2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
21 сен в 13:00
1 окт в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза: не только башня
Познакомиться с архитектурой города и узнать истории о его жителях: жуткие, забавные и любопытные
14 сен в 10:30
15 сен в 10:30
€180 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия16 августа 2024Огромное спасибо Марианне за очень содержательную экскурсию! Мы узнали много нового, исторического и интересного и о городе Пиза, и о городе Лукка и о Пизанской башне и многом другом!
- ЕЕлена10 августа 2024Мы остались очень довольны экскурсией по Лукке. Сначала хотели взять экскурсию по Пизе, но,посоветовавшись с гидом Марианной, решили, что Пизу
- ММихаил29 июля 2024Недавно побывал на экскурсии с Марианной, и это был потрясающий опыт! Марианна сразу же расположила к себе своим профессионализмом и
- NNatalia16 июля 2024Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу хотела увидеть! Спасибо что
- ЯЯна13 мая 2024Выражаю благодарность гиду за возможность погрузиться в интересную историю Пизы. Надежда прекрасный рассказчик и готова дать ответы на любые вопросы не только об удивительной истории Тосканы, но и о сегодняшней Италии. Спасибо!
- ММария20 июля 2023Экскурсия была очень познавательна: с первых же минут Светлана погрузила нас в историю Пизы, Флоренции и Тосканы. Мы полюбовались мраморным
- ВВалентин16 июля 2023Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую
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