  1. Италия
  2. Экскурсии

  3. Мраморная красота Пьетрасанты

Узнать историю удивительного города и вникнуть в тонкости искусства скульптуры

Yuliya
Задать вопрос
Yuliya – ваш гид
О Пьетрасанте знают немногие путешественники, но настоящие ценители искусства наверняка слышали об этом городке, возникшем на месте лонгобардской крепости и на пути Виа Франчиджена — дороге франков.

Сам Микеланджело ездил на здешние мраморные карьеры за материалом для своих работ, сотни художников и скульпторов творили здесь раньше и продолжают приезжать в Пьетрасанту за вдохновением.

Вы увидите красоты этого города, если повезёт, встретите саму Джину Лоллобриджиду, владеющую местной частной мастерской, и попадёте в творческую лабораторию, где посмотрите на образцовую работу с мрамором.
131 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча По договоренности
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Мраморная красота Пьетрасанты
Мраморная красота Пьетрасанты

Что вас ожидает

Вкус, изящество и мрамор
В начале экскурсии вы окажетесь у ворот рыцарской крепости Аригино на пороге исторического сердца города, где я расскажу, кто возвёл эти стены. Вы пройдёте через изящную арку, чтобы очутиться на площади с видом на церковь Святого Августина, Кафедральный собор и ещё одну крепость на вершине холма вдалеке. Стоит вам оглядеться, как вы наверняка увидите работы какого-нибудь современного скульптора, выставленные прямо на площади, — так заведено в городе мастеров Пьетрасанте: творчество здесь перманентно и вечно. Внутри собора вы посмотрите на удивительное деревянное распятие и произведения художников Средневековья, эпохи барокко и Ренессанса. И обязательно заметите, что всё вокруг здесь — алтари, колонны, кафедра и даже канделябры сделаны из великолепного мрамора.

Творчество в набросках: музей эскизов и частная мастерская
В монастыре монахов-августинцев мы зайдём в незаметный постороннему музей эскизов, где я познакомлю вас с этапами работы известных творивших в Пьетрасанте мастеров — на основе гипсовых экспонатов, которые были подарены музею ими самими. После вы отправитесь к церкви Милосердия, где увидите фрески с изображением врат ада и рая. Прогулка по улочкам города подарит вам милые виды магазинчиков, кафешек и частных галерей, попадающихся на каждом шагу.

Организационные детали

Вход в музей эскизов и блиц-фотосессия бесплатны.

Мраморная красота Пьетрасанты
Мраморная красота Пьетрасанты
Мраморная красота Пьетрасанты
Мраморная красота Пьетрасанты
Мраморная красота Пьетрасанты
Мраморная красота Пьетрасанты
Мраморная красота Пьетрасанты
Мраморная красота Пьетрасанты
Мраморная красота Пьетрасанты
Мраморная красота Пьетрасанты
Мраморная красота Пьетрасанты
Мраморная красота Пьетрасанты
Мраморная красота Пьетрасанты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура По договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Yuliya
Yuliya
Здравствуйте! Меня зовут Юлия и я являюсь лицензированным гидом с профессиональной подготовкой. Владею свободно русским, итальянским и английским языками. Я живу в одном из самых красивых региогов Италии — Тоскане, а точнее — Версилии, между Тирренским морем и Апуанскими Альпами. С первых дней моего прибываня в Италии я влюбилась в эту страну. Моя страсть к путешествиям и искусству привела меня к профессии гида и я с радостью помогу вам изведать чудесную Тоскану и Чинкве Терре!
Напишите мне

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 августа 2018
Отличная экскурсия в прекрасную Пьетрасанту. Юлия - образованный, позитивный и интересный гид. Отдельно порадовала помощь гида в организации траснфера из соседнего Лидо ди Камайоре к месту экскурсии и обратно.

Выбирайте и другие экскурсии в Пьетрасанте

ОбзорныеВсеПешкомИстория и архитектураИндивидуальные