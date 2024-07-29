2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
€118 за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Сегодня в 14:00
17 авг в 10:00
€330 за всё до 6 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешком по Площади Чудес
Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
€154 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил29 июля 2024Недавно побывал на экскурсии с Марианной, и это был потрясающий опыт! Марианна сразу же расположила к себе своим профессионализмом и
- NNatalia16 июля 2024Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу хотела увидеть! Спасибо что
- ССветлана12 июля 2024Великолепная экскурсия, очень много интересной новой информации, гид Гуля выше всяких похвал! Очень рекомендую, спасибо!
- ККсения12 июля 2024Спасибо большое за знакомство с Пизой! Спасибо за экскурсию, за интересную и легкую подачу информации!
- ЛЛюдмила7 июля 2024Спасибо Ирине за экскурсию! У нас было мало времени, но Ирина емко и красочно рассказала основные моменты строительства Башни и собора. Нам понравилось и детям тоже.
- ААлексей17 июня 2024Была замена экскурсовода. Означенный в объявлении не смог. Замена была превосходная. Но заплатить пришлось больше обозначенного и это было неприятно.
- ЕЕвгения28 декабря 202313 декабря 2023 г. Посетили славные города великой Италии, такие как Лука, Пиза. В этот мир истории нас погрузила Марианна,
- ММария20 июля 2023Экскурсия была очень познавательна: с первых же минут Светлана погрузила нас в историю Пизы, Флоренции и Тосканы. Мы полюбовались мраморным
- ВВалентин16 июля 2023Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую
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