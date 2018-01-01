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Описание
Экскурсия Неаполь+Помпеи. Великий город Помпеи подарит незабываемые впечатления и перенесет вас в эпоху Древнего Рима, вы познакомитесь с богатой античностью и великими строительными творениями Помпеянцев которые были популярны в первые века до н. э. Неаполь-родина самой настоящей пиццы-маргариты, которая готовится в дровяных печах, Неаполь-это рай для гурманов, где также можно отведать свежайшие морепродукты, после чего сделать красивейшие фотографии на фоне вулкана Визувий.
Ответы на вопросы
Что не входит
Входной билет в Помпеи. Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Помпеи
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру