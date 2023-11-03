Приглашаю на ужин в неформальной атмосфере в итальянской семье! Наш шеф Антонио — любитель кулинарных экспериментов — приготовит для вас нечто особенное. Вы увидите, как живут итальянцы и как проводят вечера. Попробуете кростини с соусами из мягких сыров, овощную пасту и местный десерт. И, конечно же, сдобрите это вкуснейшим вином.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Наш шеф-повар — художник, артист, он приходит на кухню творить! Антонио выберет самые сочные фрукты, ароматные овощи, редкие сыры и лучшее оливковое масло и подаст невероятный ужин — три сытных блюда, десерт, кофе и вино. Антонио — вегетарианец, поэтому он предложит блюда без мяса и рыбы, но нехватки сытности или вкуса вы не почувствуете!

Пример меню

Кростини с соусами разных вкусов на базе мягких сыров

Паста алла норма с баклажанами, томатами, базиликом и сыром

Картофельные тортики с грибным соусом

Традиционный итальянский десерт или мороженое

Вино региона Кампания

Кофе

Организационные детали

Пожалуйста, заранее предупредите, если у вас есть аллергия на какой-нибудь продукт.