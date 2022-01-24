Пизанская башня: быстрый путь

Полюбуйтесь двумя мраморными памятниками; Пизанская башня и Кафедральный собор

4.8
567 отзывов
В группе
Пизанская башня: быстрый путь
Пизанская башня: быстрый путь
Пизанская башня: быстрый путь
Пизанская башня: быстрый путь
Пизанская башня: быстрый путь
Пизанская башня: быстрый путь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Вы видели это в фильмах, мультфильмах и бесчисленных туристических фотографиях. Но как только вы выйдете из шумных улиц Пизы и, наконец, сможете увидеть Падающую башню, вы поймете, почему это такая икона. Это странное здание на самом деле является колокольней ближайшей кафедральной церкви Санта-Мария-Ассунта. Получите максимум удовольствия от посещения площади Пьяцца-деи-Мираколи.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Быстрый доступ к Пизанской башне
  • Быстрый доступ к Успенскому собору Святой Марии
Когда начало
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Посетите Пизанскую башню в предварительно забронированное время посещения, неспешно поднимитесь на башню
Смотрите в описании.
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