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Пизанская башня и собор: входной билет без очереди

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TicketsS – Гид из Пизы
Посетите Пизанскую башню в предварительно забронированное время посещения, неспешно поднимитесь на башню и забудьте о длинных очередях за билетами.
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Пизанская башня и собор: входной билет без очереди
Пизанская башня и собор: входной билет без очереди

Что вы увидите

  • Пизанская башня
  • Пизанский Собор
Поднимитесь на знаменитую на весь мир Пизанскую башню по билету в удобное для вас время. Не стойте в очереди за билетом в кассу, а идите прямо в башню в указанное время. Так вы и сбережете нервы, и посмотрите на знаменитую "падающую" башню, расположенную рядом с собором XI века и баптистерием.
Минуйте печально известные длинные очереди и без лишней спешки наберитесь впечатлений от башни и собора. Башня — третье по древности сооружение на Piazza del Duomo после собора и баптистерия.
Строительство башни началось в 1172 году, проходило в три этапа и заняло 199 лет. В 1987 году башня была объявлена частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, наряду с соседствующим собором, баптистерием и кладбищем.

Важно знать:

  • Дети до 8 лет в башню не допускаются, дети в возрасте от 8 до 18 лет должны сопровождаться взрослыми
  • Это мероприятие не рекомендуется людям с двигательными нарушениями или сердечно-сосудистой патологией, так как придется преодолеть 297 ступеней
Что входит
  • Зарезервированный вход в Пизанскую башню
  • Доступ в Пизанский Собор
  • Сбор за бронирование
Что не входит
  • личные расходы
  • услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Piazza del Duomo, 56126 Pisa PI, Италия
Пизанская башня и собор: входной билет без очереди
Пизанская башня и собор: входной билет без очереди
Пизанская башня и собор: входной билет без очереди

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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