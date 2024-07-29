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встретила нас на машине в порту и за 3 часа провезла по красивейшим местам острова. Весь наш маршрут сопровождался легкими, интересными, местами очень смешными рассказами Ирины об истории, культуре и жизни острова. Успели и прогуляться по улочкам острова, поесть самое вкусное мороженное, искупаться в море и купить вкуснейшего сыра и вина. В конце нашей поездки было ощущение, что мы знакомы много лет и просто приехали в гости к старым знакомым. В восторге остались и взрослые, и дети. И все сказали, что обязательно еще вернемся!