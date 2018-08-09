Все экскурсии в Пьетрасанте
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Пьетрасанте – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Пьетрасанте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
2ч
€130
за 1-10 чел.
Мраморная красота Пьетрасанты
Узнать историю удивительного города и вникнуть в тонкости искусства скульптуры
Последние отзывы «Экскурсии Пьетрасанты»
- Отзыв на: Мраморная красота ПьетрасантыВВадим9 августа 2018Отличная экскурсия в прекрасную Пьетрасанту. Юлия - образованный, позитивный и интересный гид. Отдельно порадовала помощь гида в организации траснфера из соседнего Лидо ди Камайоре к месту экскурсии и обратно.