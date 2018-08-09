Экскурсии Пьетрасанты

Все экскурсии в Пьетрасанте

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Пьетрасанте – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от €130. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Пьетрасанте почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Мраморная красота Пьетрасанты
Индивидуальная экскурсия
5
1
130
за 1-10 чел.
Мраморная красота Пьетрасанты
Узнать историю удивительного города и вникнуть в тонкости искусства скульптуры

Последние отзывы «Экскурсии Пьетрасанты»

  • Отзыв на: Мраморная красота Пьетрасанты
    В
    Вадим
    9 августа 2018
    5
    Отличная экскурсия в прекрасную Пьетрасанту. Юлия - образованный, позитивный и интересный гид. Отдельно порадовала помощь гида в организации траснфера из соседнего Лидо ди Камайоре к месту экскурсии и обратно.
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