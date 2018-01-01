Неаполь - Помпеи

Смешенная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Смешенная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Неаполь - Помпеи
Неаполь - Помпеи
Неаполь - Помпеи
Неаполь - Помпеи
Неаполь - Помпеи
Неаполь - Помпеи

Что вас ожидает 🤩

  • Город Помпеи
  • Город Неаполь
  • Вулкан Визувий
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия Неаполь+Помпеи. Великий город Помпеи подарит незабываемые впечатления и перенесет вас в эпоху Древнего Рима, вы познакомитесь с богатой античностью и великими строительными творениями Помпеянцев которые были популярны в первые века до н. э. Неаполь-родина самой настоящей пиццы-маргариты, которая готовится в дровяных печах, Неаполь-это рай для гурманов, где также можно отведать свежайшие морепродукты, после чего сделать красивейшие фотографии на фоне вулкана Визувий.

Ответы на вопросы

Что не входит
  • Входной билет в Помпеи. Наушники (3 евро с человека)
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник в 07:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Помпеи

🚗На машине🧒Можно с детьми⚙️Необычные☀️На весь день🔭Обзорные📜История и культура🚌На автобусе
У нас ещё много экскурсий в Помпеи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Помпеи
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ