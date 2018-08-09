Что вас ожидает

Вкус, изящество и мрамор

В начале экскурсии вы окажетесь у ворот рыцарской крепости Аригино на пороге исторического сердца города, где я расскажу, кто возвёл эти стены. Вы пройдёте через изящную арку, чтобы очутиться на площади с видом на церковь Святого Августина, Кафедральный собор и ещё одну крепость на вершине холма вдалеке. Стоит вам оглядеться, как вы наверняка увидите работы какого-нибудь современного скульптора, выставленные прямо на площади, — так заведено в городе мастеров Пьетрасанте: творчество здесь перманентно и вечно. Внутри собора вы посмотрите на удивительное деревянное распятие и произведения художников Средневековья, эпохи барокко и Ренессанса. И обязательно заметите, что всё вокруг здесь — алтари, колонны, кафедра и даже канделябры сделаны из великолепного мрамора.

Творчество в набросках: музей эскизов и частная мастерская

В монастыре монахов-августинцев мы зайдём в незаметный постороннему музей эскизов, где я познакомлю вас с этапами работы известных творивших в Пьетрасанте мастеров — на основе гипсовых экспонатов, которые были подарены музею ими самими. После вы отправитесь к церкви Милосердия, где увидите фрески с изображением врат ада и рая. Прогулка по улочкам города подарит вам милые виды магазинчиков, кафешек и частных галерей, попадающихся на каждом шагу.