Помпеи: отдельный вход

Забронируйте заранее билет в один из важнейших археологических памятников мира

4.7
4373 отзыва
Входной билет
Помпеи: отдельный вход
Помпеи: отдельный вход
Помпеи: отдельный вход
Помпеи: отдельный вход
Помпеи: отдельный вход
Помпеи: отдельный вход
Помпеи: отдельный вход
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В 79 году произошло парадоксальное извержение вулкана Везувий. Это был истинный катаклизм — лава полностью уничтожила население близлежащих городов и одновременно подарила миру одну из самых обширных и нетронутых руин древнего мира. Одним из опустошенных городов стали Помпеи. Их поразительные руины являются одним из самых посещаемых мест Италии.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Вход в Помпеи
Когда начало
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Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы думаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.

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