1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Эриче и Седжеста: два путешествия во времени на Сицилии
Посетите средневековый Эриче и древнюю Седжесту на индивидуальной экскурсии. Оцените красоту древних памятников и насладитесь местными деликатесами
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
На краю Италии: путешествие по западной Сицилии с гидом
Отправьтесь в путешествие по западной Сицилии и откройте для себя уникальные места, от солончаков Трапани до горного городка Эриче
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
€460 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Восхождение на вулкан Этна: незабываемое приключение в сердце Сицилии
Погрузитесь в мир древних легенд и природных чудес, посетив вулкан Этна. Это путешествие оставит неизгладимые впечатления
Начало: Чинизи
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Винные тропинки Сицилии: путешествие по винодельням Палермо
Познакомьтесь с древнейшими традициями виноделия Сицилии, насладитесь вкусом уникальных вин и узнайте секреты местных виноделов
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Винные тропинки Сицилии: эксклюзивное путешествие из Палермо
Приглашаем вас в путешествие по винным тропинкам Сицилии, где каждый сорт вина расскажет свою уникальную историю
Начало: Встреча в вашем отеле в Палермо
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€300 за человека
Индивидуальная
7 часов
Выше облаков… Аутентичный средневековый Эриче
Эриче - это город-музей под открытым небом, расположенный на высоте 750 метров над уровнем моря. Впечатляющие виды и богатая история ждут вас
Начало: Гид заезжает за гостями по указ. адресу в Палермо
Расписание: В любой день. Выезд желательно не позднее 09.00.
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Арабо-норманнское наследие Палермо: путешествие сквозь века
Погрузитесь в арабо-норманнское наследие Палермо, где история и культура переплетаются в уникальной экскурсии
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: по договоренности
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€300 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВадим29 апреля 2024Инна замечательный рассказчик и знаток Сицилии. Мы очень благодарны Инне за первое знакомство с этим удивительным островом.
- MMaria29 марта 2024Инна замечательный экскурсовод, кладезь знаний, фактов, истории, особая изюминка мифы/легенды/придания! Прекрасный рассказчик и собеседник! Не давала скучать и всегда на позитиве! К
- ААлександра14 марта 2024Благодарим за обширное и познавательное путешествие по Палермо! Увидели и услышали много не только исторических фактов о Сицилии, но и про сегодняшнюю жизнь, обычаи, негласные правила. Инна подстраивалась под наш темп, не давая нам ни устать, ни заскучать.
- РРуслан8 января 2024Отличная поездка! На вулкан куда планировалось попасть не удалось из-за очень сильного ураганного ветра и гололеда, но до первого кратера
- ЕЕкатерина17 мая 2023Как вернулась домой, бесконечно рекламирую Ксению среди свои друзей и знакомых! Настоящий мастер своего дела-это не просто гид, это профессионал,
- ВВалентина9 мая 2023Ксения, большое спасибо за замечательное путешествие! Понравилось все - и история, и виды, и общение с вами.
- ММария20 апреля 2023Ксения - потрясающий рассказчик, в её компании время пролетело незаметно. Если вы ограничены во времени, но хотите понять, что такое
- ННиколай22 февраля 2023Интересный и доброжелательный гид, профессиональный и разносторонний. Захватывающий тур. Дети решили, что самый лучший)
- IInna26 ноября 2022Экскурсия супер! Анна - умничка, очень интересно рассказывает и много показывает. Рекомендую!
- ВВалерий5 октября 2020Около года назад побывали на Этне. Несмотря на не самую классную погоду получили море впечатлений и новой информации. По пути к вулкану
Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Палермо в июне 2024
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