3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Падуя - город трех «без»
Проникнуться духом средневекового города без туристического ажиотажа
Начало: Prato della Valle
13 сен в 10:00
15 сен в 10:00
€125 за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Падуя: экскурсия по главным достопримечательностям
Посетите Палаццо-дель-Бо, Прато-делла-Валле и базилику святого Антония на уникальной экскурсии
Начало: Prato della Valle
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
€100 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Пешеходная экскурсия по Падуе: посетите Базилику Санта-Джустина и другие знаковые места города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна27 августа 2024Великолепная экскурсия, очень интересно, познавательно, легкая подача! Спасибо
- AAnton15 августа 2024Мы были очень удивлены глубоким содержанием и насыщенностью экскурсии. Только рекомендации!!! Спасибо, Дарья.
- ЛЛариса10 августа 2024Экскурсия прошла замечательно, на одном дыхании! Ольга очень эрудированный гид и интересно рассказывает историю Падуи. Еще нас впечатлило историческое кафе в центре города, где мы в первый раз попробовали необыкновенно вкусный летний кофе! Рекомендуем!
- ООльга22 июля 2024Большое спасибо Виктории за знакомство с восхитительной Падуей! Виктория хороший экскурсовод и очень приятный в общении человек! Мы путешествовали с мужем и
- ИИван29 июня 2024Было интересно, экскурсия и рассказ Ольги не перегружен датами, но очень понятен и доступен с точки зрения истории и эпох.
- BBROSH22 июня 2024Виктория- приятный эрудированный гид. Провела занимательную экскурсию в малоизвестном для нас городе. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Падуя в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Падуя в сентябре 2024
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