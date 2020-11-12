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Летим в Палермо

Как добраться до Палермо на самолёте

В Палермо 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Falcone-Borsellino Airport» вам не избежать

Список аэропортов Палермо

  1. Пунта-Рейзи PMO
    Falcone-Borsellino Airport

Самые дешёвые билеты в Палермо из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
12.11.2020из 🇮🇹Милана6361ч 50м
23.11.2020из 🇮🇹Кальяри1 00012ч 40м (⇵1)
17.10.2020из 🇦🇹Вены1 0812ч 10м
16.10.2020из 🇮🇹Катании1 09023ч 50м (⇵1)
29.10.2020из 🇮🇹Турина1 1541ч 40м
23.11.2020из 🇮🇹Вероны1 1781ч 35м
13.11.2020из 🇷🇴Тимишоары1 18221ч 55м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇹Пизы1 1911ч 20м
26.10.2020из 🇮🇹Болоньи1 3601ч 29м
22.10.2020из 🇧🇬Софии1 3669ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇪🇸Мадрида1 3812ч 30м
09.11.2020из 🇮🇹Венеции1 49618ч 45м (⇵2)
19.10.2020из 🇬🇷Афин1 4968ч 25м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇹Бари1 49723ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇬🇧Лондона1 5139ч 55м (⇵1)
14.10.2020из 🇵🇱Вроцлава1 6362ч 25м
31.10.2020из 🇮🇹Рима1 6671ч 10м
31.10.2020из 🇮🇹Анконы1 7121ч 20м
30.10.2020из 🇬🇧Бристоля1 73010ч 35м (⇵1)
23.10.2020из 🇮🇹Неаполя1 770
17.10.2020из 🇨🇿Праги1 91320ч 55м (⇵1)
23.10.2020из 🇩🇪Берлина2 03531ч 25м (⇵2)
09.11.2020из 🇵🇱Кракова2 12919ч 55м (⇵1)
03.11.2020из 🇧🇪Брюсселя2 15631ч 40м (⇵2)
20.10.2020из 🇮🇪Дублина2 45225ч (⇵2)
27.10.2020из 🇮🇹Генуя2 45739ч 50м (⇵2)
21.10.2020из 🇺🇦Киева2 47820ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇮🇹Триеста2 54614ч 40м (⇵1)
06.11.2020из 🇮🇹Пескары2 61018ч (⇵1)
16.10.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме2 6344ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇱🇻Риги2 63421ч 40м (⇵1)
06.11.2020из 🇮🇹Альгеро2 6428ч 40м (⇵1)
30.11.2020из 🇮🇹Флоренции2 7421ч 20м
24.10.2020из 🇬🇷Миконоса2 82241ч 30м (⇵2)
13.11.2020из 🇪🇪Таллина2 88326ч 35м (⇵2)
27.04.2021из 🇷🇴Бухареста2 92815ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇫🇷Парижа2 99839ч 20м (⇵2)
31.12.2020из 🇵🇱Варшавы3 0395ч 10м (⇵1)
19.10.2020из 🇫🇷Тулузы3 08816ч 45м (⇵2)
14.11.2020из 🇫🇷Марселя3 15346ч 35м (⇵2)
19.10.2020из 🇫🇷Монпелье3 3141ч 45м
30.11.2020из 🇩🇪Гамбурга3 36732ч 35м (⇵2)
16.11.2020из 🇷🇺Москвы3 45519ч 55м (⇵2)
16.10.2020из 🇫🇷Бордо3 60738ч 15м (⇵2)
24.10.2020из 🇳🇱Амстердама3 63335ч 25м (⇵2)
17.10.2020из 🇹🇷Стамбула3 7278ч 55м (⇵1)
01.01.2021из 🇲🇹Валлетты3 72850м
18.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга4 37421ч 40м (⇵2)
04.12.2020из 🇷🇺Брянска4 49241ч 45м (⇵2)
20.11.2020из 🇨🇭Цюриха4 69623ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇳Туниса4 93747ч 25м (⇵2)
19.10.2020из 🇮🇹Пармы5 4849ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇮🇹Пантеллерии5 70445м
17.10.2020из 🇩🇪Штутгарта5 77949ч 45м (⇵2)
07.01.2021из 🇮🇹Лампедусы5 996
09.11.2020из 🇧🇾Минска6 77419ч 15м (⇵2)
07.11.2020из 🇹🇷Антальи7 00538ч 25м (⇵2)
10.06.2021из 🇬🇷Пароса7 04048ч 35м (⇵2)
24.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга7 66442ч 55м (⇵2)
01.12.2020из 🇷🇺Самары7 83424ч 25м (⇵2)
07.03.2021из 🇷🇺Сочи8 94513ч 15м (⇵2)
15.07.2021из 🇬🇪Кутаиси9 1619ч 20м (⇵1)
12.11.2020из 🇭🇷Сплита9 4877ч 10м (⇵2)
16.10.2020из 🇬🇷Закинтоса9 73636ч 10м (⇵2)
08.03.2021из Ялты9 80534ч 30м (⇵2)
14.11.2020из 🇷🇺Волгограда10 84150ч (⇵2)
01.07.2021из 🇳🇴Бергена12 38422ч 10м (⇵2)
15.07.2021из 🇬🇪Тбилиси12 45015ч 55м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Уфы12 85154ч 55м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Челябинска13 13242ч 20м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Иркутска15 31643ч 45м (⇵2)
22.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод19 81539ч 45м (⇵2)
05.04.2021из 🇷🇺Владивостока29 60739ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Палермо