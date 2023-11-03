Побывать в гостях в радушном доме и полакомиться пастой алла норма
Приглашаю на ужин в неформальной атмосфере в итальянской семье! Наш шеф Антонио — любитель кулинарных экспериментов — приготовит для вас нечто особенное. Вы увидите, как живут итальянцы и как проводят вечера. Попробуете кростини с соусами из мягких сыров, овощную пасту и местный десерт. И, конечно же, сдобрите это вкуснейшим вином.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Наш шеф-повар — художник, артист, он приходит на кухню творить! Антонио выберет самые сочные фрукты, ароматные овощи, редкие сыры и лучшее оливковое масло и подаст невероятный ужин — три сытных блюда, десерт, кофе и вино. Антонио — вегетарианец, поэтому он предложит блюда без мяса и рыбы, но нехватки сытности или вкуса вы не почувствуете!
Пример меню
- Кростини с соусами разных вкусов на базе мягких сыров
- Паста алла норма с баклажанами, томатами, базиликом и сыром
- Картофельные тортики с грибным соусом
- Традиционный итальянский десерт или мороженое
- Вино региона Кампания
- Кофе
Организационные детали
Пожалуйста, заранее предупредите, если у вас есть аллергия на какой-нибудь продукт.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Позиллипо
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Неаполе
Провела экскурсии для 819 туристов
Меня зовут Ирина, я лицензированный гид региона Кампания. Мне 45 лет. Родом я из Минска, но живу в Неаполе уже 20 лет. Хорошо знаю и люблю этот город, он просто пропитан культурой, искусством и историей. Предоставляю мои услуги как организованным группам, так и частным заказчикам. Если вы путешествуете и планируете посетить Неаполь, то вам может понадобиться такой человек, как я. Я предлагаю увлекательные прогулки, комфортабельные трансферы, советы, куда сходить, где покушать и т. д.
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