Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи - жизнь мёртвого города
Погулять по руинам древнеримского города и узнать, как он стал жертвой огненной стихии Везувия
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:00
€270 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Помпеи - самый живой из мёртвых городов
Не просто погулять по руинам, а увидеть за ними повседневный быт помпеянцев
9 окт в 15:30
10 окт в 15:30
€230 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Помпеи глазами художников
Переместиться на тысячелетия назад и побродить по улицам, которые стали частью мирового искусства
Начало: По договорённости с организатором
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:30
€280 за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Помпеи в категории «Экскурсии на русском языке»
Сколько стоит экскурсия по Помпеи в октябре 2025
Сейчас в Помпеи в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 280. Туристы уже оставили гидам 54 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Помпеи (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 54 ⭐ отзыва, цены от €230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь