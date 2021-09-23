Фактический билет, который я купил, и тот опыт был полностью в порядке. Тонны людей в Помпеях, большинство из которых на самом деле не знали, куда они едут, больше, чем я, было немного хаотично, но это было бы так (и даже более того), если бы я не купил билет и аудио Руководство заранее. Сам аудиогид в порядке. Временами кажется, что он не совпадает с пронумерованной областью, в которой вы находитесь, или когда он говорит вам, что информация недоступна, но свобода исследования самостоятельно стоила мне того. Я уверен, что экскурсия была бы, возможно, более эффективной, но я не стремился к эффективности! Я также уверен, что есть главные места, которые я пропустил, но просто хорошее путешествие по руинам было удивительным.