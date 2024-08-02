Все – экскурсии в Палермо

Найдено 4 экскурсии в категории «Все» в Палермо на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Магия вечернего Палермо
Пешая
36 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Палермо: от кафедрального собора до театра Массимо
Погрузитесь в атмосферу средневекового Палермо, прогуливаясь по его историческому центру под вечернее освещение
Начало: У церкви Санта-Мария-делла-Катена
1 сен в 20:30
2 сен в 20:30
134 за всё до 4 чел.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
На машине
31 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи - историческая экскурсия
Погрузитесь в историю итальянской мафии с экскурсией в Корлеоне и Чинизи, где реальность переплетается с легендами
Сегодня в 20:00
Завтра в 15:00
170 за всё до 4 чел.
Палермо: множество лиц одного города
Пешая
51 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Палермо: множество лиц одного города
Объемная экскурсия по городу на целый день
16 авг в 09:00
17 авг в 09:00
от 260 за всё до 4 чел.
Палермо как на ладони
На машине
28 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Палермо как на ладони: историческое и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Палермо: от секретов Старого города до панорамных видов с высоты. Индивидуальная экскурсия раскроет город по-новому
Начало: Старый город Палермо
14 авг в 09:30
16 авг в 09:30
от 320 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • E
    Elena
    2 августа 2024
    Палермо как на ладони
    Прекрасная экскурсия, очень информативно и интересно. Супер!
  • А
    Арсений
    31 июля 2024
    Магия вечернего Палермо
    Мария - прекрасный экскурсовод! Одна из самых кайфовых экскурсий в моей жизни. Жаль, что мы мало времени провели в Палермо. Хотелось бы посетить с ней ещё что-нибудь!
    Мария - прекрасный экскурсовод! Одна из самых кайфовых экскурсий в моей жизни. Жаль, что мы мало
  • О
    Оксана
    30 июля 2024
    Палермо как на ладони
    Екатерина, прекрасно подает материал и для детей и взрослых. Прекрасно организовывает маршрут и дает массу полезных советов по пребыванию на острове)
  • A
    Alla
    15 июля 2024
    Магия вечернего Палермо
    Мария хороший гид. Показала самые интересные места в Палермо. Подсказала куда сходить самим. А главное пошла на встречу и провела экскурсию перед праздничной ночью. Обычно в такое время экскурсоводов не найти. Гида рекомендую.
  • В
    Валерия
    11 июля 2024
    Палермо как на ладони
    Прекрасная экскурсия с Екатериной, которая организовала нашу экскурсию органично, интересно и насыщенно! Важно, что мы были на круизе и время
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    было ограниченно, при этом мы успели почувствовать дух палермо, увидеть его красоты, узнать историю, попробовать на вкус, купить сувениры и даже побывать за пределами города! Спасибо!

    Прекрасная экскурсия с Екатериной, которая организовала нашу экскурсию органично, интересно и насыщенно! Важно, что мы былиПрекрасная экскурсия с Екатериной, которая организовала нашу экскурсию органично, интересно и насыщенно! Важно, что мы былиПрекрасная экскурсия с Екатериной, которая организовала нашу экскурсию органично, интересно и насыщенно! Важно, что мы былиПрекрасная экскурсия с Екатериной, которая организовала нашу экскурсию органично, интересно и насыщенно! Важно, что мы былиПрекрасная экскурсия с Екатериной, которая организовала нашу экскурсию органично, интересно и насыщенно! Важно, что мы былиПрекрасная экскурсия с Екатериной, которая организовала нашу экскурсию органично, интересно и насыщенно! Важно, что мы былиПрекрасная экскурсия с Екатериной, которая организовала нашу экскурсию органично, интересно и насыщенно! Важно, что мы былиПрекрасная экскурсия с Екатериной, которая организовала нашу экскурсию органично, интересно и насыщенно! Важно, что мы были
  • А
    Александра
    4 июля 2024
    По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
    Получила море удовольствия от рассказала про криминальную Сицилию и ночью пересматривала фильмы, по ее рекомендации. Как-будто увидела фильм перед глазами.
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    Инна рассказывала с большой увлеченностью в свою работу, слушалось все на одном дыхании. Решилась на вторую экскурсию с ней « Блеск и нищета южной Италии». Рекомендую ее. Брали несколько раз гидов в путешествие и есть с кем сравнивать

  • Д
    Дмитрий
    2 июля 2024
    Магия вечернего Палермо
    Мария - изумительный гид и рассказчик. Она влюблена в Палермо и культуру Сицилии и мгновенно заразила всю мою семью этой
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    любовью. На этой экскурсии, как в сказке, вдруг открываются удивительные и прекрасные места этого чарующего города. Без всяких сомнений рекомендую Марию любому, кто хочет по-настоящему увидеть и полюбить Палермо.

  • Е
    Екатерина
    16 июня 2024
    По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
    Прекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добраться из Таормины в Палермо
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    и обратно, дала много ценных рекомендаций по местам, которые я ещё могу посетить самостоятельно, и не только в Палермо! Очень рекомендую программы с Инной

    Прекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добратьсяПрекрасная, заражающая интересом к городу экскурсия! Инна очень внимательный гид и гостеприимный человек: помогла мне добраться
  • Н
    Наталия
    16 июня 2024
    Палермо: множество лиц одного города
    Получили много интересной информации об истории Палермо. Рекомендуем Ксению как отличного гида.
  • О
    Олег
    13 июня 2024
    Палермо: множество лиц одного города
    Очень прекрасная девушка экскурсия пролетела очень быстро и интересно что не мало важно💐 спасибо большое за все!

Ответы на вопросы от путешественников по Палермо в категории «Все»

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  1. Магия вечернего Палермо
  2. По следам сицилийской мафии: Корлеоне и Чинизи
  3. Палермо: множество лиц одного города
  4. Палермо как на ладони
Сколько стоит экскурсия по Палермо в августе 2024
Сейчас в Палермо в категории "Все" можно забронировать 4 экскурсии от 134 до 320. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Палермо (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2024 год по теме «Все», 146 ⭐ отзывов, цены от €134. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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