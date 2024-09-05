2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Палермо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
9 сен в 20:30
10 сен в 20:30
€134 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Палермо как на ладони: историческое и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от секретов Старого города до панорамных видов с высоты. Индивидуальная экскурсия раскроет город по-новому
Начало: Старый город Палермо
11 сен в 09:30
19 сен в 09:30
от €400 за всё до 3 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Первое свидание с Палермо
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от знаменитых достопримечательностей до укромных мест, известных только местным
Начало: В историческом центре Палермо
11 сен в 09:00
19 сен в 09:00
€240 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭмилия5 сентября 2024Нам все очень понравилось. Очень советую провести экскурсию с Марией.
- ААнджей3 сентября 2024Экскурсия очень понравилась. Видно что гид Мария живёт этим городом. После тура остались лучшие впечатления.
- OOlga23 августа 2024Большое спасибо Екатерине за хорошо организованную экскурсию. Подробная информация о месте встречи, логичный маршрут, увлекательный рассказ об истории города, лёгкая
- EElena2 августа 2024Прекрасная экскурсия, очень информативно и интересно. Супер!
- ААрсений31 июля 2024Мария - прекрасный экскурсовод! Одна из самых кайфовых экскурсий в моей жизни. Жаль, что мы мало времени провели в Палермо. Хотелось бы посетить с ней ещё что-нибудь!
- ООксана30 июля 2024Екатерина, прекрасно подает материал и для детей и взрослых. Прекрасно организовывает маршрут и дает массу полезных советов по пребыванию на острове)
- NNatalja26 июня 2024Мы в абсолютном восторге от экскурсии по Палермо! Катерина очень приятная и интересная, отлично был подобран маршрут с учетом остановок
- ММихаил7 мая 2024Громадное спасибо Катерине за очень интересную и содержательную экскурсию. Прошлись по ключевым достопримечательностям Палермо, узнали их историю, послушали занимательные истории про те места, где побывали, отлично провели время, рекомендую!
- ЕЕлена5 мая 2024Совместили в один день 2 экскурсии "Первое свидание с Палермо" (пешая экскурсия) и "из Палермо - в Дуомо Монреале". Очень
Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Палермо в сентябре 2024
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