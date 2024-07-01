На Рождество – экскурсии в Ольбии

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Ольбии на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
На машине
9 отзывов
6 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Начало: Порт города Санта Тереза
Расписание: в будние дни в 09:30
Завтра в 09:30
10 сен в 09:30
150 за человека
Сардиния в круизе
На машине
1 отзыв
2 часа
Круиз
Индивидуальный круиз по Сардинии: роскошь и история
Отправьтесь в незабываемый круиз по Сардинии, посетите Порто Черво и узнайте о жизни сардов до прихода туризма. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: в порту Ольбия
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
от 160 за всё до 2 чел.
Итальянская кухня из сердца Сардинии
На машине
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Итальянская кухня из сердца Сардинии: гастрономический тур
Погрузитесь в мир сардской кухни в Ольбии! Вас ждет ужин в аутентичном ресторане с фиксированным меню, включающим несколько смен блюд, вино и десерт
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
100 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    1 июля 2024
    Итальянская кухня из сердца Сардинии
    Отличная поездка на молочного поросенка! Все было чудесно, разнообразно и очень вкусно! Ирина замечательный собеседник и чудесный человек! Всегда готова оказать помощь
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    и поддержку не только по экскурсии но и по пребыванию на Сардинии! За душевными разговорами время пролетело незаметно и создалось впечатление что с Ириной знакомы уже очень давно! Большое спасибо! Привет Тае;)

  • נ
    נינה
    16 сентября 2023
    Сардиния в круизе
    Спасибо большое нашему гиду по Сардинии! Экскурсия была захватывающей и очень интересной! Наш экскурсовод Ирина большая умница и профи. А,
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    еще чудесный, радушный и теплый человек! Мы были в круизе, и нам было очень важно, что бы экскурсия была не только интересной, но и хорошо организованной. У Ирины получилось и то, и другое! Искренне рекомендую и огромное спасибо ещё раз. Мы обязательно вернемся! 💛

  • А
    Анатолий
    8 августа 2019
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Отличная экскурсия, ГИД великолепен!!!
  • K
    Konstantin
    18 июля 2019
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались
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    очень довольны, в том числе и дети. Ирину можем рекомендовать как одного из лучших гидов на Сардинии. Бронировали через неё так же и яхту. Все в полном восторге!!!! Рекомендуем!!!

  • Д
    Дина
    7 ноября 2018
    Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
    Регулярно пользуюсь услугами гидов. Ирина запомнилась. Приятная, образованная, тактичная. С 10:30 до 20:00 на одном дыхании. Много интересной информации в режиме диалога. Потрясающая поездка на Корсику!
  • О
    Ольга
    25 июня 2017
    Итальянская кухня из сердца Сардинии
    Экскурсия была заменена на немножечко другую объединившую как бы 2 в одну "Прекрасная незнакомка" и "Итальянская кухня из сердца Сардинии"
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    Все очень понравилось. Удачно подобранный маршрут с посещением винзавода и дегустацией местных вин, затем посещением Нураг и красивейшего города Порто Черво и многое многое другое, а в завершении посещением агро-ресторана, с открывающимся прекрасным видом с обрыва на море и заходящее солнце, а параллельно можно было наслаждаться вкуснейшей Сардинской кухней и при этом слушать рассказ гида о традициях и приготовлении вкуснейшей в мире кухни. Отдельное огромное спасибо гиду Ирине!

  • И
    Ирина
    2 сентября 2015
    Итальянская кухня из сердца Сардинии
    Качественная домашняя кухня: особенно всей компании понравились равиоли с рикотой и оригинальное блюдо из хлеба зупа ди галюре, молочный поросенок
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    также был хорош, на детей произвел впечатление десерт. Очень хорошее мнение сложилось и о гостеприимном хозяине Джузеппе, который лично представлял все блюда и искренне интересовался мнением гостей.

Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Ольбии в сентябре 2024
Сейчас в Ольбии в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 160. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Ольбии (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 13 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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