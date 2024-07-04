Что ещё посмотреть – экскурсии в Палермо

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Палермо на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
На машине
31 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи - историческая экскурсия
Погрузитесь в историю итальянской мафии с экскурсией в Корлеоне и Чинизи, где реальность переплетается с легендами
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
170 за всё до 4 чел.
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
На машине
26 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
170 за всё до 4 чел.
Дегустация вина на винодельне близ Палермо
На машине
4.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Индивидуальная экскурсия с дегустацией вин близ Палермо
Погрузитесь в мир сицилийского виноделия на индивидуальной экскурсии. Узнайте о секретах виноделия, попробуйте лучшие вина и насладитесь местными закусками
Начало: Из Палермо. Если вы остановились в другом городе, ...
14 авг в 11:30
20 авг в 11:30
от 350 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александра
    4 июля 2024
    По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
    Получила море удовольствия от рассказала про криминальную Сицилию и ночью пересматривала фильмы, по ее рекомендации. Как-будто увидела фильм перед глазами.
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    Инна рассказывала с большой увлеченностью в свою работу, слушалось все на одном дыхании. Решилась на вторую экскурсию с ней « Блеск и нищета южной Италии». Рекомендую ее. Брали несколько раз гидов в путешествие и есть с кем сравнивать

  • Е
    Екатерина
    16 июня 2024
    По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
    Прекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добраться из Таормины в Палермо
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    и обратно, дала много ценных рекомендаций по местам, которые я ещё могу посетить самостоятельно, и не только в Палермо! Очень рекомендую программы с Инной

    Прекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добраться
  • Ю
    Юлия
    15 мая 2024
    По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
    Огромное спасибо Инне за насыщенную экскурсию, Инна подобрала под нас экскурсионный тур исходя из наших желаний и возможностей. Мы открыли
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    очень много нового для себя, были удивлены историей Сицилии через призму мафиозных разборок. Помимо экскурсии Инна подсказала где можно вкусно пообедать, как легче добраться до Палермо и была с нами на связи весь день.

  • В
    Вадим
    29 апреля 2024
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Инна замечательный рассказчик и знаток Сицилии. Мы очень благодарны Инне за первое знакомство с этим удивительным островом.
  • А
    Александра
    14 марта 2024
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов о Сицилии, но и про сегодняшнюю жизнь, обычаи, негласные правила. Инна подстраивалась под наш темп, не давая нам ни устать, ни заскучать.
    Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов
  • Н
    Николай
    22 февраля 2023
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Интересный и доброжелательный гид, профессиональный и разносторонний. Захватывающий тур. Дети решили, что самый лучший)

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Что ещё посмотреть»

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  1. По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
  2. Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
  3. Дегустация вина на винодельне близ Палермо
Сколько стоит экскурсия по Палермо в августе 2024
Сейчас в Палермо в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 350. Туристы уже оставили гидам 57 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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