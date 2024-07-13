6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Винные тропинки Сицилии: путешествие по винодельням Палермо
Познакомьтесь с древнейшими традициями виноделия Сицилии, насладитесь вкусом уникальных вин и узнайте секреты местных виноделов
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
Вечерний Палермо: Обзорная экскурсия по историческому центру
Вечерний Палермо: индивидуальная экскурсия по историческим местам города. Узнайте о многовековой истории и архитектуре столицы Сицилии
Начало: Площадь Политеама (по договор. возм. изменения)
Расписание: В любой день. 19.00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
€75 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Между морем и небом: Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло в Палермо
Откройте для себя красоту Палермо с высоты горы Монтепеллегрино, узнайте историю Святой Розалии и насладитесь отдыхом на пляже Монделло
Начало: Забираем гостей на машине в согласованном месте
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Монреале: Королевская гора и икона Христа - экскурсия из Палермо
Погрузитесь в историю и культуру Монреале, восхищаясь средневековыми мозаиками и видами Палермо с высоты
Начало: Палермо. Гид забирает гостей на машине
Расписание: Собор закрывается в 12.45.
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:45
€150 за всё до 4 чел.
4 часа
Круиз
Палермо за 4 часа: исторический круиз с пешей экскурсией
Погрузитесь в историю Палермо во время 4-часовой пешей экскурсии. От порта до Кафедрального Собора - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: Порт (выход с корабля) или по договоренности
Расписание: Первая половина дня - начало 10.00 или 11.00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€90 за человека
7 часов
Индивидуальная
Арабо-норманнское наследие Палермо: путешествие сквозь века
Погрузитесь в арабо-норманнское наследие Палермо, где история и культура переплетаются в уникальной экскурсии
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€300 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина13 июля 2024Экскурсия невероятная! Вечерняя прогулка по Палермо особенна прекрасна тем, что температура оптимальная, мало туристов и можно спокойно наслаждаться видами и
- ААлександра5 апреля 2024Огромное спасибо Татьяне! Все очень четко организовано. Экскурсия интересная, общение легкое и приятное. Удовольствие получили огромное. Виды восхитительны, много новой информации, но без перегруза. Очень и очень рекомендую! В следующий приезд в Палермо обязательно обратимся снова!
- ССветлана2 марта 2024Замечательная экскурсия по Палермо. Благодарим Татьяну за организацию, интересный рассказ с деталями о жизни города, его тайнах и истории, а также за приятно проведённое время.
- ЕЕлена8 января 2024Прекрасная экскурсия! Татьяна интересно рассказывает, узнала много нового. Комфортный размеренный темп, есть время все посмотреть и подняться на крышу с потрясающим видом 😍
- ННина20 ноября 2023Татьяна - великолепный гид и очень приятный в общении человек! Мы узнали множество интересных и полезных фактов о Сицилии, увидели
- ААнтон25 сентября 2023Это была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Татьяны, узнали много новой информации Всем советую от души
- ООльга30 августа 2023Наш гид встретила нас с круизного лайнера, экскурсия построена очень интересно: и исторические факты, и современная жизнь, и легенды, и
- ООльга8 апреля 2023Экскурсия прошла замечательно, получили большое удовольствие получив исторический экскурс. Татьяна приятная в общении, дала много интересной информации и ответила на все наши вопросы. Спасибо Вам за такой чудесный день!
- IInna26 ноября 2022Экскурсия супер! Анна - умничка, очень интересно рассказывает и много показывает. Рекомендую!
- nnc-kerni21 июня 2021Экскурсия очень понравилась: собор, святилище, прекрасная природа, горы - обо всем остались самые хорошие воспоминания. Множество интересных исторических сведений тоже впечатлили.
Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Популярные экскурсии»
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