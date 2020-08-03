9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Честно, ожидала от этой прогулки большего, т. к. очень люблю Италию, но в Неаполе раньше не была. Посещала другие онлайн-прогулки Трипстера, поэтому есть с чем сравнивать. Екатерина неплохо знает город, делится информацией. Но рассказ скудноват, было много пауз, перескакивали от факта к факту, не хватило цельного рассказа. Плюс, страдало качество картинки. Во-первых, для прогулки в онлайне критически важен стабилизатор камеры, иначе видео прыгает и не получается насладиться видами. Во-вторых, на других прогулках гиды заранее проверяют свой маршрут, как что выглядит, с какой стороны лучше подойти, чтобы хорошо показать то или иное место. Возможно, это новая экскурсия, но у Екатерины пока съемка не выверенная, несколько раз шла против солнца, соответственно, экран был темным. В целом неплохо, но лучше посмотрите какую-нибудь передачу на YouTube про Неаполь, впечатления будут ярче.