Как добраться до Палермо на самолёте
В Палермо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Falcone-Borsellino Airport» вам не избежать
Список аэропортов Палермо
- Пунта-Рейзи PMOFalcone-Borsellino Airport
Самые дешёвые билеты в Палермо из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
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|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|12.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|636
|1ч 50м
|23.11.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|1 000
|12ч 40м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|1 081
|2ч 10м
|16.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|1 090
|23ч 50м (⇵1)
|29.10.2020
|из 🇮🇹Турина
|1 154
|1ч 40м
|23.11.2020
|из 🇮🇹Вероны
|1 178
|1ч 35м
|13.11.2020
|из 🇷🇴Тимишоары
|1 182
|21ч 55м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|1 191
|1ч 20м
|26.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|1 360
|1ч 29м
|22.10.2020
|из 🇧🇬Софии
|1 366
|9ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|1 381
|2ч 30м
|09.11.2020
|из 🇮🇹Венеции
|1 496
|18ч 45м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 496
|8ч 25м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|1 497
|23ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|1 513
|9ч 55м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|1 636
|2ч 25м
|31.10.2020
|из 🇮🇹Рима
|1 667
|1ч 10м
|31.10.2020
|из 🇮🇹Анконы
|1 712
|1ч 20м
|30.10.2020
|из 🇬🇧Бристоля
|1 730
|10ч 35м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|1 770
|1ч
|17.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|1 913
|20ч 55м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 035
|31ч 25м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇵🇱Кракова
|2 129
|19ч 55м (⇵1)
|03.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|2 156
|31ч 40м (⇵2)
|20.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|2 452
|25ч (⇵2)
|27.10.2020
|из 🇮🇹Генуя
|2 457
|39ч 50м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 478
|20ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇮🇹Триеста
|2 546
|14ч 40м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇮🇹Пескары
|2 610
|18ч (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|2 634
|4ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇱🇻Риги
|2 634
|21ч 40м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇮🇹Альгеро
|2 642
|8ч 40м (⇵1)
|30.11.2020
|из 🇮🇹Флоренции
|2 742
|1ч 20м
|24.10.2020
|из 🇬🇷Миконоса
|2 822
|41ч 30м (⇵2)
|13.11.2020
|из 🇪🇪Таллина
|2 883
|26ч 35м (⇵2)
|27.04.2021
|из 🇷🇴Бухареста
|2 928
|15ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|2 998
|39ч 20м (⇵2)
|31.12.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|3 039
|5ч 10м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇫🇷Тулузы
|3 088
|16ч 45м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇫🇷Марселя
|3 153
|46ч 35м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇫🇷Монпелье
|3 314
|1ч 45м
|30.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|3 367
|32ч 35м (⇵2)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|3 455
|19ч 55м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇫🇷Бордо
|3 607
|38ч 15м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|3 633
|35ч 25м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|3 727
|8ч 55м (⇵1)
|01.01.2021
|из 🇲🇹Валлетты
|3 728
|50м
|18.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|4 374
|21ч 40м (⇵2)
|04.12.2020
|из 🇷🇺Брянска
|4 492
|41ч 45м (⇵2)
|20.11.2020
|из 🇨🇭Цюриха
|4 696
|23ч 20м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇳Туниса
|4 937
|47ч 25м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇮🇹Пармы
|5 484
|9ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇮🇹Пантеллерии
|5 704
|45м
|17.10.2020
|из 🇩🇪Штутгарта
|5 779
|49ч 45м (⇵2)
|07.01.2021
|из 🇮🇹Лампедусы
|5 996
|1ч
|09.11.2020
|из 🇧🇾Минска
|6 774
|19ч 15м (⇵2)
|07.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|7 005
|38ч 25м (⇵2)
|10.06.2021
|из 🇬🇷Пароса
|7 040
|48ч 35м (⇵2)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|7 664
|42ч 55м (⇵2)
|01.12.2020
|из 🇷🇺Самары
|7 834
|24ч 25м (⇵2)
|07.03.2021
|из 🇷🇺Сочи
|8 945
|13ч 15м (⇵2)
|15.07.2021
|из 🇬🇪Кутаиси
|9 161
|9ч 20м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇭🇷Сплита
|9 487
|7ч 10м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇬🇷Закинтоса
|9 736
|36ч 10м (⇵2)
|08.03.2021
|из Ялты
|9 805
|34ч 30м (⇵2)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|10 841
|50ч (⇵2)
|01.07.2021
|из 🇳🇴Бергена
|12 384
|22ч 10м (⇵2)
|15.07.2021
|из 🇬🇪Тбилиси
|12 450
|15ч 55м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Уфы
|12 851
|54ч 55м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|13 132
|42ч 20м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|15 316
|43ч 45м (⇵2)
|22.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|19 815
|39ч 45м (⇵2)
|05.04.2021
|из 🇷🇺Владивостока
|29 607
|39ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Палермо
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Палермо, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Болонья, Дюссельдорф, Генуя, Милан и Неаполь
- 12.11.202014.11.2020
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