Поднимитесь на знаменитую на весь мир Пизанскую башню по билету в удобное для вас время. Не стойте в очереди за билетом в кассу, а идите прямо в башню в указанное время. Так вы и сбережете нервы, и посмотрите на знаменитую "падающую" башню, расположенную рядом с собором XI века и баптистерием.
Минуйте печально известные длинные очереди и без лишней спешки наберитесь впечатлений от башни и собора. Башня — третье по древности сооружение на Piazza del Duomo после собора и баптистерия.
Строительство башни началось в 1172 году, проходило в три этапа и заняло 199 лет. В 1987 году башня была объявлена частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, наряду с соседствующим собором, баптистерием и кладбищем.
Важно знать:
Дети до 8 лет в башню не допускаются, дети в возрасте от 8 до 18 лет должны сопровождаться взрослыми
Это мероприятие не рекомендуется людям с двигательными нарушениями или сердечно-сосудистой патологией, так как придется преодолеть 297 ступеней
Что входит
Зарезервированный вход в Пизанскую башню
Доступ в Пизанский Собор
Сбор за бронирование
Что не входит
личные расходы
услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Piazza del Duomo, 56126 Pisa PI, Италия
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Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.