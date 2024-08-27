читать дальше

двумя внуками (7 и 9 лет). Вообще-то падуя "не детский город", много "глубокой истории" и религии. Но Виктория смогла, не смотря на жару +33*, заинтересовать и взрослых и детей. В какой-то момент показалось, чтя зря я заказала 3-х часовую экскурсию (не смогла удержаться, очень уж люблю Италию), дети под конец устали. Но когда вечером провела викторину, оказалось, что слушали они все равно очень внимательно и смогли ответить практически на все вопросы по теме экскурсии. Еще раз спасибо!