6 часов
Мини-группа
до 12 чел.
Из итальянской Сардинии на французскую Корсику
Характер, невыдуманные истории и традиции родины Бонапарта
Начало: Порт города Санта Тереза
Расписание: в будние дни в 09:30
Завтра в 09:30
10 сен в 09:30
€150 за человека
2 часа
Круиз
Индивидуальный круиз по Сардинии: роскошь и история
Отправьтесь в незабываемый круиз по Сардинии, посетите Порто Черво и узнайте о жизни сардов до прихода туризма. Уникальные места и истории ждут вас
Начало: в порту Ольбия
Завтра в 09:00
10 сен в 09:00
от €160 за всё до 2 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Итальянская кухня из сердца Сардинии: гастрономический тур
Погрузитесь в мир сардской кухни в Ольбии! Вас ждет ужин в аутентичном ресторане с фиксированным меню, включающим несколько смен блюд, вино и десерт
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€100 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра1 июля 2024Отличная поездка на молочного поросенка! Все было чудесно, разнообразно и очень вкусно! Ирина замечательный собеседник и чудесный человек! Всегда готова оказать помощь
- ננינה16 сентября 2023Спасибо большое нашему гиду по Сардинии! Экскурсия была захватывающей и очень интересной! Наш экскурсовод Ирина большая умница и профи. А,
- ААнатолий8 августа 2019Отличная экскурсия, ГИД великолепен!!!
- KKonstantin18 июля 2019Ирина-прекрасный экскурсовод и отличный собеседник. Экскурсия прошла в лёгкой и непринуждённой атмосфере. Благодаря профессионализму гида и продуманностью всей экскурсии остались
- ДДина7 ноября 2018Регулярно пользуюсь услугами гидов. Ирина запомнилась. Приятная, образованная, тактичная. С 10:30 до 20:00 на одном дыхании. Много интересной информации в режиме диалога. Потрясающая поездка на Корсику!
- ООльга25 июня 2017Экскурсия была заменена на немножечко другую объединившую как бы 2 в одну "Прекрасная незнакомка" и "Итальянская кухня из сердца Сардинии"
- ИИрина2 сентября 2015Качественная домашняя кухня: особенно всей компании понравились равиоли с рикотой и оригинальное блюдо из хлеба зупа ди галюре, молочный поросенок
Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «На Рождество»
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