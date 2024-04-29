Однодневные – экскурсии в Палермо

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Палермо на русском языке, цены от €170. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
На машине
26 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
Завтра в 08:30
10 авг в 08:30
170 за всё до 4 чел.
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
На машине
8 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии с гидом
Отправьтесь в путешествие по западной Сицилии и откройте для себя уникальные места, от солончаков Трапани до горного городка Эриче
16 авг в 08:30
17 авг в 08:30
500 за всё до 4 чел.
Этна - действующий вулкан Сицилии
На машине
10 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Восхождение на вулкан Этна: незабываемое приключение в сердце Сицилии
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив вулкан Этна. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления
Начало: Чинизи
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
210 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Вадим
    29 апреля 2024
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Инна замечательный рассказчик и знаток Сицилии. Мы очень благодарны Инне за первое знакомство с этим удивительным островом.
  • M
    Maria
    29 марта 2024
    Этна - действующий вулкан Сицилии
    Инна замечательный экскурсовод, кладезь знаний, фактов, истории, особая изюминка мифы/легенды/придания! Прекрасный рассказчик и собеседник! Не давала скучать и всегда на позитиве! К
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    Инне можно было обратиться с разнообразными вопросами и она поможет, будь то организовать ресторан на вечер или помочь выбрать отель/ побережье для дальнейшей остановки. Посоветует, что посетить,и на что обратить особое внимание! Это было чудесно, что нам на Сицилии, попалась такой замечательный человек! Она вдыхал в нас дух каждой достопримечательности,которую мы встречали на пути! Если мы сюда вернёмся, то обязательно обратимся к ней!

  • А
    Александра
    14 марта 2024
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов о Сицилии, но и про сегодняшнюю жизнь, обычаи, негласные правила. Инна подстраивалась под наш темп, не давая нам ни устать, ни заскучать.
    Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактовБлагодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов
  • Р
    Руслан
    8 января 2024
    Этна - действующий вулкан Сицилии
    Отличная поездка! На вулкан куда планировалось попасть не удалось из-за очень сильного ураганного ветра и гололеда, но до первого кратера
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    добрались. На ногах устоять было невозможно, лавовый песок и камни летели в лицо как на Марсе во время песчаной бури! Потом дорогу вообще перекрыли и пришлось вернуться. Зато дополнительно посетили пещерку образованную лавовой рекой с мини-сталактитами образованными лавой стекающей с потолка. Затем отправились отогреваться в Таормину! Отличный обед, незабываемый красивый городок Таормина, прекрасные виды, интереснейший рассказ о сицилийской мафии. Огромное спасибо гиду Инне, все очень понравилось!

    Отличная поездка! На вулкан куда планировалось попасть не удалось из-за очень сильного ураганного ветра и гололеда
  • Е
    Екатерина
    17 мая 2023
    На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
    Как вернулась домой, бесконечно рекламирую Ксению среди свои друзей и знакомых! Настоящий мастер своего дела-это не просто гид, это профессионал,
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    который влюбляет вас в Сицилию с первого рассказа! Интересные истории, которые не найдёшь в обычных путеводителях, факты, которые доступны только местным жителям. Отлично подобранный маршрут под нашу группу (двое детей 4,5 и 6 лет), безумно вкусный ланч в старейшем кафе Палермо, тайны и загадки Сицилии. Любовь с первого взгляда! Мы вернёмся еще и обязательно попросим Ксению провести с нами не один день! Спасибо огромное за этот день, мы до сих пор под впечатлением ❤️

  • В
    Валентина
    9 мая 2023
    На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
    Ксения, большое спасибо за замечательное путешествие! Понравилось все - и история, и виды, и общение с вами.
  • М
    Мария
    20 апреля 2023
    На краю Италии: путешествие по западной Сицилии
    Ксения - потрясающий рассказчик, в её компании время пролетело незаметно. Если вы ограничены во времени, но хотите понять, что такое
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    Сицилия, то это очень хороший маршрут. Единственное огорчение - заброшенный город сейчас закрыт и недоступен. Вместо него Ксения предлагает отличную замену, хотя я бы совместила это с посещением какой-нибудь винодельни;)

  • Н
    Николай
    22 февраля 2023
    Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
    Интересный и доброжелательный гид, профессиональный и разносторонний. Захватывающий тур. Дети решили, что самый лучший)
  • В
    Валерий
    5 октября 2020
    Этна - действующий вулкан Сицилии
    Около года назад побывали на Этне. Несмотря на не самую классную погоду получили море впечатлений и новой информации. По пути к вулкану
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    узнали про историю острова в целом, из окна машины увидели несколько значимых точек интереса. Действительно колоссальный и концентрированный рассказ, который, тем не менее окажется полезным на обратном пути. К сожалению, жена не смогла подниматься к кратерам, но благодаря Инне, которая продолжила для нее экскурсию у начала канатки, я смог подняться над облаками на вулкан, где отлично провел время, а жена тоже не скучала, узнала много нового и отлично провела время. Мы очень это ценим. На обратном пути удалось послушать истории, относящиеся больше к местному менталитету (для понимания этого пригодились недавно полученная информация об истории острова), узнали немного о мафии, ее следе в кинематографе. Эрудированный гид, грамотная речь, широкий кругозор, харизма. Спасибо Инне за то, что поделилась с нами этим:)

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Однодневные»

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  3. Этна - действующий вулкан Сицилии
Сколько стоит экскурсия по Палермо в августе 2024
Сейчас в Палермо в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 500. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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