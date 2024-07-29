Все – экскурсии в Ольбии

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Ольбии на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
На машине
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии: комфорт и увлекательные истории
Индивидуальный трансфер в Ольбии - комфорт и удобство на каждом этапе вашего путешествия. Встреча в аэропорту, помощь с заселением и советы по сувенирам
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
160 за всё до 7 чел.
Итальянская кухня из сердца Сардинии
На машине
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Итальянская кухня из сердца Сардинии: гастрономический тур
Погрузитесь в мир сардской кухни в Ольбии! Вас ждет ужин в аутентичном ресторане с фиксированным меню, включающим несколько смен блюд, вино и десерт
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
100 за всё до 3 чел.
Чудотворный крест замка Дория
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ольбии с посещением чудотворного креста
Погрузитесь в атмосферу средневекового Кастельсардо, где вас ждут живописные виды, ремесленные традиции и чудотворный крест «Черное распятие»
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alena
    29 июля 2024
    Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
    Хотели выразить от нашей семьи огромную благодарность Ирине за интереснейшую экскурсию по Сардинии. На острове были проездом на лайнере. Ирина
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    встретила нас на машине в порту и за 3 часа провезла по красивейшим местам острова. Весь наш маршрут сопровождался легкими, интересными, местами очень смешными рассказами Ирины об истории, культуре и жизни острова. Успели и прогуляться по улочкам острова, поесть самое вкусное мороженное, искупаться в море и купить вкуснейшего сыра и вина. В конце нашей поездки было ощущение, что мы знакомы много лет и просто приехали в гости к старым знакомым. В восторге остались и взрослые, и дети. И все сказали, что обязательно еще вернемся!

  • А
    Александра
    1 июля 2024
    Итальянская кухня из сердца Сардинии
    Отличная поездка на молочного поросенка! Все было чудесно, разнообразно и очень вкусно! Ирина замечательный собеседник и чудесный человек! Всегда готова оказать помощь
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    и поддержку не только по экскурсии но и по пребыванию на Сардинии! За душевными разговорами время пролетело незаметно и создалось впечатление что с Ириной знакомы уже очень давно! Большое спасибо! Привет Тае;)

  • I
    Irina
    18 сентября 2019
    Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
    Очень понравилась экскурсия, узнали много нового. Ирина и. Владимир любят Сардинию и очень хорошо это передают. С удовольствием порекомендуем всем всем
  • Я
    Яна
    3 августа 2018
    Трансфер + ознакомительный тур по Сардинии
    Очень понравилась экскурсия с Ириной! Увидели множество красивых мест, узнали интересные факты о Сардинии. Ирина - очень приятный человек и собеседник. Обязательно вернемся и съездим на другие экскурсии!
  • О
    Ольга
    25 июня 2017
    Итальянская кухня из сердца Сардинии
    Экскурсия была заменена на немножечко другую объединившую как бы 2 в одну "Прекрасная незнакомка" и "Итальянская кухня из сердца Сардинии"
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    Все очень понравилось. Удачно подобранный маршрут с посещением винзавода и дегустацией местных вин, затем посещением Нураг и красивейшего города Порто Черво и многое многое другое, а в завершении посещением агро-ресторана, с открывающимся прекрасным видом с обрыва на море и заходящее солнце, а параллельно можно было наслаждаться вкуснейшей Сардинской кухней и при этом слушать рассказ гида о традициях и приготовлении вкуснейшей в мире кухни. Отдельное огромное спасибо гиду Ирине!

  • И
    Ирина
    2 сентября 2015
    Итальянская кухня из сердца Сардинии
    Качественная домашняя кухня: особенно всей компании понравились равиоли с рикотой и оригинальное блюдо из хлеба зупа ди галюре, молочный поросенок
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    также был хорош, на детей произвел впечатление десерт. Очень хорошее мнение сложилось и о гостеприимном хозяине Джузеппе, который лично представлял все блюда и искренне интересовался мнением гостей.

Ответы на вопросы от путешественников по Ольбии в категории «Все»

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  3. Чудотворный крест замка Дория
Сколько стоит экскурсия по Ольбии в августе 2024
Сейчас в Ольбии в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 500. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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