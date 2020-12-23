Как добраться до Ольбии на самолёте
В Ольбии 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Olbia Costa Smeralda Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ольбии
- Коста Смералда OLBOlbia Costa Smeralda Airport
Самые дешёвые билеты в Ольбию из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.12.2020
|из 🇮🇹Вероны
|2 500
|1ч 20м
|02.09.2021
|из 🇮🇹Бари
|2 859
|1ч 20м
|01.11.2020
|из 🇮🇹Рима
|3 315
|11ч 50м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|3 451
|23ч 30м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇮🇹Венеции
|3 632
|28ч 40м (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Турина
|4 002
|1ч 20м
|24.06.2021
|из 🇮🇹Палермо
|4 597
|1ч 10м
|04.11.2020
|из 🇩🇪Берлина
|5 042
|25ч 40м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇮🇹Милана
|5 268
|44ч 45м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇮🇹Пизы
|5 313
|25ч 30м (⇵2)
|23.06.2021
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|5 379
|1ч 55м
|18.01.2021
|из 🇮🇹Кальяри
|5 450
|10ч 35м (⇵1)
|27.12.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|5 586
|7ч 10м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇩🇪Ганновера
|5 652
|2ч 15м
|27.12.2020
|из 🇬🇧Ливерпуля
|5 960
|38ч 15м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇫🇷Ниццы
|6 181
|20ч 10м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|7 042
|8ч 15м (⇵1)
|01.03.2021
|из 🇷🇺Москвы
|7 720
|8ч 45м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|7 775
|25ч 40м (⇵2)
|10.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|7 782
|34ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|8 025
|17ч 10м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇺🇦Львова
|8 905
|45ч 20м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|10 371
|19ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇩🇪Мюнстера
|11 834
|27ч 20м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|31 375
|45ч 35м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇹🇭Бангкока
|40 479
|23ч 40м (⇵2)
|26.06.2021
|из 🇧🇷Гоянии
|42 761
|34ч 20м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ольбии
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ольбии, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Болонья, Бухарест, Милан и Рим
- 12.11.202019.11.2020
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