Rus T. проводит ещё 6 экскурсий

Своим названием Поццуоли обязан серным испарениям в зоне, славящейся своей вулканической активностью, его римское название — «Путеолы». Оно происходит от латинского putere — «вонять». Однако вонь и извержения вулканов не помешали римлянам организовать в Путеолах самую большую военно-морскую базу. А также построить известный Амфитеатр Флавия, — третий по величине после Колизея и Капуанского амфитеатра. Недалеко от него видны благородные развалины Мацеллума, - рынка, на котором в римские времена торговали фруктами и овощами.

Благодаря соседству с мощными источниками разрушения Поццуоли нередко становился жертвой природных катаклизмов. Так, в V веке нашей эры серия землетрясений разрушила значительную часть города, многие здания и целые кварталы ушли под воду. А в 1538 году не далеко от центра Поццуоли внезапно образовался вулкан Сольфатара, активный и по сей день. Не удивительно, что после этого большая часть жителей решила переселиться в более спокойные места. На сегодня Сольфатара ничем себя пока не проявила, разве что запахом серных испарений, напоминающего тухлые яйца.

Третяя достопримечательность 🏛️ Флегрейских полей, несомненно — Озеро Аверно. Оно считается одним из главных чудес Кампании. Знаменито оно главным образом своей правильной круглой формой, что совсем не удивительно — озеро заполняет собой кратер спящего вулкана около двух километров в диаметре.

Приглашаю вместе совершить прогулку 👣 по истории 📖, в самом жерле вулкана, посетить амфитеатр, прохладиться на озере, ну и конечно прогуляться по набережной, посмотреть на море 🌊 и подышать сероводородом.