Все – экскурсии в Пизе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Пизе на русском языке, цены от €118. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пиза - первое знакомство
Пешая
17 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Пиза - первое знакомство
Насыщенная обзорная экскурсия по древнейшему городу на побережье Италии
Начало: Piazza dei Miracoli
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
118 за всё до 3 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Пешая
22 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Пиза - это не только падающая башня
Обзорная экскурсия по прекрасным и недооцененным достопримечательностям площади Чудес
Сегодня в 14:00
17 авг в 10:00
330 за всё до 6 чел.
Пешком по Площади Чудес
Пешая
9 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Пешком по Площади Чудес
Увидеть главное на Пьяцца-деи-Мираколи: от собора Девы Марии до падающей башни
Начало: На Пьяцца-деи-Мираколи
Сегодня в 19:30
Завтра в 09:00
154 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    29 июля 2024
    Пиза - первое знакомство
    Недавно побывал на экскурсии с Марианной, и это был потрясающий опыт! Марианна сразу же расположила к себе своим профессионализмом и
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    доброжелательностью. Её глубокие знания и увлекательные истории сделали прогулку незабываемой. Настоятельно рекомендую всем, кто хочет насладиться интересным и познавательным путешествием. Большое спасибо за отличное время!

  • N
    Natalia
    16 июля 2024
    Пиза - это не только падающая башня
    Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу хотела увидеть! Спасибо что
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    билеты были уже все куплены и мы не тратили на это время, зашли везде, послушали пение в колокольне, услышали эхо! Я очень много узнала о городе благодаря Светлане! Рассказ был интересный!

    Мне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую ПизуМне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую ПизуМне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую ПизуМне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую ПизуМне очень понравилась экскурсия, спасибо большое! Жаль что был всего один день, но именно такую Пизу
  • С
    Светлана
    12 июля 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Великолепная экскурсия, очень много интересной новой информации, гид Гуля выше всяких похвал! Очень рекомендую, спасибо!
  • К
    Ксения
    12 июля 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Спасибо большое за знакомство с Пизой! Спасибо за экскурсию, за интересную и легкую подачу информации!
  • Л
    Людмила
    7 июля 2024
    Пешком по Площади Чудес
    Спасибо Ирине за экскурсию! У нас было мало времени, но Ирина емко и красочно рассказала основные моменты строительства Башни и собора. Нам понравилось и детям тоже.
  • А
    Алексей
    17 июня 2024
    Пиза - первое знакомство
    Была замена экскурсовода. Означенный в объявлении не смог. Замена была превосходная. Но заплатить пришлось больше обозначенного и это было неприятно.
  • Е
    Евгения
    28 декабря 2023
    Пиза - первое знакомство
    13 декабря 2023 г. Посетили славные города великой Италии, такие как Лука, Пиза. В этот мир истории нас погрузила Марианна,
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    которая поделилась своими знаниями и провела экскурсию. Очень не тривиальный подход к изложению и донесению до нас исторических аспектов оставил огромные впечатления и эмоции. После экскурсии хочется делиться своими знаниями с друзьями, близкими. И данное свидетельствует о том, что экскурсовод выполнил свою задачу. В следующей раз гуляя по Тоскане опять будем обращаться к красивой, умной и запоминающейся Мариане.

    13 декабря 2023 г. Посетили славные города великой Италии, такие как Лука, Пиза. В этот мир
  • М
    Мария
    20 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Экскурсия была очень познавательна: с первых же минут Светлана погрузила нас в историю Пизы, Флоренции и Тосканы. Мы полюбовались мраморным
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    Пизанским собором, разобрались в изображениях на фресках кладбища Кампо-Санто и, конечно, удивились Пизанской башне. Спасибо за знакомство с Флоренцией, за новые архитектурные познания, за вкусный кофе в её старейшей кофейне, а также за возможность попробовать новые ароматы в старинной аптеке Санта Мария Новелла.

  • В
    Валентин
    16 июля 2023
    Пиза - это не только падающая башня
    Отличная экскурсия по всем большим достопримечательностям Пизы, Светлана прекрасно рассказывает про архитектуру, историю, искусство, было жарко, но время пролетело незаметно, плюс получили рекомендации куда еще сходить в Пизе, очень интересно и полезно, рекомендую
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Ответы на вопросы от путешественников по Пизе в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Пизе в августе 2024
Сейчас в Пизе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 118 до 330. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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