Легкая, но насыщенная эмоциями и информацией, прогулка по Парме!
Описание экскурсииЧто вас ждёт:• Величественный театр Фарнезе, где устраивались водные баталии театрального флота;
- Монастырская аптека с древними колбами и рецептами;
- Потрясающая библиотека в том же монастыре, где старинные книги сопровождаются философскими фресками о мироустройстве;
- Романский снаружи и помпезно-барочный Кафедральный собор;
Великие Пармиджанино и Корреджо, Джузеппе Верди и Артуро Тосканини — все это Парма! В качестве финального аккорда — прекрасный обед в одном из традиционных трактиров. А в перерывах между культурными локациями угощу Вас лучшим кофе в Парме!
В любой день, с 9:00 до 17:00
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной единый билет в Театр Фарнезе, Национальную картинную галерею, Палатинская Библиотека: 12 евро
Место начала и завершения?
Парма
Когда и сколько длится?
Когда: В любой день, с 9:00 до 17:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 50 чел.
Важная информация
- За дополнительную плату и по вашему желанию время экскурсии может быть увеличено
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
