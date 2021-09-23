Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Сэкономьте время и минуйте очереди
Узнайте больше о Помпеях из аудиогида
Осмотрите застывший во времени римский город
Минуйте длинные очереди и осмотрите развалины римского города. Взгляните на древние руины, похороненные под горами вулканического пепла после извержения Везувия в 79 году.
Воспользуйтесь аудиогидом и осмотрите дома и предметы быта, практически неповрежденные временем. Изучите этот типичный римский город, который и сегодня выглядит почти так же, как во времена Римской империи.
Ответы на вопросы
Что входит
Билет для прохода без очереди к руинам Помпеи, в будние или выходные дни можно забронировать
Аудио гид
Что не входит
Тур с гидом
Еда и напитки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Паспорт или удостоверение личности
Наушники
Важная информация
В пиковые часы могут образоваться небольшие очереди на входе и выдаче аудиогидов
Требования к участникам
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 2178 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
S
Stefanie
23 сен 2021
(Великобритания)
Не беспокойтесь о покупке билетов в Помпеи, кроме официального итальянского ONLINE-билета. не существует билетов с ускоренным ходом и без очереди. пропускать очередь могут только те, у кого есть действительные онлайн-билеты. Ни на getyourguide, ни на какие-либо другие ваучеры. также держитесь подальше от кассы на вокзале. хотя есть признаки того, что здесь продают билеты getyourguide, это не официальная касса Помпеи, и они просто тратят ваше время там.
А
Аноним
15 сен 2021
(Великобритания)
если у вас есть аудиогиды, возьмите с собой небольшой набор наушников. аудиогиды - это, по сути, смартфоны, поэтому для прослушивания необходимо зажать в ушах рукой! прямо как мобильный телефон! так раздражает! мы перестали использовать их через 15 минут. также сайт Помпеи сохранит один документ, удостоверяющий личность (например, паспорт), до тех пор, пока вы не вернете аудиогиды в конце вашего тура. раздражающий.
J
Jessica
4 ноя 2019
(Италия)
Фактический билет, который я купил, и тот опыт был полностью в порядке. Тонны людей в Помпеях, большинство из которых на самом деле не знали, куда они едут, больше, чем я, было немного хаотично, но это было бы так (и даже более того), если бы я не купил билет и аудио Руководство заранее. Сам аудиогид в порядке. Временами кажется, что он не совпадает с пронумерованной областью, в которой вы находитесь, или когда он говорит вам, что информация недоступна, но свобода исследования самостоятельно стоила мне того. Я уверен, что экскурсия была бы, возможно, более эффективной, но я не стремился к эффективности! Я также уверен, что есть главные места, которые я пропустил, но просто хорошее путешествие по руинам было удивительным.
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