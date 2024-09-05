На Рождество – экскурсии в Палермо

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Палермо на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Магия вечернего Палермо
Пешая
38 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Палермо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
9 сен в 20:30
10 сен в 20:30
134 за всё до 4 чел.
Палермо как на ладони
На машине
29 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Палермо как на ладони: историческое и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от секретов Старого города до панорамных видов с высоты. Индивидуальная экскурсия раскроет город по-новому
Начало: Старый город Палермо
11 сен в 09:30
19 сен в 09:30
от 400 за всё до 3 чел.
Первое свидание с Палермо
Пешая
55 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Первое свидание с Палермо
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от знаменитых достопримечательностей до укромных мест, известных только местным
Начало: В историческом центре Палермо
11 сен в 09:00
19 сен в 09:00
240 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эмилия
    5 сентября 2024
    Магия вечернего Палермо
    Нам все очень понравилось. Очень советую провести экскурсию с Марией.
    Нам все очень понравилось. Очень советую провести экскурсию с МариейНам все очень понравилось. Очень советую провести экскурсию с МариейНам все очень понравилось. Очень советую провести экскурсию с Марией
  • А
    Анджей
    3 сентября 2024
    Магия вечернего Палермо
    Экскурсия очень понравилась. Видно что гид Мария живёт этим городом. После тура остались лучшие впечатления.
  • O
    Olga
    23 августа 2024
    Палермо как на ладони
    Большое спасибо Екатерине за хорошо организованную экскурсию. Подробная информация о месте встречи, логичный маршрут, увлекательный рассказ об истории города, лёгкая
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    подача информации, что сделало прогулку интересной и для наших детей. Комфортная машина с панорамной крышей. Екатерина- очень милый человек, грамотный экскурсовод, располагающий с первой минуты общения. Этот день останется очень приятным воспоминанием о Палермо. Спасибо.

  • E
    Elena
    2 августа 2024
    Палермо как на ладони
    Прекрасная экскурсия, очень информативно и интересно. Супер!
  • А
    Арсений
    31 июля 2024
    Магия вечернего Палермо
    Мария - прекрасный экскурсовод! Одна из самых кайфовых экскурсий в моей жизни. Жаль, что мы мало времени провели в Палермо. Хотелось бы посетить с ней ещё что-нибудь!
    Мария - прекрасный экскурсовод! Одна из самых кайфовых экскурсий в моей жизни. Жаль, что мы мало
  • О
    Оксана
    30 июля 2024
    Палермо как на ладони
    Екатерина, прекрасно подает материал и для детей и взрослых. Прекрасно организовывает маршрут и дает массу полезных советов по пребыванию на острове)
  • N
    Natalja
    26 июня 2024
    Первое свидание с Палермо
    Мы в абсолютном восторге от экскурсии по Палермо! Катерина очень приятная и интересная, отлично был подобран маршрут с учетом остановок
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    на отдых от изнуряющей жары! Исторический материал воспринимался легко, услышали много интересных историй, а также «страшных» легенд, что особенно было любопытно детям! Также по совету Катерины, посетили ресторан, блюда, которые она посоветовала, были просто превосходными!!!! Спасибо большое за такое прекрасное знакомство с Палермо ❤️❤️❤️

  • М
    Михаил
    7 мая 2024
    Первое свидание с Палермо
    Громадное спасибо Катерине за очень интересную и содержательную экскурсию. Прошлись по ключевым достопримечательностям Палермо, узнали их историю, послушали занимательные истории про те места, где побывали, отлично провели время, рекомендую!
  • Е
    Елена
    5 мая 2024
    Первое свидание с Палермо
    Совместили в один день 2 экскурсии "Первое свидание с Палермо" (пешая экскурсия) и "из Палермо - в Дуомо Монреале". Очень
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    удобно, по времени заняло чуть более 5 часов, но это время пролетело незаметно, так как были увлечены интересными, познавательными рассказами гида Катерины. Катерина- прекрасный гид, создала тёплую, дружественную атмосферу общения во время экскурсий, информацию подаёт легко, интересно, многогранно. . Ответила на все многочисленные вопросы на абсолютно разные темы о Сицилии и дала советы. . Наш экскурсионный день прошёл на одном дыхании и оставил "море" незабываемых впечатлений, благодаря Катерине! ❤️ Рекомендую обе экскурсии к посещению, особенно в сопровождении Катерины!!

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Палермо в сентябре 2024
Сейчас в Палермо в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 400. Туристы уже оставили гидам 122 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Палермо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 122 ⭐ отзыва, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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