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Пиво не чай, стакана не хватит

Likhota I.
Likhota I. – Гид из Пизы
Пиво не чай, стакана не хватит
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🍤Можно и покушать
  • 🕐Длительность 5 часов
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €320 за экскурсию

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Пиво не чай, стакана не хватит
Пиво не чай, стакана не хватит

Что вы увидите

  • Памятники архитектуры на "Площади Чудес": Кафедральный собор (бесплатно). Платно
  • по билетам
  • можно посетить Крестильню
  • Кампосанто и " Падающую башню". В городе "Площадь Рыцарей"
  • дворцы на набережная реки Арно
  • Церковь Санта Мария делла Спина.
Говорят, отмечая день святого Патрика (покровителя Ирландии) пьют много пива. Этот праздник стал традицией в Пизе, где даже пизанская башня, на удивление туристов, зеленеет.
Но ведь этим удовольствием можно заняться в любой день, поэтому всех любителей этого напитка приглашаются посетить Пизу и отведать местное пиво и вино 🍷 на фермерском угодье, где вы сможете дать себе слобинку в отношении этого приятного напитка и мясной пищи.
После двухчасовой экскурсии 🧭 в Пизе по городским улочкам, площадям и набережной реки Арно, мы отправимся в провинцию и буквально через 30 минут окажемся в историческом поместье принадлежавшее благородной флорентийской династии Питти, где дышится атмосферой другого времени, которую могут источать лишь исторические резиденции.
Здесь Вы познакомитесь с укладом сельской жизни, историей 📖 усадьбы, полную мистики, легенд, но и реальных событий, имена и даты которые переплетаются с судьбами персонажей. Заглянем в семейную капеллу XI века, которая и сегодня хранит ценный холст с изображением святой Богородицы неизвестного мастера эпохи Возрождения.
В поместье производят отменное вино, оливковое масло и пиво J63, в названии которого уже чувствуются мистические нотки. Посетите подземные погреба XVIII века, современную винодельню и пивоварню, где ознакомитесь со всеми фазами производства пива и вина.
Во время дегустации вам предложат отведать два типа вина усадьбы - белое и красное, два типа пива J63 (Pilsner Chiara, Ambrata), сопровождая нарезкой из колбасок, "prosciutto crudo" сыро вяленой ветчины, сыров, "Вruschettа" горячий хрустящий хлеб с оливковым маслом, а на десерт 🍪 традиционное миндалевое печенье "cantuccini". Но, если этого будет недостаточно, за отдельную оплату сможете, как говориться, попросить добавки.
Продукты, производимые в усадьбе, продаются в магазине поместья: вино, пиво, оливковое масло, продукты гастрономии, учитывая что на территории находиться собственная свинарня, поэтому имеют неразрывную связь с землёй, а значит подлинный вкус тосканского региона.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные услуги от/до Монтекатини, Форте дей Марми, Лукка, Ливорно, Пиза, Тиррения) - от 150 до 200 евро в зависимости от места проживания
  • Билеты в музеи
  • Дегустация вина, пива с закуской - 30 €/чел
Начало и место завершения
🚩 по договорённости
Пиво не чай, стакана не хватит
Пиво не чай, стакана не хватит
Пиво не чай, стакана не хватит
Пиво не чай, стакана не хватит
Пиво не чай, стакана не хватит

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Likhota I.
Likhota I.
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