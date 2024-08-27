На Рождество – экскурсии в Падуя

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Падуя на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Падуя - город трех «без»
Пешая
91 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Падуя - город трех «без»
Проникнуться духом средневекового города без туристического ажиотажа
Начало: Prato della Valle
13 сен в 10:00
15 сен в 10:00
125 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Падуя
Пешая
14 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Знакомьтесь, Падуя: экскурсия по главным достопримечательностям
Посетите Палаццо-дель-Бо, Прато-делла-Валле и базилику святого Антония на уникальной экскурсии
Начало: Prato della Valle
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
100 за всё до 5 чел.
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Пешая
1 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Падуя: всё о городе и его шедеврах
Пешеходная экскурсия по Падуе: посетите Базилику Санта-Джустина и другие знаковые места города
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
180 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    27 августа 2024
    Падуя - город трех «без»
    Великолепная экскурсия, очень интересно, познавательно, легкая подача! Спасибо
  • A
    Anton
    15 августа 2024
    Падуя: всё о городе и его шедеврах
    Мы были очень удивлены глубоким содержанием и насыщенностью экскурсии. Только рекомендации!!! Спасибо, Дарья.
  • Л
    Лариса
    10 августа 2024
    Падуя - город трех «без»
    Экскурсия прошла замечательно, на одном дыхании! Ольга очень эрудированный гид и интересно рассказывает историю Падуи. Еще нас впечатлило историческое кафе в центре города, где мы в первый раз попробовали необыкновенно вкусный летний кофе! Рекомендуем!
  • О
    Ольга
    22 июля 2024
    Знакомьтесь, Падуя
    Большое спасибо Виктории за знакомство с восхитительной Падуей! Виктория хороший экскурсовод и очень приятный в общении человек! Мы путешествовали с мужем и
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    двумя внуками (7 и 9 лет). Вообще-то падуя "не детский город", много "глубокой истории" и религии. Но Виктория смогла, не смотря на жару +33*, заинтересовать и взрослых и детей. В какой-то момент показалось, чтя зря я заказала 3-х часовую экскурсию (не смогла удержаться, очень уж люблю Италию), дети под конец устали. Но когда вечером провела викторину, оказалось, что слушали они все равно очень внимательно и смогли ответить практически на все вопросы по теме экскурсии. Еще раз спасибо!

  • И
    Иван
    29 июня 2024
    Падуя - город трех «без»
    Было интересно, экскурсия и рассказ Ольги не перегружен датами, но очень понятен и доступен с точки зрения истории и эпох.
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    Время безусловно пролетело очень быстро. Благодаря экскурсии и Ольге наше первое впечатление о Падуе как о "городе одного дня" координально изменилось. Очень захотелось там остаться ещё на пару дней и изведать все закоулки, в которые мы заглядывали.

  • B
    BROSH
    22 июня 2024
    Знакомьтесь, Падуя
    Виктория- приятный эрудированный гид. Провела занимательную экскурсию в малоизвестном для нас городе. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Падуя в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Падуя в сентябре 2024
Сейчас в Падуя в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 180. Туристы уже оставили гидам 106 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Падуя (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 106 ⭐ отзывов, цены от €100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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