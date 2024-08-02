2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Палермо: от кафедрального собора до театра Массимо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
€134 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи - историческая экскурсия
Погрузитесь в историю итальянской мафии с экскурсией в Корлеоне и Чинизи, где реальность переплетается с легендами
Сегодня в 20:00
Завтра в 15:00
€170 за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Палермо: множество лиц одного города
Объемная экскурсия по городу на целый день
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от €260 за всё до 4 чел.
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Палермо как на ладони: историческое и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от секретов Старого города до панорамных видов с высоты. Индивидуальная экскурсия раскроет город по-новому
Начало: Старый город Палермо
14 авг в 09:30
16 авг в 09:30
от €320 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- EElena2 августа 2024Прекрасная экскурсия, очень информативно и интересно. Супер!
- ААрсений31 июля 2024Мария - прекрасный экскурсовод! Одна из самых кайфовых экскурсий в моей жизни. Жаль, что мы мало времени провели в Палермо. Хотелось бы посетить с ней ещё что-нибудь!
- ООксана30 июля 2024Екатерина, прекрасно подает материал и для детей и взрослых. Прекрасно организовывает маршрут и дает массу полезных советов по пребыванию на острове)
- AAlla15 июля 2024Мария хороший гид. Показала самые интересные места в Палермо. Подсказала куда сходить самим. А главное пошла на встречу и провела экскурсию перед праздничной ночью. Обычно в такое время экскурсоводов не найти. Гида рекомендую.
- ВВалерия11 июля 2024Прекрасная экскурсия с Екатериной, которая организовала нашу экскурсию органично, интересно и насыщенно! Важно, что мы были на круизе и время
- ААлександра4 июля 2024Получила море удовольствия от рассказала про криминальную Сицилию и ночью пересматривала фильмы, по ее рекомендации. Как-будто увидела фильм перед глазами.
- ДДмитрий2 июля 2024Мария - изумительный гид и рассказчик. Она влюблена в Палермо и культуру Сицилии и мгновенно заразила всю мою семью этой
- ЕЕкатерина16 июня 2024Прекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добраться из Таормины в Палермо
- ННаталия16 июня 2024Получили много интересной информации об истории Палермо. Рекомендуем Ксению как отличного гида.
- ООлег13 июня 2024Очень прекрасная девушка экскурсия пролетела очень быстро и интересно что не мало важно💐 спасибо большое за все!
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