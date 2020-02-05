Во время этого тура вы отправитесь в прошлое, в период расцвета Римской империи! Осмотрите руины древнего города и послушайте рассказ гида или аудиогида об извержении Везувия в 79 году н. э., которое разрушило город и погребло его жителей под тоннами пепла.

Проведите вторую половину дня, осматривая этот некогда процветающий город, застывший во времени, когда его внезапно поглотил вулканический пепел. Помпеи оказались похоронены под слоем пемзы и золы толщиной 6-7 метров. В течение последующих 17 веков это оберегало город от вандалов, мародеров и разрушительного воздействия непогоды.

Потребовалось около 1500 лет, чтобы вновь обнаружить Помпеи с хорошо сохранившимися предметам, зданиями и людьми. Погуляйте по древним улицам и посмотрите, как жили римляне. Во время этой исторической экскурсии вы увидите древние дома, пекарни и магазины и узнаете, как жили люди в 79 году н. э.