Говорят, отмечая день святого Патрика (покровителя Ирландии) пьют много пива. Этот праздник стал традицией в Пизе, где даже пизанская башня, на удивление туристов, зеленеет.

Но ведь этим удовольствием можно заняться в любой день, поэтому всех любителей этого напитка приглашаются посетить Пизу и отведать местное пиво и вино 🍷 на фермерском угодье, где вы сможете дать себе слобинку в отношении этого приятного напитка и мясной пищи.

После двухчасовой экскурсии 🧭 в Пизе по городским улочкам, площадям и набережной реки Арно, мы отправимся в провинцию и буквально через 30 минут окажемся в историческом поместье принадлежавшее благородной флорентийской династии Питти, где дышится атмосферой другого времени, которую могут источать лишь исторические резиденции.

Здесь Вы познакомитесь с укладом сельской жизни, историей 📖 усадьбы, полную мистики, легенд, но и реальных событий, имена и даты которые переплетаются с судьбами персонажей. Заглянем в семейную капеллу XI века, которая и сегодня хранит ценный холст с изображением святой Богородицы неизвестного мастера эпохи Возрождения.

В поместье производят отменное вино, оливковое масло и пиво J63, в названии которого уже чувствуются мистические нотки. Посетите подземные погреба XVIII века, современную винодельню и пивоварню, где ознакомитесь со всеми фазами производства пива и вина.

Во время дегустации вам предложат отведать два типа вина усадьбы - белое и красное, два типа пива J63 (Pilsner Chiara, Ambrata), сопровождая нарезкой из колбасок, "prosciutto crudo" сыро вяленой ветчины, сыров, "Вruschettа" горячий хрустящий хлеб с оливковым маслом, а на десерт 🍪 традиционное миндалевое печенье "cantuccini". Но, если этого будет недостаточно, за отдельную оплату сможете, как говориться, попросить добавки.

Продукты, производимые в усадьбе, продаются в магазине поместья: вино, пиво, оливковое масло, продукты гастрономии, учитывая что на территории находиться собственная свинарня, поэтому имеют неразрывную связь с землёй, а значит подлинный вкус тосканского региона.