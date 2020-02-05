Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Познакомьтесь с древним городом Помпеи, сохранившимся благодаря извержению вулкана
Отправляйтесь в прошлое и погуляйте по древним улицам времен Римской империи
Осмотрите потрясающий античный город
Послушайте подробный рассказ гида о городе на родном языке
Во время этого тура вы отправитесь в прошлое, в период расцвета Римской империи! Осмотрите руины древнего города и послушайте рассказ гида или аудиогида об извержении Везувия в 79 году н. э., которое разрушило город и погребло его жителей под тоннами пепла.
Проведите вторую половину дня, осматривая этот некогда процветающий город, застывший во времени, когда его внезапно поглотил вулканический пепел. Помпеи оказались похоронены под слоем пемзы и золы толщиной 6-7 метров. В течение последующих 17 веков это оберегало город от вандалов, мародеров и разрушительного воздействия непогоды.
Потребовалось около 1500 лет, чтобы вновь обнаружить Помпеи с хорошо сохранившимися предметам, зданиями и людьми. Погуляйте по древним улицам и посмотрите, как жили римляне. Во время этой исторической экскурсии вы увидите древние дома, пекарни и магазины и узнаете, как жили люди в 79 году н. э.
Ответы на вопросы
Что входит
Билеты для прохода вне очереди
Профессиональный гид, говорящий на английском, испанском, немецком и французском языках
Наушники
Аудиогид на итальянском, португальском, китайском, русском и японском языках
Что не входит
Перевозка
Напитки
Обед
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 50 человек.
Что взять с собой
Комфортная обувь
Не допускаются
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Пожалуйста, наденьте комфортную обувь
Тур может проходить на нескольких языках
Не подходит для следующих категорий людей
Беременные женщины
Требования к участникам
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Все участники от 12 лет должны предъявить Green Pass, который действителен в ЕС и имеет поддающийся проверке QR-код. Действительный Green Pass можно получить, загрузив в приложение Green Pass или Covid Certificate доказательство полной вакцинации, либо доказательство перенесенной в последние 6 месяцев инфекции Covid-19, либо отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до начала мероприятия, либо отрицательный результат теста на антиген, сделанного не более чем за 48 часов до начала мероприятия
Все участники также должны иметь при себе действительное удостоверение личности государственного образца с фотографией (например, паспорт, водительские права и т. п. )
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
3.6
Основано на 225 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
J
Jack
5 фев 2020
(США)
This was a good tour with a friendly tour guide. There were lots of ruins and plenty of time to look around and take pictures. We did not get as much back story on the history of Pompeii as I would have expected, but had lots of information about each room and ruin we walked through. We were an add-on for the Pompeii portion of a larger group that had come down from Rome, so we only participated in the Pompeii aspect of the tour.
B
Brittany
9 мая 2019
(Великобритания)
My husband and I are on honeymoon at Cava De Tirreni, traveling up the Amalfi Coast. I have alway wanted to go to Pompeii. We were recommended to do a tour with a guide. We were so lucky to get Connie as our guide. She was so passionate about Pompeii and the history. She was incredibly detailed and funny. Thus far, our tour of Pompeii has been the highlight of our trip.
А
Аноним
16 мар 2019
(США)
It was so much fun with Connie! She is fantastic and very knowledgeable about the city of Pompei. She answered all our questions and included the whole group. It needed to be longer! There was so much that we didn’t get to see, but we were glad that we got to walk around afterwards.
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