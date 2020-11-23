  1. Италия

Летим в Пескару

Как добраться до Пескары на самолёте

В Пескаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Abruzzo Airport» вам не избежать

Список аэропортов Пескары

  1. Пескара PSR
    Abruzzo Airport

Самые дешёвые билеты в Пескару из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
23.11.2020из 🇮🇹Милана4541ч 15м
31.10.2020из 🇮🇹Катании1 00116ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇧🇪Брюсселя1 544
25.10.2020из 🇷🇴Бухареста2 18030ч 50м (⇵1)
15.12.2020из 🇬🇷Афин2 27127ч 5м (⇵2)
11.11.2020из 🇺🇦Киева2 43228ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇵🇱Варшавы2 46225ч 55м (⇵1)
27.11.2020из 🇺🇦Одессы2 54812ч 55м (⇵1)
16.10.2020из 🇩🇪Берлина2 77513ч 55м (⇵1)
22.10.2020из 🇮🇹Бари3 00425ч (⇵1)
15.10.2020из 🇮🇹Пизы4 45127ч 25м (⇵2)
22.12.2020из 🇷🇺Москвы4 55213ч 40м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Сочи7 26541ч 15м (⇵2)
30.11.2020из 🇷🇺Новосибирска7 83854ч 55м (⇵2)
22.12.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону7 83916ч 30м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга9 31827ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пескары, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Катания, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Лондон и Люксембург

Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце

Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону

Авиакомпании которые летают из аэропортов Пескары