многогранном жарком Неаполе!

Как проходит онлайн-экскурсия

Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по Неаполю. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами :)

Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.

Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылку для участия мы пришлем вам на почту за 1 час до экскурсии.

После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список «что почитать, что посмотреть и где вкусно поесть в Неаполе»

Скидка 15% на любую экскурсию гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в Неаполе!