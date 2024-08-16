На Рождество – экскурсии в Пизе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Пизе на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Пиза - первое знакомство
Пешая
19 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
130 за всё до 3 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Пешая
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
21 сен в 13:00
1 окт в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Пиза: не только башня
Пешая
1 отзыв
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза: не только башня
Познакомиться с архитектурой города и узнать истории о его жителях: жуткие, забавные и любопытные
14 сен в 10:30
15 сен в 10:30
180 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    16 августа 2024
    Пиза - первое знакомство
    Огромное спасибо Марианне за очень содержательную экскурсию! Мы узнали много нового, исторического и интересного и о городе Пиза, и о городе Лукка и о Пизанской башне и многом другом!
  • Е
    Елена
    10 августа 2024
    Пиза - первое знакомство
    Мы остались очень довольны экскурсией по Лукке. Сначала хотели взять экскурсию по Пизе, но,посоветовавшись с гидом Марианной, решили, что Пизу
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    осмотрим сами,поскольку в ней остановились. И были правы. Мы получили информацию о Тоскане вообще, о достопримечательностях Лукки и рекомендации для дальнейшего пребывания в этом благодатном крае. Благодаря Марианне, у нас совместились исторические и культурные познания с реальными объектами. Пришли к выводу, что сюда придётся вернуться ещё не раз!

  • М
    Михаил
    29 июля 2024
    Пиза - первое знакомство
    Недавно побывал на экскурсии с Марианной, и это был потрясающий опыт! Марианна сразу же расположила к себе своим профессионализмом и
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    доброжелательностью. Её глубокие знания и увлекательные истории сделали прогулку незабываемой. Настоятельно рекомендую всем, кто хочет насладиться интересным и познавательным путешествием. Большое спасибо за отличное время!

  • N
    Natalia
    16 июля 2024
    Пиза - это не только падающая башня
    Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу хотела увидеть! Спасибо что
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    билеты были уже все куплены и мы не тратили на это время, зашли везде, послушали пение в колокольне, услышали эхо! Я очень много узнала о городе благодаря Светлане! Рассказ был интересный!

    Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую ПизуМне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую ПизуМне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую ПизуМне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую ПизуМне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу
  • Я
    Яна
    13 мая 2024
    Пиза: не только башня
    Выражаю благодарность гиду за возможность погрузиться в интересную историю Пизы. Надежда прекрасный рассказчик и готова дать ответы на любые вопросы не только об удивительной истории Тосканы, но и о сегодняшней Италии. Спасибо!
  • М
    Мария
    20 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Экскурсия была очень познавательна: с первых же минут Светлана погрузила нас в историю Пизы, Флоренции и Тосканы. Мы полюбовались мраморным
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    Пизанским собором, разобрались в изображениях на фресках кладбища Кампо-Санто и, конечно, удивились Пизанской башне. Спасибо за знакомство с Флоренцией, за новые архитектурные познания, за вкусный кофе в её старейшей кофейне, а также за возможность попробовать новые ароматы в старинной аптеке Санта Мария Новелла.

  • В
    Валентин
    16 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую
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Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «На Рождество»

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  3. Пиза: не только башня
Сколько стоит экскурсия по Пизе в сентябре 2024
Сейчас в Пизе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 330. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Экскурсии на русском языке в Пизе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 42 ⭐ отзыва, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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