Поднимитесь на знаменитую на весь мир Пизанскую башню по билету в удобное для вас время. Не стойте в очереди за билетом в кассу, а идите прямо в башню в указанное время. Так вы и сбережете нервы, и посмотрите на знаменитую "падающую" башню, расположенную рядом с собором XI века и баптистерием.

Минуйте печально известные длинные очереди и без лишней спешки наберитесь впечатлений от башни и собора. Башня — третье по древности сооружение на Piazza del Duomo после собора и баптистерия.

Строительство башни началось в 1172 году, проходило в три этапа и заняло 199 лет. В 1987 году башня была объявлена частью Всемирного наследия ЮНЕСКО, наряду с соседствующим собором, баптистерием и кладбищем.

Важно знать: