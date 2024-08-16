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осмотрим сами,поскольку в ней остановились. И были правы. Мы получили информацию о Тоскане вообще, о достопримечательностях Лукки и рекомендации для дальнейшего пребывания в этом благодатном крае. Благодаря Марианне, у нас совместились исторические и культурные познания с реальными объектами. Пришли к выводу, что сюда придётся вернуться ещё не раз!