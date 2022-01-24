Вы видели это в фильмах, мультфильмах и бесчисленных туристических фотографиях. Но как только вы выйдете из шумных улиц Пизы и, наконец, сможете увидеть Падающую башню, вы поймете, почему это такая икона. Это странное здание на самом деле является колокольней ближайшей кафедральной церкви Санта-Мария-Ассунта. Получите максимум удовольствия от посещения площади Пьяцца-деи-Мираколи.