2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии: комфорт и увлекательные истории
Индивидуальный трансфер в Ольбии - комфорт и удобство на каждом этапе вашего путешествия. Встреча в аэропорту, помощь с заселением и советы по сувенирам
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€160 за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Итальянская кухня из сердца Сардинии: гастрономический тур
Погрузитесь в мир сардской кухни в Ольбии! Вас ждет ужин в аутентичном ресторане с фиксированным меню, включающим несколько смен блюд, вино и десерт
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€100 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ольбии с посещением чудотворного креста
Погрузитесь в атмосферу средневекового Кастельсардо, где вас ждут живописные виды, ремесленные традиции и чудотворный крест «Черное распятие»
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
€500 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAlena29 июля 2024Хотели выразить от нашей семьи огромную благодарность Ирине за интереснейшую экскурсию по Сардинии. На острове были проездом на лайнере. Ирина
- ААлександра1 июля 2024Отличная поездка на молочного поросенка! Все было чудесно, разнообразно и очень вкусно! Ирина замечательный собеседник и чудесный человек! Всегда готова оказать помощь
- IIrina18 сентября 2019Очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Ирина и. Владимир любят Сардинию и очень хорошо это передают. С удовольствием порекомендуем всем всем
- ЯЯна3 августа 2018Очень понравилась экскурсия с Ириной! Увидели множество красивых мест, узнали интересные факты о Сардинии. Ирина - очень приятный человек и собеседник. Обязательно вернемся и съездим на другие экскурсии!
- ООльга25 июня 2017Экскурсия была заменена на немножечко другую объединившую как бы 2 в одну "Прекрасная незнакомка" и "Итальянская кухня из сердца Сардинии"
- ИИрина2 сентября 2015Качественная домашняя кухня: особенно всей компании понравились равиоли с рикотой и оригинальное блюдо из хлеба зупа ди галюре, молочный поросенок
Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «Все»
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