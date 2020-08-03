9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Онлайн-прогулка по Неаполю: море, пицца, другая Италия!

Ощутить колорит древнего города и узнать интересные факты о нем и его жителях в прямом эфире

Екатерина
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Екатерина – ваш гид
Парадный и неопрятный, древний и энергичный, город 🏙️ мафии и солнца.

Давайте разберемся, какой же он — настоящий Неаполь без стереотипов.

На онлайн-прогулке по сердцу города я помогу вам открыть неаполитанское: историю 📖, вкусы, характер.

Вы полюбуетесь морем, взглянете на грозный Везувий, узнаете легенды старых кварталов и поймете красоту Неаполя.

7 за человека

У этой экскурсии9 отзывов
4.33
Онлайн-прогулка по Неаполю: море, пицца, другая Италия!
Онлайн-прогулка по Неаполю: море, пицца, другая Италия!

Что вы увидите и узнаете

  • Набережную Партенопе: любуясь Тирренским морем, разглядим действующий вулкан Везувий, Соррентийское побережье, остров Капри и окутанный легендами замок Яйца. Поговорим о зарождении Неаполя и вспомним демонических Сирен.
  • Площадь Плебисцита. Как развивался город, будучи столицей Королевства обеих Сицилий; что здесь делали французы и испанцы; в чем мистика площади и почему ее невозможно опровергнуть; а также что религия значит для итальянцев.
  • Кофе-бар «Гамбринус» 19 века: кто из знаменитых людей посещал его, почему не моют чашки, сколько эспрессо пьют местные и что за обычай «подвешенного кофе».
  • Улицу магазинов Кьяя, на которой я расскажу о шоппинге на юге Италии. О многовековой неаполитанской традиции мужского костюма; о знаменитых галстуках, которые есть у принца Чарльза и президента России; о сувенирах, которые можно привезти из Неаполя.
  • Колоритные Испанские кварталы. Где по сей день прячутся главари неаполитанской мафии каморра и какой он, местный стрит-арт — речь пойдет не только о многочисленных граффити на фасадах домов :)
  • Торговый пассаж Умберто I. Закончим в сердце Неаполя, в грандиозной галерее 19 века, где вы загадаете, пусть и виртуально, самые заветные желания.

Конечно, вы узнаете о вкусном Неаполе: где сделали первую пиццу, какие блюда популярны в современном городе и в чем секрет итальянцев, остающихся в форме. Кроме того, поговорим о быте неаполитанцев, о местном диалекте, о переезде южан на север — за 1,5 часа вы составите впечатление о многогранном жарком Неаполе!

Как проходит онлайн-экскурсия

  • Это живая онлайн-прогулка, а не видеозапись. Гид в реальном времени гуляет по Неаполю. Вы можете лежать на диване, пить чай или вино и даже заниматься домашними делами :)
  • Встреча проходит в бесплатной программе Zoom. Это очень просто, можно участвовать с компьютера, телефона или планшета.
  • Время начала экскурсии указано по Москве. Ссылку для участия мы пришлем вам на почту за 1 час до экскурсии.
  • После экскурсии мы отправим вам дополнительные материалы, чтобы вы могли погрузиться в тему: список «что почитать, что посмотреть и где вкусно поесть в Неаполе»

Скидка 15% на любую экскурсию гида

Кроме того, вы получите разовую скидку 15% на любую мою оффлайн-экскурсию (действует бессрочно). До встречи в Неаполе!

Онлайн-прогулка по Неаполю: море, пицца, другая Италия!
Онлайн-прогулка по Неаполю: море, пицца, другая Италия!
Онлайн-прогулка по Неаполю: море, пицца, другая Италия!
Онлайн-прогулка по Неаполю: море, пицца, другая Италия!
Онлайн-прогулка по Неаполю: море, пицца, другая Италия!
Онлайн-прогулка по Неаполю: море, пицца, другая Италия!
Онлайн-прогулка по Неаполю: море, пицца, другая Италия!
Онлайн-прогулка по Неаполю: море, пицца, другая Италия!
Онлайн-прогулка по Неаполю: море, пицца, другая Италия!
Онлайн-прогулка по Неаполю: море, пицца, другая Италия!
Онлайн-прогулка по Неаполю: море, пицца, другая Италия!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 99 человек.
  • Местов встречи для начала тура у экрана :) в программе Zoom.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Екатерина
Екатерина
Здравствуйте, меня зовут Екатерина! Я живу в Неаполе более 6 лет и прекрасно говорю на итальянском языке. Люблю находить места, скрытые от взгляда обычных прохожих. Я позитивный человек и нахожу общий язык с людьми независимо от их мировоззрения, вероисповедания и менталитета. Отлично разбираюсь в местной неаполитанской кухне и напитках. Люблю готовить. Благодаря знаниям и опыту могу с легкостью передать вам всю незабываемую атмосферу Неаполя и мою неподдельную любовь к сердцу Юга Италии. Для меня профессия гида — это не работа, а самое настоящие призвание. И я постараюсь сделать ваш отдых незабываемым!
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9 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 августа 2020
Огромное спасибо за возможность посетить этот чудесный город! Солнце, море, вкусности) Испанский квартал.. Прекрасна прогулка! Надеюсь, что границы откроются)
1 августа 2020
Добрый день, Женя. Я просто пропустила отзыв. Много экскурсий было. Экскурсия хорошая, интересная. Много полезных советов, конкретных адресов. рецептов. Очень интересно для любителей кафе, национальной кухни. Интересна история. Легкая, южная экскурсия
30 июля 2020
Честно, ожидала от этой прогулки большего, т. к. очень люблю Италию, но в Неаполе раньше не была. Посещала другие онлайн-прогулки Трипстера, поэтому есть с чем сравнивать. Екатерина неплохо знает город, делится информацией. Но рассказ скудноват, было много пауз, перескакивали от факта к факту, не хватило цельного рассказа. Плюс, страдало качество картинки. Во-первых, для прогулки в онлайне критически важен стабилизатор камеры, иначе видео прыгает и не получается насладиться видами. Во-вторых, на других прогулках гиды заранее проверяют свой маршрут, как что выглядит, с какой стороны лучше подойти, чтобы хорошо показать то или иное место. Возможно, это новая экскурсия, но у Екатерины пока съемка не выверенная, несколько раз шла против солнца, соответственно, экран был темным. В целом неплохо, но лучше посмотрите какую-нибудь передачу на YouTube про Неаполь, впечатления будут ярче.
25 июля 2020
Интересная экскурсия, услышали не только исторические факты, но и более житейскую информацию, о которой не прочитаешь в википедии. Качество картинки страдало, мне кажется, экскурсовод должен планировать свой маршрут так, чтобы не ходить против солнца.
24 июля 2020
Неплохая обзорная экскурсия! Хотелось бы, чтобы она была более информативная в плане исторических фактов и более динамичная. Отдельное пожелание Екатерине - исключить из речи междометия-паразиты "а" и "да", чтобы рассказ было комфортно слушать.
21 июля 2020
Началась прогулка с морского вида - супер! Это так классно! Екатерина, спасибо за интересный рассказ о городе, неаполитанцах, обычаях. Такой взгляд изнутри. Время пролетело незаметно. Все очень понравилось - и гид, и то, что я увидела и услышала. Екатерина очень доброжелательна, ответила на все вопросы. Спасибо большое за такую прогулку по Неаполю!!! Всем рекомендую. Всего вам самого хорошего!
20 июля 2020
Очень понравилась онлайн-прогулка по Неаполю! Это невероятное погружение в мир Италии и интересных фактов! Екатерина прекрасный гид👍 Было интересно посмотреть на Везувий, услышать местные легенды, побывать в популярной кофейне и загадочных уголках города! Самые лучшие впечатления! Рекомендую👌
20 июля 2020
Только тем, что для гида это была первая экскурсия такого плана, могу объяснить то, как можно было так мало показать за полтора часа, особенно в первые 40 минут, когда гид стоит на набережной и практически не двигается с места. Я дважды была в Неаполе и была на экскурсиях и могу себе представить, сколько за это время можно пройти и увидеть. Гид, безусловно город знает и любит, я думаю, после внесения некоторых изменений, чтобы получилась не просто экскурсия а именно онлайн-ПРОГУЛКА, я бы даже сама еще разок на нее сходила и, наверняка, порекомендовала бы ее другим
20 июля 2020
Для первого раза неплохо. Видно, что гид знает и любит город. Но хотелось бы побольше погулять по улицам, потому что сидишь дома и хочется прочувствовать другой город, который открыт.

Екатерина проводит ещё 3 экскурсии

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