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Инна рассказывала с большой увлеченностью в свою работу, слушалось все на одном дыхании. Решилась на вторую экскурсию с ней « Блеск и нищета южной Италии». Рекомендую ее. Брали несколько раз гидов в путешествие и есть с кем сравнивать