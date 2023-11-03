Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио

Побывать в гостях в радушном доме и полакомиться пастой алла норма

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю на ужин в неформальной атмосфере в итальянской семье! Наш шеф Антонио — любитель кулинарных экспериментов — приготовит для вас нечто особенное. Вы увидите, как живут итальянцы и как проводят вечера. Попробуете кростини с соусами из мягких сыров, овощную пасту и местный десерт. И, конечно же, сдобрите это вкуснейшим вином.
Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
Ужин в неаполитанской семье: для вас готовит шеф Антонио
Ближайшие даты:
3
ноя
4
ноя
5
ноя
6
ноя
7
ноя
8
ноя
9
ноя
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш шеф-повар — художник, артист, он приходит на кухню творить! Антонио выберет самые сочные фрукты, ароматные овощи, редкие сыры и лучшее оливковое масло и подаст невероятный ужин — три сытных блюда, десерт, кофе и вино. Антонио — вегетарианец, поэтому он предложит блюда без мяса и рыбы, но нехватки сытности или вкуса вы не почувствуете!

Пример меню

  • Кростини с соусами разных вкусов на базе мягких сыров
  • Паста алла норма с баклажанами, томатами, базиликом и сыром
  • Картофельные тортики с грибным соусом
  • Традиционный итальянский десерт или мороженое
  • Вино региона Кампания
  • Кофе

Организационные детали

Пожалуйста, заранее предупредите, если у вас есть аллергия на какой-нибудь продукт.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Позиллипо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Неаполя

Индивидуальные
Можно с детьми
Летние
Гастрономические
Почувствовать себя местным
Уникальный опыт

Похожие туры из Неаполя

Помпеи - взгляд в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
87 отзывов
Популярное предложение
Помпеи - взгляд в прошлое
История и уникалькальная аура заживо погребенного города в его сохранившихся улицах и домах
Жд вокзал по линии Circumvesuviana, на. Сорренто, ...
Завтра
3 ноя
4 ноя
5 ноя
130 за всё до 10 чел.
Помпеи - античная машина времени
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Помпеи - античная машина времени
Окунуться в эпоху Древнего Рима и во всех деталях увидеть, как жили люди тысячи лет назад
у Porta Marina Superiore
3 ноя
4 ноя
5 ноя
6 ноя
175 за всё до 10 чел.
Неаполь, amore mio
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Неаполь, amore mio
Погрузиться с головой в жизнь и историю одного из самых темпераментных городов Средиземноморья
3 ноя
4 ноя
5 ноя
6 ноя
225 за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Неаполе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Неаполе
ХОРОШО
🧭
ТАМ