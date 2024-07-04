3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи - историческая экскурсия
Погрузитесь в историю итальянской мафии с экскурсией в Корлеоне и Чинизи, где реальность переплетается с легендами
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
€170 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
€170 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия с дегустацией вин близ Палермо
Погрузитесь в мир сицилийского виноделия на индивидуальной экскурсии. Узнайте о секретах виноделия, попробуйте лучшие вина и насладитесь местными закусками
Начало: Из Палермо. Если вы остановились в другом городе, ...
14 авг в 11:30
20 авг в 11:30
от €350 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра4 июля 2024Получила море удовольствия от рассказала про криминальную Сицилию и ночью пересматривала фильмы, по ее рекомендации. Как-будто увидела фильм перед глазами.
- ЕЕкатерина16 июня 2024Прекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добраться из Таормины в Палермо
- ЮЮлия15 мая 2024Огромное спасибо Инне за насыщенную экскурсию, Инна подобрала под нас экскурсионный тур исходя из наших желаний и возможностей. Мы открыли
- ВВадим29 апреля 2024Инна замечательный рассказчик и знаток Сицилии. Мы очень благодарны Инне за первое знакомство с этим удивительным островом.
- ААлександра14 марта 2024Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов о Сицилии, но и про сегодняшнюю жизнь, обычаи, негласные правила. Инна подстраивалась под наш темп, не давая нам ни устать, ни заскучать.
- ННиколай22 февраля 2023Интересный и доброжелательный гид, профессиональный и разносторонний. Захватывающий тур. Дети решили, что самый лучший)
Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Что ещё посмотреть»
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