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удобно, по времени заняло чуть более 5 часов, но это время пролетело незаметно, так как были увлечены интересными, познавательными рассказами гида Катерины. Катерина- прекрасный гид, создала тёплую, дружественную атмосферу общения во время экскурсий, информацию подаёт легко, интересно, многогранно. . Ответила на все многочисленные вопросы на абсолютно разные темы о Сицилии и дала советы. . Наш экскурсионный день прошёл на одном дыхании и оставил "море" незабываемых впечатлений, благодаря Катерине! ❤️ Рекомендую обе экскурсии к посещению, особенно в сопровождении Катерины!!