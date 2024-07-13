Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Палермо на русском языке, цены от €75. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Винные тропинки Сицилии
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Винные тропинки Сицилии: путешествие по винодельням Палермо
Познакомьтесь с древнейшими традициями виноделия Сицилии, насладитесь вкусом уникальных вин и узнайте секреты местных виноделов
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за всё до 5 чел.
Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
Вечерний Палермо: Обзорная экскурсия по историческому центру
Вечерний Палермо: индивидуальная экскурсия по историческим местам города. Узнайте о многовековой истории и архитектуре столицы Сицилии
Начало: Площадь Политеама (по договор. возм. изменения)
Расписание: В любой день. 19.00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
75 за человека
Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
9 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Между морем и небом: Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло в Палермо
Откройте для себя красоту Палермо с высоты горы Монтепеллегрино, узнайте историю Святой Розалии и насладитесь отдыхом на пляже Монделло
Начало: Забираем гостей на машине в согласованном месте
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Монреале. Королевская гора и и лик Христа
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Монреале: Королевская гора и икона Христа - экскурсия из Палермо
Погрузитесь в историю и культуру Монреале, восхищаясь средневековыми мозаиками и видами Палермо с высоты
Начало: Палермо. Гид забирает гостей на машине
Расписание: Собор закрывается в 12.45.
Сегодня в 12:45
Завтра в 12:45
150 за всё до 4 чел.
С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
Пешая
3 отзыва
4 часа
Круиз
Палермо за 4 часа: исторический круиз с пешей экскурсией
Погрузитесь в историю Палермо во время 4-часовой пешей экскурсии. От порта до Кафедрального Собора - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: Порт (выход с корабля) или по договоренности
Расписание: Первая половина дня - начало 10.00 или 11.00.
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
90 за человека
Арабо-норманнское наследие Палермо
7 часов
Индивидуальная
Арабо-норманнское наследие Палермо: путешествие сквозь века
Погрузитесь в арабо-норманнское наследие Палермо, где история и культура переплетаются в уникальной экскурсии
Начало: Встреча в вашем отеле
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
300 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    13 июля 2024
    Вечерний Палермо. Обзорная пешеходная экскурсия
    Экскурсия невероятная! Вечерняя прогулка по Палермо особенна прекрасна тем, что температура оптимальная, мало туристов и можно спокойно наслаждаться видами и
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    слушать Татьяну, которая оставила самые положительные эмоции, было ощущение, как-будто мы просто приехали в гости и нас пригласили посмотреть самые значимые для Палермо и самой Сицилии места. Рекомендую однозначно: вы услышите подробную историю, которая очень легко усваивается, узнаете про мафию и многое многое многое другое. После этого на след день мы сразу побежали смотреть палатинскую капеллу, марторану и обратили внимание на то, что Татьяна рассказывала. Спасибо еще раз большое за экскурсию. Всего вам самого доброго

  • А
    Александра
    5 апреля 2024
    Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
    Огромное спасибо Татьяне! Все очень четко организовано. Экскурсия интересная, общение легкое и приятное. Удовольствие получили огромное. Виды восхитительны, много новой информации, но без перегруза. Очень и очень рекомендую! В следующий приезд в Палермо обязательно обратимся снова!
  • С
    Светлана
    2 марта 2024
    С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
    Замечательная экскурсия по Палермо. Благодарим Татьяну за организацию, интересный рассказ с деталями о жизни города, его тайнах и истории, а также за приятно проведённое время.
  • Е
    Елена
    8 января 2024
    Монреале. Королевская гора и и лик Христа
    Прекрасная экскурсия! Татьяна интересно рассказывает, узнала много нового. Комфортный размеренный темп, есть время все посмотреть и подняться на крышу с потрясающим видом 😍
  • Н
    Нина
    20 ноября 2023
    Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
    Татьяна - великолепный гид и очень приятный в общении человек! Мы узнали множество интересных и полезных фактов о Сицилии, увидели
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    сицилийские пейзажи невероятной красоты, побывали в пещере Св. Розалии и на пляже Монделло. Спасибо нашему гиду за массу положительных эмоций! Надеемся вернуться 😊❤️

  • А
    Антон
    25 сентября 2023
    С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
    Это была великолепная экскурсия, мы остались в полном восторге, получили огромное удовольствие от рассказ Татьяны, узнали много новой информации Всем советую от души
  • О
    Ольга
    30 августа 2023
    Между морем и небом. Монтепеллегрино, Святая Розалия, Монделло
    Наш гид встретила нас с круизного лайнера, экскурсия построена очень интересно: и исторические факты, и современная жизнь, и легенды, и
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    веселые случаи. Время прошло незаметно и очень приятно. Татьяна познакомила нас с особенностями местной кухни, провела по приятным и очень живописным местам Палермо. Большое спасибо Татьяне за отлично организованный отдых.

  • О
    Ольга
    8 апреля 2023
    Монреале. Королевская гора и и лик Христа
    Экскурсия прошла замечательно, получили большое удовольствие получив исторический экскурс. Татьяна приятная в общении, дала много интересной информации и ответила на все наши вопросы. Спасибо Вам за такой чудесный день!
  • I
    Inna
    26 ноября 2022
    Винные тропинки Сицилии
    Экскурсия супер! Анна - умничка, очень интересно рассказывает и много показывает. Рекомендую!
  • n
    nc-kerni
    21 июня 2021
    Монреале. Королевская гора и и лик Христа
    Экскурсия очень понравилась: собор, святилище, прекрасная природа, горы - обо всем остались самые хорошие воспоминания. Множество интересных исторических сведений тоже впечатлили.

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Популярные экскурсии»

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  4. Монреале. Королевская гора и и лик Христа
  5. С корабля на… прогулку по Палермо (для круизников)
Сколько стоит экскурсия по Палермо в августе 2024
Сейчас в Палермо в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 75 до 300. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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