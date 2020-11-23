Как добраться до Пескары на самолёте
В Пескаре 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Abruzzo Airport» вам не избежать
Список аэропортов Пескары
- Пескара PSRAbruzzo Airport
Самые дешёвые билеты в Пескару из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|23.11.2020
|из 🇮🇹Милана
|454
|1ч 15м
|31.10.2020
|из 🇮🇹Катании
|1 001
|16ч 5м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|1 544
|2ч
|25.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|2 180
|30ч 50м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇬🇷Афин
|2 271
|27ч 5м (⇵2)
|11.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|2 432
|28ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇵🇱Варшавы
|2 462
|25ч 55м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇺🇦Одессы
|2 548
|12ч 55м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|2 775
|13ч 55м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|3 004
|25ч (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇮🇹Пизы
|4 451
|27ч 25м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|4 552
|13ч 40м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|7 265
|41ч 15м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|7 838
|54ч 55м (⇵2)
|22.12.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|7 839
|16ч 30м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|9 318
|27ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Пескары
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Пескары, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Катания, Дюссельдорф, Франкфурт-на-Майне, Лондон и Люксембург
- 20.11.202023.11.2020
- 10.11.202013.11.2020
- 14.05.202118.05.2021
- 27.12.202004.01.2021
Узнайте сколько стоят билеты в конкретном месяце
Выберите конкретный месяц для вашего перелёта, далее сравните цены по датам. Если цены нет, значит на данное число давно не было поиска среди пользователей и вам необходимо нажать на дату, чтобы найти цену. Так же вы можете выбрать количество дней пребывания или же выбрать направление только в одну сторону